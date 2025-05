Il cancelliere tedesco Merz si è recato a Vilnius, cuore del baltico in visita alla Panzer Brigade 45 , schierata in questo quadrante dallo scorso aprile. Una possente, e unica per ora unica, unità che è di incaricata di proteggere il fianco orientale della NATO.

Merz ha passato in rivista questa unità cosarazzata, composta da compagnie e battaglioni raccolti fra varie unità tedesche e trasferità qui per vigilare su un fronte che potrebbe vedere un’offensiva russa. Stavamo scrivendo sovietica, ma poi abbiamo controllato il calendario e abbiamo visto che non è più il 1941.

Il cancelliere Friedrich Merz assicura alla Lituania, partner dell’UE e della NATO, il sostegno tedesco contro la minaccia russa. Giovedì a Vilnius, Merz ha sottolineato che non si era mai verificato uno spiegamento così ampio e permanente della Bundeswehr nell’Europa orientale, prima del cosiddetto appello di schieramento della brigata tedesca in Lituania. “Vorrei dire alla gente: cari lituani, potete contare su di noi, potete contare sulla Germania“, ha sottolineato la cancelliera, accompagnata dal ministro federale della Difesa Boris Pistorius. Il presidente lituano Gitanas Nauseda ha parlato di una giornata storica.

La situazione della sicurezza nei Paesi Baltici rimane molto tesa. “Stiamo creando questa brigata per proteggere l’intero fianco orientale della NATO”, ha detto Merz. Sono determinati a “difendere il territorio dell’alleanza da qualsiasi aggressione”. Dato che difficilmente i polacchi attaccheranno la Lituania questo qualsiasi era molto preciso. Nauseda ha definito l’arrivo di Merz un “segno potente”.

I soldati tedeschi non sono nuovi alla Lituania. Il paese fu due volte sotto occupazione tedesca: dal 1915 al 1918, durante la prima guerra mondiale, e dal 1941 al 1945 , durante la seconda, venendone scacciati dai sovietici. Ora, in una sorta di ciclo storico, vi tornano per difendere la Lituania.

Cosa succede nelle trattative per il cessate il fuoco fra Russia e Ucraina?

Dopo la telefonata tra il presidente degli Stati Uniti Trump e il capo del Cremlino Putin, non è chiaro come procederanno i negoziati per porre fine alla guerra in Ucraina. Negli USA il Senato degli Stati Uniti, oltre 80 senatori di entrambi i partiti hanno sostenuto un disegno di legge che mira ad aumentare la pressione sulla Russia nel conflitto ucraino attraverso nuove sanzioni.

“Queste sanzioni verrebbero imposte se la Russia si rifiutasse di partecipare ai negoziati per una pace duratura con l’Ucraina”, hanno affermato in una dichiarazione congiunta gli autori del disegno di legge, il senatore democratico Richard Blumenthal e il repubblicano Lindsey Graham.