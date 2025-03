Maduro si piega a Trump e accetta nuovamente i migranti espulsi

Il Venezuela ha dichiarato che tornerà ad accettare i voli di rimpatrio statunitensi che trasportano i suoi cittadini espulsi per essere entrati illegalmente negli Stati Uniti.

Il leader venezuelano Nicolás Maduro ha annunciato il raggiungimento di un accordo in un discorso televisivo sabato.

“Domani, grazie alla perseveranza del governo, riprenderemo i voli per continuare a salvare e liberare i migranti dalle prigioni negli Stati Uniti”, ha detto Maduro.

Il presidente del Parlamento venezuelano e capo negoziatore con gli Stati Uniti, Jorge Rodriguez, ha dichiarato in una dichiarazione sui social media: “Abbiamo concordato con il governo degli Stati Uniti di riprendere il rimpatrio dei migranti venezuelani con un primo volo domani, domenica”.

Notate che Maduro parla di liberazione dei migranti espulsi, quando questi erano precedentemente liberi… ngli USA.

In questo modo si eviterà che gli immigrati clandestini di nazionalità venezuelana vengano deportati nei centri di detenzione di El Salvador, oltre a garantire “il ritorno dei nostri connazionali nella loro nazione con la salvaguardia dei loro diritti umani”, ha detto, riferendosi ai membri delle bande venezuelane attualmente detenuti in El Salvador.

“Migrare non è un crimine e non ci fermeremo finché tutti coloro che vogliono tornare non saranno tornati e non avremo salvato i nostri fratelli rapiti in El Salvador”, ha aggiunto Rodriguez. Rodriguez si riferisce ai 238 venezuelani, con carichi penali, espulsi dagli USA verso il Salvador e qui imprigionati.

Il 18 marzo il Segretario di Stato americano Marco Rubio ha minacciato ulteriori dure sanzioni dopo che Maduro, l’8 marzo, aveva sospeso l’accettazione dei voli di rimpatrio in risposta al ritiro da parte del Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti della licenza alla Chevron di partecipare al mercato petrolifero venezuelano.

È scoppiato un conflitto diplomatico, con gli Stati Uniti che hanno minacciato di inviare gli immigrati illegali criminali dal Venezuela a El Salvador per la detenzione se Caracas non li avesse accettati.

Circa 350 cittadini venezuelani erano già stati deportati in patria nell’ambito del programma di deportazione rapida di Trump, che dà priorità all’allontanamento degli immigrati clandestini che sono criminali violenti o terroristi. Tra questi, circa 180 presunti membri del Tren de Aragua hanno trascorso fino a 16 giorni nella base navale statunitense di Guantanamo Bay, a Cuba.

Il Tren de Aragua è nato in una prigione venezuelana. I membri hanno accompagnato un esodo di milioni di immigrati economici e rifugiati politici dal Venezuela in cerca di migliori condizioni di vita dopo che la democrazia e l’economia della loro nazione sono state distrutte lo scorso decennio.

A febbraio, il presidente Donald Trump aveva già designato Tren de Aragua, insieme all’organizzazione transnazionale Mara Salvatrucha (MS-13) e a diversi cartelli della droga, come organizzazioni terroristiche che “minacciano la sicurezza dei cittadini statunitensi o la sicurezza nazionale, la politica estera o l’economia degli Stati Uniti”.

Mentre il blocco di Maduro continuava, il 15 marzo l’amministrazione Trump ha invocato l’Alien Enemies Act del 1798, che consente al presidente di detenere e deportare i non cittadini di nazioni ostili senza la necessità di un’udienza giudiziaria. La legge è applicabile in tempo di guerra o in caso di “incursione predatoria”, tentativo o minaccia di invasione del territorio statunitense. La Casa Bianca ha dichiarato che Tren de Aragua era una forza d’invasione e che avrebbe agito per deportare i membri della banda.

Circa 250 immigrati clandestini venezuelani, che si dice fossero legati al Tren de Aragua, sono stati deportati in un carcere di massima sicurezza a El Salvador.

Il ministro degli Interni venezuelano ha negato che i deportati fossero membri del Tren de Aragua.

Le loro famiglie e i loro avvocati dicono di non essere riusciti a contattarli e hanno chiesto a Maduro di garantire il loro ritorno in Venezuela. Sostengono che l’amministrazione Trump non ha fornito prove che i deportati abbiano commesso alcun crimine negli Stati Uniti.

L’amministrazione Trump ha dichiarato di avere il diritto di deportare gli immigrati illegali e di aver dato priorità ai criminali e alle persone trovate nelle loro vicinanze.

Maduro, nel suo discorso televisivo, ha detto di ritenere il presidente di El Salvador Nayib Bukele responsabile dell’imprigionamento dei suoi cittadini, ribadendo che non hanno commesso crimini negli Stati Uniti o in El Salvador.

“Devi garantire la loro salute e, prima o poi, devi liberarli e consegnarli”, ha detto a Bukele.

Ora il fatto che queste brave persone possano esser riportate direttamente in Venezuela risolve il problema alla radice .