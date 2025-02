Massacro al Dettaglio: catena USA va in bancarotta e chiude 800 negozi, licenziando 18000 dipendenti

La grande catena americana Joann probabilmente scomparirà dai centri commerciali e città USA dopo due fallimenti in 10 mesi, ponendo fine a 82 anni di attività. Mercoledì è prevista un’udienza per l’approvazione della vendita presso il tribunale fallimentare statunitense del Distretto del Delaware.

La catena vende tutto quello che è necessario per gli amanti del cucito e dei lavori a maglia, ed è una vera e propria istituzione nel settore.

“Con un debito enorme e un marchio sempre più in crisi, Joann non ha più alcuna possibilità di sopravvivenza”, ha dichiarato Neil Saunders, amministratore delegato di GlobalData, in un’e-mail a Retail Dive. “Non è proprio il tipo di ambiente in cui le aziende, compresi altri rivenditori, vogliono correre il rischio di tentare di risollevare l’azienda. Pertanto, non sorprende che la liquidazione sia diventata l’unica opzione possibile”.

Guardando al futuro, Saunders ha detto che è possibile che qualcuno si faccia avanti per acquistare il marchio o la proprietà intellettuale di Joann’s, “ma pochi vorranno pagare un premio per averlo”, cioè anche il marchio sarà svenduto. E anche se un gruppo di e-commerce potesse acquistare Joann e trasformarlo in un’attività solo online, “anche così, ciò significherebbe che Joann, come la maggior parte delle persone l’ha conosciuta, sarebbe destinata a finire”.

Il rivenditore di artigianato e cucito ha inizialmente presentato istanza di fallimento ai sensi del Chapter 11 nel marzo 2024 e ha concluso il processo circa un mese dopo. Nell’ambito di tale ristrutturazione, il tribunale ha consentito a Joann di cancellare oltre 500 milioni di dollari del debito dell’azienda, pari a quasi 1,1 miliardi di dollari.

L‘azienda ha mantenuto aperti tutti i suoi oltre 800 negozi, ha conservato i posti di lavoro di circa 18.000 dipendenti con l’aiuto di 132 milioni di dollari dei suoi finanziatori e si è privatizzata.

All’inizio di quest’anno ha chiuso alcuni negozi e ha chiesto di nuovo a gennaio la protezione delle leggi fallimentari, citando problemi imprevisti di inventario e “l’impatto prolungato di un’economia al dettaglio eccessivamente fiacca”. All’inizio di questo mese, Joann ha ricevuto l’approvazione del tribunale per chiudere oltre la metà delle sue sedi fisiche a livello nazionale – circa 500 in totale – che hanno già iniziato le vendite di liquidazione.

Fondata nel 1943 da immigrati tedeschi, l’azienda con sede in Ohio era cresciuta fino a raggiungere 500 negozi nel 1980. Nel 2024, le vendite nette di Joann hanno raggiunto i 2 miliardi di dollari, la maggior parte dei quali nelle categorie arti, artigianato e decorazioni per la casa, con il resto nei servizi di cucito e non commerciali.

Ora non solo scompare un’azienda consolidata, ma ci sarà anche un impatto sul mondo del lavoro. Il massacro delle vendite al dettaglio negli USA è appena cominciato, e questo è uno dei problemi che dovrà affrontare l’amministrazione Trump.