Malesia: esplode un gasdotto. Centinaia di feriti

Almeno 49 case sono state danneggiate e oltre 112 persone sono rimaste ferite, di cui 63 inviate in ospedale per ustioni, difficoltà respiratorie e altre ferite, ha dichiarato il vice capo della polizia di Selangor Mohamad Zaini Abu Hassan. Non sono stati segnalati morti.

L’unità di gestione dei disastri dello Stato ha dichiarato che gli sforzi per salvare i residenti intrappolati erano in corso, e diverse persone sono state curate per le ustioni.

Il capo ministro di Selangor ha dichiarato che finora sono state salvate 82 persone, aggiungendo che i residenti saranno

Le immagini e i video della palla di fuoco sono diventati virali sui social media e alcuni residenti hanno detto di aver sentito una forte scossa che ha fatto tremare le porte e le finestre delle loro case.

“All’improvviso abbiamo sentito un forte botto e poi il caos totale”, ha detto un residente che vive a 200 metri dal luogo dell’incendio, secondo il quotidiano malese Star. “Abbiamo immediatamente lasciato la casa e presto abbiamo visto anche altri residenti uscire”.

La Petronas ha dichiarato in un breve comunicato che l’oleodotto è stato isolato.

I funzionari addetti alla gestione dei disastri hanno dichiarato che la chiusura delle valvole finirà per spegnere l’incendio.

Tre stazioni di servizio vicine al sito non sono state colpite, ma sono state temporaneamente chiuse come misura precauzionale, ha dichiarato Petronas, aggiungendo che le indagini sono in corso.

Secondo alcuni media, la conduttura sarebbe scoppiata e i residenti hanno dichiarato all’agenzia di stampa statale Bernama di aver avvertito delle scosse intorno alle 8 del mattino

Secondo le autorità, le vittime hanno riportato ustioni, difficoltà respiratorie e altre ferite e diverse case hanno preso fuoco in seguito all’incidente; i vigili del fuoco hanno lavorato per salvare i residenti intrappolati e fornire assistenza alle vittime in un centro di soccorso temporaneo a Masjid Putra Heights.

I residenti dell’area circostante sono stati evacuati per precauzione.

Il ministro capo di Selangor Amirudin Shari ha dichiarato che l’incendio è stato completamente spento alle 15.45 ora locale, quasi otto ore dopo il suo inizio.

Il Dipartimento dei Vigili del Fuoco e del Soccorso ha dichiarato in un aggiornamento delle 15.40 che 190 case e 159 veicoli sono stati danneggiati dall’incendio.

“Finora sono state identificate 190 case, 148 auto e 11 motociclette che hanno subito vari danni a causa del fuoco e del calore. Sono in corso anche i lavori di revisione e raffreddamento delle case incendiate”, ha dichiarato il direttore del dipartimento, Razali Wan Ismail, citato dal Malay Mail.

Il ministro degli Alloggi e del Governo locale Nga Kor Ming ha dichiarato che le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio.

“Indagheremo su ciò che è realmente accaduto. Ho dato istruzioni al dipartimento dei vigili del fuoco e dei soccorsi”, ha dichiarato, come riportato da Bernama, ma ci vorrà tempo per conoscere le reali cause.

Secondo quanto riferito, le fiamme hanno raggiunto i 20 piani di altezza ed erano visibili da diversi chilometri di distanza.

Poco dopo lo scoppio dell’incendio, video virali dell’incendio sono circolati sui social media, mentre l’Autorità per l’aviazione civile della Malesia ha invitato la popolazione a non far volare i droni nelle aree interessate dall’esplosione del gasdotto.

In un comunicato separato, Petronas ha dichiarato di “lavorare a stretto contatto con tutte le parti interessate per garantire la sicurezza della comunità circostante, l’ambiente e la sicurezza della fornitura di gas alla nazione, che rimangono la nostra massima priorità”.

Putra Heights è un’area residenziale ben sviluppata e una posizione molto ambita per chi cerca comodità e accesso alle zone chiave della Klang Valley.