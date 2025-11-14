L’ungherese MOL vuole una partecipazione nella raffineria serba sanzionata dagli USA

La compagnia petrolifera ungherese MOL è vicina all’acquisto di una partecipazione dell’11,3% nell’unica raffineria serba dai suoi proprietari russi, secondo quanto riportato giovedì dal quotidiano serbo NIN, citando fonti vicine al progetto.

I russi hanno fiducia nella compagnia ungherese e nel primo ministro ungherese Viktor Orban, e secondo quanto riportato dalla rivista serba, MOL dovrebbe acquistare l’11,3% dell’unica raffineria serba Naftna Industrija Srbije (NIS).

Gazprom Neft e le affiliate di Gazprom detengono la quota di maggioranza di NIS, mentre lo Stato serbo possiede il restante 29,9%.

I dettagli dell’accordo dovrebbero essere discussi alla fine di questa settimana nella capitale ungherese Budapest, dove è prevista la visita di una delegazione russa, secondo quanto riportato dal quotidiano serbo NIN.

L’accordo non è certo, poiché sono in corso negoziati anche con gli Emirati Arabi Uniti (EAU), ha aggiunto il quotidiano.

Gli Stati Uniti hanno revocato più volte le sanzioni contro la NIS da quando hanno sanzionato l’industria petrolifera russa nel gennaio di quest’anno. Le sanzioni contro la raffineria di proprietà russa in Serbia sono entrate in vigore all’inizio di ottobre, quando è scaduta l’ultima deroga.

I proprietari russi della NIS hanno richiesto una proroga della licenza statunitense per operare mentre negoziano la cessione del controllo dell’impianto a una terza parte, ha dichiarato all’inizio di questa settimana il ministro dell’Energia serbo Dubravka Dedovic Handanovic.

Ora, i proprietari russi della NIS hanno presentato domanda all’Ufficio di controllo dei beni stranieri (OFAC) degli Stati Uniti, richiedendo una proroga della licenza di esercizio per la raffineria, sulla base delle trattative con una terza parte, ha scritto Dedovic Handanovic su Instagram martedì.

Da quando l’ultima deroga è scaduta l’8 ottobre, le banche hanno smesso di elaborare i pagamenti relativi alla NIS e l’oleodotto croato JANAF ha interrotto le forniture di petrolio greggio alla raffineria. L’oleodotto JANAF dalla Croazia era stato la principale linea di approvvigionamento della Serbia per il greggio russo e kazako dal 2022.

Senza nuove forniture di greggio, la raffineria NIS potrà operare solo fino al 25 novembre, secondo i funzionari serbi.

Ecco una proposta di articolo strutturato secondo lo stile di Scenarieconomici.it, ottimizzato per la lettura e per i motori di ricerca.

Domande e risposte

Perché l’Ungheria è interessata a una raffineria in Serbia?

L’interesse è duplice: strategico ed economico. MOL è già un gigante regionale nell’Europa centrale. Acquisire una quota nella NIS rafforzerebbe la sicurezza energetica dell’area, creando una sinergia tra gli impianti ungheresi e quelli serbi. Inoltre, politicamente, Viktor Orbán consoliderebbe il suo ruolo di mediatore indispensabile tra i Balcani, la Russia e l’Europa, mantenendo l’influenza ungherese in un paese confinante e amico come la Serbia.

Cosa succede se l’accordo non va in porto entro il 25 novembre?

Le conseguenze sarebbero gravi per l’economia serba. Senza l’approvazione dell’OFAC o un cambio di proprietà che sblocchi le sanzioni, la raffineria NIS esaurirà le scorte di greggio. Questo comporterebbe lo stop della produzione di carburanti, costringendo la Serbia a importare prodotti raffinati a prezzi di mercato molto più alti, con rischi di carenza (shortage) per la popolazione e l’industria proprio all’inizio della stagione invernale.

Perché è necessario il benestare degli Stati Uniti per un accordo tra Russia, Serbia e Ungheria?

Anche se gli USA non hanno giurisdizione territoriale diretta, il loro sistema di sanzioni (in particolare tramite l’OFAC) ha una portata extraterritoriale di fatto. Le banche internazionali e le infrastrutture come l’oleodotto croato JANAF temono le “sanzioni secondarie” americane. Se operassero con un’entità sanzionata senza licenza, verrebbero escluse dal sistema finanziario basato sul dollaro. Quindi, senza l’ok di Washington, nessun barile di petrolio può muoversi fisicamente o finanziariamente.