Mark Zuckerberg si sdoppia: in arrivo il “CEO virtuale” per guidare Meta

Mark Zuckerberg ha deciso di accelerare sull’intelligenza artificiale, spingendo verso un futuro in cui chiunque, dentro e fuori Meta, avrà a disposizione un agente personale. E da chi iniziare, se non da se stesso? Secondo un recente rapporto del Wall Street Journal, il numero uno dell’azienda sta sviluppando un “agente CEO” ad uso interno. Un’iniziativa che, ironia della sorte, alimenterà inevitabilmente le vecchie speculazioni su uno Zuckerberg dall’animo un po’ troppo “robotico”.

L’obiettivo di questo strumento, attualmente in fase di sviluppo, è permettere al fondatore di accedere rapidamente alle informazioni aziendali filtrando la complessa struttura manageriale. Una mossa che si inserisce perfettamente nella nuova strategia del colosso di Menlo Park: velocizzare i processi, ridurre i livelli gerarchici, e competere in agilità con le nuove startup focalizzate sull’IA.

L’adozione di queste tecnologie è ormai il fulcro operativo di Meta. Zuckerberg ha sottolineato come l’azienda stia investendo massicciamente in strumenti nativi, con lo scopo di far produrre di più ai singoli individui. L’idea è quella di elevare i contributori individuali e appiattire la struttura dei team. L’uso dell’intelligenza artificiale è ora richiesto quotidianamente ai dipendenti, e incide persino sulle valutazioni delle loro performance.

L’ambiente aziendale ricorda la vecchia filosofia del “muoviti veloce e rompi le cose”, ma aggiornata a una versione più stabile e guidata dai dati. Tra i nuovi strumenti emersi all’interno dell’azienda troviamo:

Agenti personali : assistenti capaci di accedere ai file, e di comunicare per conto dell’utente con i colleghi o con altre intelligenze artificiali.

: assistenti capaci di accedere ai file, e di comunicare per conto dell’utente con i colleghi o con altre intelligenze artificiali. Second Brain : una sorta di “capo di gabinetto” virtuale, programmato per organizzare e recuperare le informazioni dei vari progetti in corso.

: una sorta di “capo di gabinetto” virtuale, programmato per organizzare e recuperare le informazioni dei vari progetti in corso. Spazi virtuali condivisi: ambienti digitali in cui gli agenti dei dipendenti possono interagire direttamente tra loro.

Per supportare questa transizione strutturale, Meta sta procedendo ad acquisizioni esterne, come nel caso delle startup Moltbook e Manus, e ha creato un nuovo gruppo di ingegneria dedicato all’IA applicata.

Di seguito un riepilogo della trasformazione organizzativa in atto:

Organizzazione Tradizionale Organizzazione “IA-Centrica” di Meta Struttura gerarchica a piramide Team “appiattiti” e comunicazione diretta Passaggio di informazioni tramite staff Agente CEO per accesso immediato ai dati Produttività legata al numero di dipendenti Produttività basata sull’efficienza degli strumenti IA

Tuttavia, questa rapida trasformazione porta con sé sentimenti contrastanti. Molti dipendenti si dicono entusiasti della nuova spinta innovativa, ma emergono inevitabilmente forti timori per la sicurezza del posto di lavoro. Non bisogna dimenticare, infatti, le ondate di licenziamenti che hanno colpito l’azienda nel biennio 2022-2023. Da una prospettiva macroeconomica e keynesiana, la ricerca dell’efficienza marginale tramite la mera automazione dei processi manageriali pone seri interrogativi sulla tenuta occupazionale del settore, ma la leadership di Meta ritiene questo passaggio essenziale.

Come ha precisato la direttrice finanziaria Susan Li, rimanere competitivi significa garantire che un’azienda delle dimensioni di Meta possa operare con la stessa efficienza delle realtà più piccole. In conclusione, avremo davvero un doppio Zuckerberg, uno reale e uno virtuale? Forse sì, e la vera sfida sarà distinguere chi dei due prenderà le decisioni migliori.