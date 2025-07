Un grave incidente fra Germania e Cina sarebbe successo nel Mar Rosso. Il Ministero degli Esteri tedesco ha dichiarato martedì di aver convocato l’ambasciatore cinese per protestare dopo che una nave da guerra cinese ha puntato un laser contro un aereo tedesco nel Mar Rosso.

L’aereo di sorveglianza faceva parte della missione Aspides dell’UE, che ha lo scopo di difendere le navi civili dagli attacchi dei ribelli Houthi con base nello Yemen. Navi che molto spesso trasportano i prodotti cinesi per i mercati europei.

All’inizio di questo mese è stato colpito da un raggio laser “senza alcun motivo o contatto preventivo” da una nave da guerra cinese che era stata avvistata più volte nella zona, ha affermato il Ministero della Difesa tedesco.

“Utilizzando il laser, la nave da guerra ha accettato il rischio di mettere in pericolo persone e materiali”, ha affermato un portavoce del Ministero della Difesa, parlando in forma anonima in linea con la politica del governo.

Il ministero ha affermato che, per precauzione, la missione dell’aereo è stata interrotta. È atterrato in sicurezza alla base di Gibuti e l’equipaggio è in buone condizioni di salute, ha affermato.

L’aereo, gestito da un fornitore di servizi commerciali civili ma con il coinvolgimento di personale dell’esercito tedesco, ha ripreso le operazioni con la missione dell’UE nel Mar Rosso, ha affermato il ministero.

Il ministero degli Esteri tedesco ha affermato in un post su X che “mettere in pericolo il personale tedesco e interrompere l’operazione è del tutto inaccettabile”.

Non è la prima volta che i cinesi utilizzano dei laser per disturbare altr navi o aerei nelle loro vicinanze: queste armi a energia diretta sono state utilizzate nel Mar Cinese Meridionale contro la Guardia Costiera delle Filippine:

Questo tipo di comportamenti ostili quindi non è una novità, ma resta il dubbio del perchè sia stata applicata a un aereo che ha come missione la sicurezza della navigazione commerciale. Forse sarebbe meglio non garantirla alle navi che trasportano dalla Cina e vedere cosa succede.

Il 24-25 luglio si terrà un meeting UE- Cina. Fra surplus commerciale, supporto alla Russia nel conflitto cin Ucraina e ora questo incidente ci sono le premesse per un clamoroso fallimento.