Trump deporta 238 membri della Gang Tren de Aragua, usando una norma di Guerra

Gli Stati Uniti hanno fatto volare oltre 200 presunti membri di una banda venezuelana per imprigionarli in El Salvador, ha dichiarato domenica il presidente Nayib Bukele, dopo che l’omologo statunitense Donald Trump ha invocato la legislazione di guerra per espellere i migranti. Bukele si era detto disponibile ad accogliere criminali espulsi dagli USA nelle proprie grandi prigioni.

Today, the first 238 members of the Venezuelan criminal organization, Tren de Aragua, arrived in our country. They were immediately transferred to CECOT, the Terrorism Confinement Center, for a period of one year (renewable).

March 16, 2025