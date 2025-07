Maxar Technologies ha lanciato “Sentry”, una nuova soluzione di monitoraggio globale progettata per segnalare potenziali minacce prima che si verifichino.

Il sistema utilizza l’intelligenza artificiale per integrare i dati satellitari con decenni di informazioni geografiche, producendo quella che l’azienda definisce “intelligenza predittiva” per operazioni strategiche.

Secondo Maxar, Sentry include due prodotti specifici per determinate missioni. Site Sentry si concentra su aree chiave terrestri e marittime, come aeroporti, porti e centri urbani.

Maritime Sentry, invece, monitora le attività delle imbarcazioni in vaste regioni oceaniche, consentendo la sorveglianza in tempo reale di migliaia di chilometri quadrati di acque oceaniche contemporaneamente.

Orchestrazione automatizzata multi-raccolta di Sentry. Foto: Maxar Technologies

Dan Smoot, CEO di Maxar, ha affermato che le crescenti richieste dei clienti hanno portato allo sviluppo di Sentry, sottolineando che

“Per molti dei nostri clienti, non è più sufficiente fornire un monitoraggio costante di uno o due siti o di aree geografiche limitate”.

Come funziona

Sentry combina tre caratteristiche essenziali. In primo luogo, coordina automaticamente più reti satellitari per massimizzare la copertura. Ciò gli consente di monitorare centinaia di siti in tutto il mondo, tutti contemporaneamente.

In secondo luogo, fonde i dati raccolti in un unico set di dati allineato nel tempo, rendendo più facile eseguire analisi veloci e scalabili.

Infine, i modelli di intelligenza artificiale e machine learning confrontano questi dati con l’archivio di 250 petabyte di Maxar, segnalando attività anomale come movimenti improvvisi di truppe, lanci satellitari inaspettati o interruzioni di infrastrutture critiche.

Maxar ha descritto Sentry come una “mini agenzia di intelligence”, promettendo “un vantaggio decisionale senza pari” quando la situazione lo richiede.

Ovviamente questa è la presentazione dell’azienda, che ne mostra solo i lati positivi. Vedremo se la realtà dei fatti confermerà la capacità della AI di prevedere veramente il futuro sulla base dei dati.