Il trasporto delle auto elettriche sta diventando sempre più un problema, a causa della minaccia costituita dalle batterie. La società statunitense di servizi di spedizione e navigazione Matson ha sorpreso i propri clienti nei giorni scorsi annunciando nuove politiche che sospendono tutte le spedizioni di veicoli elettrici a causa del rischio di incendio rappresentato dalle batterie agli ioni di litio.

Ciò fa seguito all’incendio della Morning Midas, una nave RoRo che trasportava veicoli elettrici e ibridi, avvenuto all’inizio del mese scorso nel Pacifico, che ha causato il naufragio della nave.

Il sito web di notizie marittime The Maritime Executive riferisce che Matson ha improvvisamente sospeso il trasporto di veicoli elettrici e ibridi plug-in, citando crescenti preoccupazioni per la sicurezza relative agli incendi delle batterie agli ioni di litio in una lettera ai clienti. La nuova politica di spedizione è entrata in vigore immediatamente e ha un impatto sulle rotte commerciali tra gli Stati Uniti continentali, le Hawaii, l’Alaska e Guam.

“A causa delle crescenti preoccupazioni per la sicurezza del trasporto di veicoli alimentati da grandi batterie agli ioni di litio, Matson sospende l’accettazione di veicoli elettrici (EV) usati o nuovi e di veicoli ibridi plug-in per il trasporto a bordo delle proprie navi. Con effetto immediato, abbiamo cessato di accettare nuove prenotazioni per queste spedizioni da/verso tutte le rotte commerciali”, si legge nella lettera.

Non è stato definito un calendario preciso per la ripresa delle spedizioni di veicoli elettrici da parte di Matson, ma la compagnia ha precisato che lo farà una volta che saranno state messe in atto tutte le soluzioni di sicurezza appropriate.

La lettera recita: “ Matson continua a sostenere gli sforzi del settore per sviluppare standard e procedure completi per affrontare il rischio di incendio rappresentato dalle batterie agli ioni di litio in mare e prevede di riprendere l’accettazione di tali veicoli quando sarà possibile implementare soluzioni di sicurezza adeguate che soddisfino i nostri requisiti ”.

La lettera arriva dopo che la Morning Midas è affondata nell’Oceano Pacifico all’inizio di giugno a seguito di un incendio a bordo della nave. Il carico era composto da 70 veicoli elettrici e quasi 700 ibridi.

Le immagini di ricognizione aerea pubblicate su X mostravano fumo bianco che si alzava dalla sezione di poppa della Morning Midas.

L’incidente rispecchia il disastro del 2023 al largo della costa olandese , quando una nave RoRo che trasportava 3.000 veicoli, tra cui 500 veicoli elettrici, è stata avvolta dalle fiamme, sollevando preoccupazioni a livello mondiale sui rischi di incendio durante il trasporto di veicoli elettrici in mare.

Morning All👋

The Morning Midas a 600-foot Pure Car and Truck Carrier (PCTC), carrying 3,159 vehicles, including 65 fully electric vehicles and 681 partial hybrid electric vehicles, is still on fire🔥

No doubt the BBC are covering it extensively. https://t.co/GHCWsr01tD pic.twitter.com/5Byrh57Azw

— Electric Blue🧢🖌 (@Only9built) June 7, 2025