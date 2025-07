Secondo quanto riportato da Bloomberg , Meta Platforms avrebbe acquisito una quota di quasi il 3% di EssilorLuxottica (ESLX), il più grande produttore mondiale di occhiali e società madre di Ray-Ban e Oakley, con un accordo del valore di 3,5 miliardi di dollari. Fonti indicano che Meta potrebbe aumentare la sua partecipazione fino al 5% nel corso del tempo.

La mossa è in linea con il lungo interesse del CEO Mark Zuckerberg ad acquisire una partecipazione in ESLX, dato che le due società collaborano già alla realizzazione degli occhiali intelligenti Ray-Ban dotati di fotocamera integrata e assistente AI. L’investimento evidenzia le crescenti ambizioni di Meta nel settore della tecnologia indossabile e i suoi sforzi per controllare una quota maggiore della propria catena di fornitura hardware.

“Consideriamo l’acquisizione di una partecipazione di minoranza in ESLX da parte di Meta uno sviluppo significativo, che dimostra l’importanza di ESLX nella categoria emergente dei dispositivi indossabili, con un potenziale rialzo dei ricavi e del costo del capitale”, ha scritto in una nota l’analista di Goldman Louise Singlehurst.

Singlehurst ha dichiarato: “La notizia della partecipazione di Meta segue l’annuncio del lancio di Oakley Meta (20 giugno). Il nostro rating è “Buy”, in quanto vediamo un interessante titolo difensivo con un potenziale di crescita asimmetrico guidato dai prodotti“.

L’analista ha fissato il prezzo target a 12 mesi per ESLX a 285 euro, un bel salto rispetto alla quotazioni di oggi

Ad aprile, Singlehurst ha condiviso i dati relativi al download dell’app forniti da SensorTower, che mostrano una ”solida” trazione per l’app Meta Ray-Ban.

Questo perché gli occhiali intelligenti di Meta, senza ottiche, hanno un prezzo notevolmente inferiore rispetto al Vision Pro di Apple, che costa diverse migliaia di dollari. Il CEO Tim Cook ha commesso un grave errore di valutazione sul prezzo.

In questa battaglia per gli strumenti connessi indossabili abbiamo dei vincitori e dei perdenti: la App del Meta Rayban ha visto un raddoppio dei download su base annua, mentre Apple Pro sta svanendo.

​​​​​Gli analisti di Bernstein hanno affermato che i crescenti legami tra Meta ed ESLX “rappresentano un altro passo avanti nell’impegno di Meta nel settore degli occhiali intelligenti”. La partecipazione ha una sua logica: non ci si getta in un’impresa del generes enza avere una cartecipazione congiunta e magari, in futuro, un angolino nel Consiglio di Amministrazione.