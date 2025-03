Mar Cinese: una tragedia è mantenuta segreta da Cina e Corea del Nord

Una misteriosa tragedia marina è accaduta alcuni giorni fa. Come riporta Maritime Executive , in Corea del Sud circola una notizia secondo cui una nave da carico nordcoreana che contrabbandava carbone è stata coinvolta in una collisione ed è affondata il mese scorso. Si dice che siano andati perduti ben 20 marittimi, ma che i cinesi non abbiano denunciato l’incidente.

L’agenzia di stampa sudcoreana Yonhap ha pubblicato il rapporto citando diverse fonti non identificate. A loro dire, l’incidente è avvenuto a febbraio nel Mar Giallo. L’area tra la penisola coreana e la Cina è nota come “punto caldo” per il contrabbando di carbone.

“La nave nordcoreana sembra essere eccessivamente carica di carbone”, si legge nel rapporto. “Il carico e la nave sono affondati del tutto”, ha detto la fonte a Yonhap, aggiungendo che la Cina non sembra volere che l’incidente sia reso noto, poiché probabilmente è connivente nella violazione delle sanzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite da parte della Corea del Nord.

Le fonti indicano che una nave cinese si è scontrata con la nave nordcoreana forse a causa di una fitta nebbia. La nave cinese avrebbe subito “danni minori”, mentre la nave nordcoreana è andata persa. I cinesi hanno tentato un salvataggio e hanno recuperato “alcune persone”, mentre il rapporto dice che sono andate perse tra le 15 e le 20 persone.

È impossibile verificare in modo indipendente il rapporto. L’agenzia di stampa NK News ha comunque tentato di verificare gli avvisi dell’Amministrazione cinese per la sicurezza marittima.

NK News riferisce che l’agenzia “elenca un naufragio non identificato nel Mar Giallo, a circa 80 km da Lianyungang, uno dei noti punti caldi per il contrabbando di carbone”. L’agenzia sottolinea anche la notizia di una nave affondata al largo della costa di Ningo-Zhoushan, pubblicata il 17 febbraio. Il rapporto non riporta il nome, la bandiera o il tipo di nave.

La Corea del Nord dipende per lo più da una flotta di navi ormai obsolete, anche se negli ultimi anni ha evidenziato la costruzione di una nuova nave. Nel giugno 2024 si è verificato un altro incidente non riportato, in cui l’intelligence sudcoreana ha affermato che ben 90 soldati nordcoreani potrebbero essere morti a causa della perdita di un una nave da trasporto. Lavita vale proprio poco nel regno eremita