L’oro di Fort Knox esiste ancora, ma il dollaro rischia il baratro: svelato il mistero dopo 50 anni

Uno dei segreti meglio custoditi degli USA riguarda il suo oro, o meglio quanto ne esista veramente. Nel settembre 1974, tra le preoccupazioni dell’opinione pubblica e del Congresso, ebbe luogo un’ispezione di grande risonanza presso il deposito di lingotti d’oro degli Stati Uniti a Fort Knox. In una rara eccezione alla politica di “divieto di accesso ai visitatori”, furono invitati a entrare membri del Congresso e rappresentanti della stampa.

A ciò seguì immediatamente una verifica speciale condotta dal General Accounting Office (ora Government Accountability Office) in collaborazione con i revisori del Tesoro. La verifica riguardò circa il 21% dei lingotti d’oro ivi conservati all’epoca e accertò che le riserve corrispondevano ai registri del deposito. Quindi fu un’ispezione a campione, per quanto ampio. Da allora, non è stata effettuata alcuna verifica indipendente delle riserve federali d’oro. Il contenuto di Fort Knox rimane un mistero.

Nel 2024, il Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti ha dichiarato che Fort Knox custodiva 4.580 tonnellate metriche d’oro nei suoi caveau, ma molti conservatori si sono mostrati scettici. È logico nutrire dei sospetti: perché mai il governo federale dovrebbe evitare verifiche indipendenti per oltre 50 anni, a meno che non ci sia qualche tipo di problema?

Il ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca nel 2025 ha rappresentato una rara opportunità per l’opinione pubblica di esercitare pressioni affinché venisse verificato che Fort Knox custodisca effettivamente ancora dell’oro. Stiamo assistendo ad alcuni segnali che indicano che l’amministrazione Trump sta prendendo sul serio queste preoccupazioni, dato che la scorsa settimana al senatore Rand Paul è stato concesso l’accesso ai caveau di Fort Knox.

L’ispezione di Rand Paul alle riserve d’oro non costituisce una vera e propria verifica contabile, ma è la prima verifica esterna delle riserve auree statunitensi da decenni. La verifica del 1974 era iniziata con ispezioni visive, quindi questo potrebbe potenzialmente portare a un inventario più approfondito in futuro. Rand Paul osserva che l’oro si trova, effettivamente, ancora a Fort Knox.

«Sì, l’oro è lì, circa 147 milioni di once…»

Dopo averlo constatato di persona, Paul ha rapidamente superato la questione dell’esistenza dell’oro. «È impressionante, ma il vero punto è ciò che ci insegna ancora nel 2026», ha scritto. Paul ha fatto riferimento al 1971, quando gli Stati Uniti misero fine alla convertibilità del dollaro in oro, e ha affermato che da allora la valuta ha perso circa l’85% del suo valore.

Le preoccupazioni dell’opinione pubblica riguardo alla stabilità dell’economia statunitense sono cresciute dopo il crollo del credito del 2008-2009. I massicci programmi di salvataggio della Federal Reserve hanno immesso trilioni di dollari nel sistema monetario globale e hanno creato il catalizzatore per una crisi inflazionistica. La verifica limitata condotta da Rand Paul sui salvataggi nel 2011 ha rilevato oltre 16 trilioni di dollari in prestiti di emergenza a tasso zero nel corso di 3 anni. Gran parte di questi prestiti è andata a banche estere.

La verifica di Rand Paul non ha fornito un resoconto completo delle attività della banca centrale. Non sappiamo ancora con certezza quale sia stata l’entità della svalutazione del dollaro.

Dalla crisi creditizia, la Fed ha attuato molteplici misure di QE (allentamento quantitativo) e salvataggi, mantenendo i tassi di interesse vicini allo 0% per circa 7 anni. I salvataggi legati alla pandemia nel 2020-2021 sono stati la goccia che ha fatto traboccare il vaso, innescando la crisi inflazionistica che gli economisti alternativi avevano previsto.

Qualsiasi inversione delle pressioni inflazionistiche a lungo termine richiederà probabilmente un ritorno a un sistema monetario basato sulle materie prime; in caso contrario, la tendenza proseguirà fino a quando il dollaro non crollerà e il sistema non andrà in crisi. Un nuovo sistema non può basarsi solo sull’oro, recentemente soggetto a grandi fluttuazioni, ma dovrà includere anche il metallo prezioso.

La conferma da parte di Rand Paul delle riserve di Fort Knox offre la speranza che un ritorno al sistema aureo o a un sistema misto basato sulle materie prime possa un giorno essere possibile e che l’economia statunitense possa ancora essere salvata da una spirale inflazionistica.