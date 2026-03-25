Meta e il conto salato della sicurezza: 375 milioni di multa in New Mexico e lo spettro di nuove cause

Il colosso dei social media si scontra con la dura realtà dei tribunali americani, e il conto inizia a farsi decisamente salato. Una giuria del New Mexico ha condannato Meta, la società madre di Facebook, Instagram e WhatsApp, a pagare 375 milioni di dollari. L’accusa è grave e circostanziata: l’azienda avrebbe violato le leggi statali sulla protezione dei consumatori, ingannando gli utenti sulla sicurezza delle proprie piattaforme e, di fatto, facilitando l’esposizione dei minori ai predatori della rete.

Si tratta di una sentenza storica. È la prima volta, infatti, che uno Stato americano vince una causa di queste proporzioni contro una grande azienda tecnologica, dimostrando che i danni causati dalle piattaforme ai più giovani possono tradursi in sanzioni pecuniarie reali e pesanti. Il procuratore generale del New Mexico, Raúl Torrez, non ha usato mezzi termini, definendo il verdetto una vittoria per tutte quelle famiglie che hanno pagato il prezzo della scelta di Meta di anteporre la massimizzazione dei profitti alla tutela dei ragazzi.

Durante le sette settimane di processo, la giuria ha esaminato migliaia di documenti interni e ascoltato testimonianze scottanti. Tra queste spicca quella di Arturo Béjar, ex ingegnere direttivo di Meta diventato whistleblower, il quale ha dimostrato come i vertici fossero perfettamente a conoscenza dei rischi. Gli esperimenti interni indicavano chiaramente che gli utenti minorenni venivano esposti a contenuti sessualizzati e, in un caso specifico riportato dallo stesso Béjar, persino sua figlia era stata adescata da uno sconosciuto su Instagram. Una ricerca interna, presentata dall’accusa, ha inoltre rivelato che il 16% degli utenti di Instagram aveva segnalato di essere stato esposto a nudità indesiderate in una sola settimana.

Meta si è difesa sostenendo di lavorare duramente per mantenere sicure le piattaforme, ma la giuria ha ritenuto che la società abbia deliberatamente mentito al pubblico. L’algoritmo di raccomandazione, il vero motore economico di queste aziende, avrebbe indirizzato i giovani verso contenuti inappropriati pur di mantenere alta l’attenzione e il tempo di permanenza sullo schermo.

Per comprendere meglio la portata legale della vicenda, ecco un quadro riassuntivo:

Dettaglio Informazione Imputato Meta Platforms Inc. Tribunale Stato del New Mexico (USA) Sanzione 375 milioni di dollari (5.000$ per ogni singola violazione) Causa originaria Violazione dell’Unfair Practices Act statale Posizione di Meta Disaccordo con il verdetto, ricorso in appello annunciato

Le esternalità negative generate dalle piattaforme – in questo caso il costo sociale inflitto ai minori – non sono state prezzate nei bilanci dell’azienda fino all’intervento correttivo del sistema giudiziario. La multa da 375 milioni, pur essendo inferiore ai 2,1 miliardi richiesti inizialmente dall’accusa, rappresenta il massimo consentito dalla legge statale.

Attenzione, però, perché questa non è l’unica grana legale per la creatura di Mark Zuckerberg. Il pericolo sistemico per l’azienda è che questa sentenza rappresenti solo la punta dell’iceberg. Negli Stati Uniti ci sono migliaia di cause in corso. A Los Angeles, ad esempio, è in atto un processo separato in cui le Big Tech sono accusate di aver generato dipendenza nei giovani attraverso un design intenzionale e manipolatorio.

I rischi futuri per Meta si possono riassumere in tre punti critici:

Effetto precedente: La vittoria del New Mexico fornisce un assist formidabile alle cause intentate da altri Stati.

La vittoria del New Mexico fornisce un assist formidabile alle cause intentate da altri Stati. Aumento dei costi operativi: L’azienda dovrà inevitabilmente aumentare gli investimenti in filtri e controlli di sicurezza, contraendo i margini operativi.

L’azienda dovrà inevitabilmente aumentare gli investimenti in filtri e controlli di sicurezza, contraendo i margini operativi. Risarcimenti miliardari: Se la tendenza giudiziaria dovesse confermarsi, il rischio di rimborsi da centinaia di milioni di dollari diventerà una costante nei prossimi bilanci.

Se il modello “muoviti velocemente e rompi le cose” ha fatto la fortuna della Silicon Valley nel decennio scorso, oggi rischia di presentare un conto insostenibile. La situazione, per i bilanci e la reputazione dei colossi tech, minaccia di farsi estremamente pesante, dimostrando che il mercato richiede regole certe, e che eluderle ha un prezzo che gli azionisti non potranno più ignorare.