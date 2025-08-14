Messico-USA: maxi estradizione di 26 boss dei cartelli. La guerra di Trump al narcotraffico si intensifica.

La guerra di Trump ai signori della droga sta passando a un livello diverso, superiore. Il 12 agosto il Messico ha estradato negli Stati Uniti 26 presunti membri di cartelli, tra cui alti esponenti di cartelli violenti etichettati come organizzazioni terroristiche straniere dal governo statunitense.

Il segretario alla Sicurezza messicano Omar Garcia Harfuch ha dichiarato il X che l’estradizione è stata eseguita su richiesta del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti (DOJ), che ha fornito garanzie sul fatto che non chiederà la pena di morte per le persone sottoposte a procedimento penale.

El día de hoy, el @GabSeguridadMX, en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía, trasladó a Estados Unidos a 26 personas vinculadas a organizaciones criminales que representaban un riesgo para la seguridad de México.

Tra le persone consegnate alle autorità statunitensi dal Messico figurano i leader del cartello di Sinaloa, del cartello Jalisco Nuova Generazione (CJNG) e del cartello del Nordest, precedentemente noto come Los Zetas.

Tutti i 26 imputati devono rispondere di una serie di accuse penali negli Stati Uniti, tra cui traffico di droga, sequestro di persona, uso illegale di armi da fuoco, traffico di esseri umani, riciclaggio di denaro e omicidio di un vice sceriffo.

In una dichiarazione rilasciata dal Dipartimento di Giustizia, il procuratore generale Pam Bondi ha espresso gratitudine alla squadra di sicurezza nazionale messicana per la collaborazione nell’esecuzione dell’estradizione.

“Questi 26 uomini hanno tutti contribuito a portare violenza e droga sulle coste americane: sotto questo Dipartimento di Giustizia, dovranno affrontare gravi conseguenze per i loro crimini contro questo Paese”, ha dichiarato Bondi.

L’estradizione dal Messico agli Stati Uniti è la seconda di questo tipo quest’anno, mentre l’amministrazione Trump intensifica gli sforzi per frenare il traffico di droga attraverso il confine.

A febbraio, il Messico ha trasferito 29 membri del cartello agli Stati Uniti, tra cui Rafael Caro Quintero, un signore della droga che sarebbe coinvolto nell’omicidio di un agente della Drug Enforcement Administration (DEA) nel 1985.

L’ambasciata degli Stati Uniti ha affermato che l’ultima estradizione dimostra la “crescente profondità della cooperazione” tra i due Paesi nella lotta alla minaccia rappresentata dalle organizzazioni terroristiche transnazionali.

“Questi fuggitivi saranno ora assicurati alla giustizia nei tribunali statunitensi e i cittadini di entrambi i nostri Paesi saranno più al sicuro da questi nemici comuni”, ha dichiarato in un comunicato l’ambasciatore degli Stati Uniti in Messico Ronald Johnson.

Trump ha aumentato i dazi sulle importazioni messicane per esercitare pressioni sul Paese affinché adotti misure più severe contro il traffico di droga, affermando che il Messico non sta facendo abbastanza per frenare il flusso di fentanil e di immigrati clandestini al confine.

Il 31 luglio ha annunciato un rinvio di 90 giorni dell’aumento dei dazi statunitensi sui prodotti messicani per dare tempo ai negoziati, ma ha affermato che il Messico dovrà comunque affrontare un prelievo generalizzato del 50% su alluminio, rame e acciaio, nonché un dazio del 25% sulle automobili.

L’8 agosto, la presidente messicana Claudia Sheinbaum ha escluso la possibilità che le truppe statunitensi conducano operazioni militari in Messico, dopo che sono emerse notizie secondo cui Trump avrebbe segretamente ordinato un’azione militare statunitense contro i cartelli latinoamericani designati come organizzazioni terroristiche straniere.

“Gli Stati Uniti non entreranno in Messico con l’esercito. Noi cooperiamo, collaboriamo, ma non ci sarà alcuna invasione”, ha dichiarato Sheinbaum ai giornalisti. “È escluso. Assolutamente escluso”.