Marte, la roccia impossibile: trovato un minerale che capovolge la storia del Pianeta Rosso

Un frammento di roccia proveniente dallo spazio profondo sta facendo tremare le certezze dei geologi di mezzo mondo. All’interno di un meteorite marziano, una gemma scura e minuscola ha rivelato una composizione che, secondo i libri di testo, su Marte non dovrebbe esistere.

Non stiamo parlando di omini verdi, ma di qualcosa che scientificamente è altrettanto dirompente. La scoperta apre scenari drammatici sul passato violento e turbolento del nostro vicino planetario.

Fino a ieri, eravamo convinti di conoscere a grandi linee la composizione marziana. La mancanza di tettonica a placche ha reso Marte un pianeta geologicamente “congelato“, un museo a cielo aperto della sua preistoria.

Sulla Terra, vulcani e terremoti rimescolano le carte in continuazione. Su Marte, no. Questo rende ogni roccia un archivio intatto. E l’archivio, oggi, ha restituito un reperto che non ha senso.

Il team internazionale guidato da Tanya Kizovski (Brock University) e James Darling (Università di Portsmouth) ha messo sotto la lente un meteorite noto come NWA 8171.

Questo sasso spaziale è una “breccia”, ovvero un mosaico di rocce diverse, schiacciate e fuse insieme da un gigantesco impatto cosmico avvenuto circa 1,5 miliardi di anni fa.

Analizzando questo affascinante “calcestruzzo spaziale”, i ricercatori hanno trovato del granato. Più precisamente, una variante chiamata andradite.

Sulla Terra il granato è una pietra preziosa dal colore rosso intenso. In geologia, però, è molto di più: è un registratore di dati ambientali.

Il granato non si forma per caso. Nasce solo sotto combinazioni estreme di calore, pressione e fluidi corrosivi. È figlio del caos geologico. E su Marte, questo tipo di caos, non era mai stato documentato in questi termini.

Per capire l’anomalia, bisogna guardare ai numeri. Sulla Terra conosciamo circa 6.000 minerali diversi, frutto dell’interazione tra acqua, vita e movimenti tettonici. Su Marte ne abbiamo catalogati, a fatica, appena duecento. Trovare un minerale inedito, e per di più così complesso, equivale a scovare un pinguino nel deserto del Sahara.

La sezione di meteorite analizzata è microscopica, ma svela un mondo. I ricercatori pensavano di avere di fronte del banale pirosseno. Solo l’uso di microscopi elettronici e laser di ultima generazione ha svelato la verità.

Il clasto (il frammento incastonato nel meteorite) è diviso in due regni microscopici:

Un dominio ricco di andradite , mescolato a diopside.

, mescolato a diopside. Un dominio dominato da feldspato di potassio e augite ricca di ferro.

Questa struttura indica temperature di cristallizzazione infernali, stimate tra i 900 e i 1000 gradi centigradi. Condizioni che sulla Terra si trovano nei pressi di colate di magma molto particolari o durante impatti meteoritici catastrofici.

Ma da dove viene questo granato marziano? Le opzioni sul tavolo sono poche, ma tutte ugualmente affascinanti.

Ipotesi di formazione Dinamica probabile Implicazioni per Marte Metamorfismo da impatto Un meteorite gigante ha colpito Marte, generando calore e pressione immensi. La crosta marziana nasconde cicatrici chimiche molto più complesse del previsto. Attività Magmatica Magma bollente è risalito fondendo le rocce circostanti. Esistono vulcani marziani con composizioni chimiche simili a quelle terrestri. Origine Extra-Marziana Il granato è arrivato su Marte a bordo di un altro asteroide. Il meteorite NWA 8171 è un “passeggero” spaziale intercettato per caso.

L’ultima ipotesi ha un sapore quasi ironico. Potrebbe trattarsi di un meteorite dentro un meteorite. Un sasso spaziale caduto su Marte miliardi di anni fa, inglobato nel suolo rosso, e poi scagliato verso la Terra da un secondo impatto. Un flipper cosmico.

Per i non addetti ai lavori, i ricercatori misurano i rapporti tra manganese e ferro (Mn/Fe) per capire la carta d’identità di un pianeta.

I valori di questa gemma sfiorano i parametri marziani, ma in alcuni punti si sovrappongono a quelli della Terra e persino di antichi asteroidi. Un rompicapo chimico che fa impazzire gli spettrometri.

C’è un modo sicuro per risolvere l’enigma: misurare gli isotopi dell’ossigeno. Gli isotopi sono come le impronte digitali di un pianeta.

Qui, però, la scienza si scontra con la materia. Per fare questo test, bisogna vaporizzare una parte del campione. E visto che questo microscopico pezzo di roccia è l’unico al mondo a contenere granato marziano, polverizzarlo non è un’opzione presa a cuor leggero. Risolvere il mistero distruggendone l’unica prova. Un dilemma tutto umano.

Il fascino di questa scoperta sta proprio qui. Non ci sono implicazioni economiche, non si estrarrà granato da Marte per farne collane. Questa pietra è interessante solo perché ci permette di capire l’orgine del Pianeta Rosso e, con quello, anche l’origine del sistema solare e della Terra. Purtroppo, per farlo, dovremo distruggere un pezzo di questo rarissimo asteroide.