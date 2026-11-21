Anche i giganti tremano nella crisi economica europea. Il più grande gruppo aereo europeo, Lufthansa, prevede di tagliare fino a 1.000 posti di lavoro e di ridurre la capacità sulle rotte a corto e medio raggio, secondo quanto riportato venerdì da Bloomberg, che cita una lettera indirizzata ai dipendenti di cui è venuta a conoscenza.

Quest’anno Lufthansa e tutte le altre compagnie aeree hanno dovuto affrontare una crescente pressione sui profitti a causa dell’impennata dei prezzi del carburante, in un contesto di conflitto in Medio Oriente. L’impennata dei prezzi del greggio e del carburante per aerei sta aggiungendo miliardi di dollari ai costi del carburante di ogni vettore aereo.

All’inizio di novembre, il Gruppo Lufthansa ha affermato che «la forte domanda e la disciplina dei costi hanno più che compensato l’aumento dei costi del carburante», ma ha comunque previsto una spesa enorme per il carburante per l’anno.

Solo nel terzo trimestre, i costi del carburante sono aumentati di 596 milioni di dollari (543 milioni di euro) rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente.

A causa della situazione geopolitica immutata, la spesa prevista per il carburante del Gruppo Lufthansa per l’intero anno sta salendo a 10,2 miliardi di dollari (9,3 miliardi di euro), secondo Till Streichert, direttore finanziario di Deutsche Lufthansa AG. «Tuttavia, con un tasso di copertura per le nostre compagnie aeree passeggeri pari a circa l’86 per cento per il 2026 e già superiore al 60 per cento per il 2027, siamo ben posizionati rispetto al mercato», ha dichiarato il dirigente all’inizio di questo mese.

Poche settimane dopo, venerdì sono circolate notizie riportate da Bloomberg e da agenzie e testate giornalistiche tedesche secondo cui Lufthansa avrebbe in programma di eliminare posti di lavoro a tempo pieno negli hub di Monaco e Francoforte. Lufthansa Airlines prevede inoltre di ridurre ulteriormente la capacità sulle rotte a corto e medio raggio e di ridimensionare la propria flotta di Airbus A320, passando al più piccolo Airbus A220, secondo quanto riportato nella lettera inviata dalla direzione ai dipendenti.

Ad aprile Lufthansa ha tagliato un totale di 20.000 voli a corto raggio dal proprio programma estivo europeo a causa dei timori relativi alla carenza di carburante per aerei e all’impennata dei prezzi del carburante. La compagnia aerea ha preferito non far volare gli aerei che rischiare delle perdite.