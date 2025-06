Il mercato immobiliare USA non è morto. Le vendite di case a maggio sono diminuite dello 0,7% rispetto all’anno precedente, ma aumentate rispetto al mese precedente e in modo piuttosto inaspettato. L’aumento mensile è stato il primo in tre mesi.

Ecco il relativo grafico:

Man mano che gli acquirenti acquisiscono potere negoziale, la crescita dei prezzi sta rallentando. Circa un quarto degli immobili in vendita su Zillow ha subito un taglio di prezzo a maggio, la percentuale più alta per un mese di maggio, perché i venditori sono costretti a scendere a patti. con un calo record dal 2018.

Le aree metropolitane del sud-est e del sud-ovest hanno più venditori che acquirenti, mentre alcune parti del Midwest e del nord-est hanno ancora più acquirenti che venditori, secondo una recente analisi di Redfin.

Nonostante la ripresa delle transazioni, si sta passando lentamente, in molte aree che avevano visto un forte aumento dei prezzi, da un mercato fatto dai venditori , a uno guidato dagli acquirenti, e questo perché ormai i prezzi degli immobili sono alle stelle.

I prezzi delle case sono vicini al loro massimo storico di 426.900 dollari raggiunto nel giugno 2024. Il prezzo mediano nazionale delle case esistenti a maggio era di 422.800 dollari, in aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente e il prezzo mediano più alto mai registrato in un mese di maggio, secondo la NAR. Dato che ormai siamo vicini ai massimi, la crescita dei prezzi su base annua è stata la più lenta dal giugno 2023.

“I consumatori non stanno entrando nel mercato”, ha affermato Lawrence Yun, capo economista della NAR. “Lo attribuirei alle difficoltà di accessibilità”. Un modo delicato per dire che i prezzi sono troppo elevati per le disponibilità di chi vuole casa.

L’offerta di case è in aumento perché alcuni venditori devono trasferirsi per motivi personali, come il trasferimento di lavoro o l’ampliamento della famiglia. L’aumento delle tasse sulla proprietà e dei costi dell’assicurazione sulla casa in alcune zone sta inoltre rendendo più costoso l’acquisto di una casa e spingendo alcuni investitori e proprietari di seconde case a vendere. Questo è importante per la California meridionale, colpita mesi fa da grandi incendi che hanno incrementato i costi assicurativi.

A livello nazionale, alla fine di maggio c’erano 1,54 milioni di case in vendita o sotto contratto, con un aumento del 6,2% rispetto ad aprile e del 20,3% rispetto a maggio 2024, secondo la NAR.

La casa tipica venduta a maggio è rimasta sul mercato per 27 giorni, rispetto ai 24 giorni dell’anno precedente, secondo la NAR. Quindi il mercato sta evidentemente rallentando, anche se non siamo ancora ad una situazione di bolla.

Per gli acquirenti che sono sul mercato questa primavera, l’aumento dell’offerta sta rendendo più facile la negoziazione. Come sempre il mercato è uno strumento a doppio taglio