LUNA SALVA I TUOI FIGLI, NUOVA ENERGIA CON ELIO 3 (di Silvio Ceci)

La Regina Isabella la Cattolica alla notizia della scoperta geografica delle Americhe esclama: “Che ce frega”!

Chiaramente tale esclamazione non venne mai detta dalla Regina di Castiglia perché la regina spagnola era una donna pragmatica. Con la decisione politica della regina di salpare verso le Americhe venne salvata L’Europa cristiana, poiché con l’oro ed argento del Nuovo Mondo venne finanziata la costruzione della flotta spagnola che distrusse quella turca islamica a Lepanto.

Senza contare che la famosa conquista del West, cioè di nuovi territori ad Ovest dell’America, generò la più grande crescita economica degli Stati Uniti d’America.

La conquista dello spazio genererà la più grande crescita economica dell’umanità. E’ pur vero che cinquanta anni fa siamo andati sulla Luna ma non ancora abbiamo iniziato a colonizzarla.

In una luce Cosmopolita ci sentiamo esattamente come quei bambini che, guardando la serie televisiva Quark di Piero Angela, si dispiacevano di non essere nati secoli dopo solo per poter volare con le future astronavi sulla Luna o su altri pianeti e stelle lontane con un super carburante.

La colonizzazione della Luna e dello spazio, come hanno già capito i Cinesi, ormai e’ una realtà , significa non solo la scoperta di terre sconosciute ma anche estrarre energia dalle pietre lunari “l’Elio 3”, l’energia del futuro. Infatti, con un solo sassolino contenente l’Elio 3 grande come un chicco di riso si può dare energia pulita a tutti gli Stati Uniti d’America per un intera giornata. Grazie a questa pietra magica si potrebbe ottenere carburante per le astronavi dirette in tutto l’’Universo.

Si salva la Terra soltanto estraendo dalla Luna l’energia pulita del futuro , l’Elio 3, oltre a costruire le città spaziali di cui Bezos, patron di Amazon e proprietario del Washington Post teorizza e progetta da anni di realizzare , peraltro attingendo ai progetti dal grande scienziato tedesco Von Braun realizzati per la NASA americana, ma da tutti noi già visti nei cartoons giapponesi Gundam!

E’ vero che tanti figli significa avere più cervelli umani e, quindi, più idee per il progresso scientifico e culturale ed economico dell’umanità. Ma per la salvezza dell’ecosistema terrestre, vista la crescita demografica, l’unica soluzione è la colonizzazione umana della Luna e dello Spazio, modulando di fatto il problemi dell’emigrazione.

I nostri cellulari ed internet sono figli della gara per la conquista della Luna tra russi ed americani, ma non possiamo neanche immaginare quale progresso scientifico economico e tecnologico ci sarà con lo sfruttamento e colonizzazione della Luna e dello Spazio, contrariamente al pensiero ostile di chi urla in piazza la domanda “che ci serve la Luna…?”

