Il paradosso di Wall Street: l’occupazione vola, la Fed fa paura e il Nasdaq crolla del 4%

A volte, nel mondo surreale dell’alta finanza, le buone notizie per l’economia reale si trasformano in un incubo per i mercati azionari. È esattamente quello a cui stiamo assistendo in queste ore di inizio giugno 2026: i dati sul lavoro americano sono usciti sorprendentemente positivi e, per tutta risposta, i listini hanno innescato una pesante correzione, con il Nasdaq Composite che ha lasciato sul terreno oltre il 4%, scivolando rovinosamente verso quota 25.700 punti, come ben evidenziato dai grafici odierni. Anche l’S&P 500 cede il passo, seppur con perdite percentualmente inferiori.

Ma perché i mercati piangono se l’America assume?

I numeri del Bureau of Labor Statistics: un’economia che non frena

I dati rilasciati dal Bureau of Labor Statistics (BLS) statunitense relativi al mese di maggio 2026 ci consegnano la fotografia di un mercato del lavoro estremamente resiliente. L’economia statunitense ha creato ben 172.000 nuovi posti di lavoro, stracciando letteralmente le previsioni degli analisti che si aspettavano un modesto incremento di 85.000 unità.

Non solo. A rendere il quadro ancora più solido sono state le revisioni al rialzo dei mesi precedenti: i livelli occupazionali di marzo e aprile sono stati corretti aggiungendo complessivamente altri 93.000 occupati rispetto a quanto inizialmente comunicato. Ecco il grafico da Tradingeconomics :

Vediamo nel dettaglio dove si è concentrata la creazione (e la distruzione) di impiego:

Tempo libero e ospitalità: +70.000 posti (trainati dai servizi di ristorazione con +48.000).

Enti locali e pubblica amministrazione: +55.000 posti.

Assistenza sanitaria: +35.000 posti.

Manifattura: un timido ma positivo +7.000.

Settore finanziario: in controtendenza, perde 22.000 posti (soprattutto assicurazioni e banche commerciali). Sarà il primo effetto della AI? Sostanzialmente invariati settori chiave come trasporti, logistica, costruzioni e commercio al dettaglio.

La scure della Federal Reserve sulle valutazioni Tech

Dal punto di vista dell’economia reale, sapere che ristoranti, ospedali e amministrazioni locali assumono è un segnale di vitalità. Le persone lavorano, percepiscono un reddito e consumano.

Tuttavia, Wall Street guarda a questi numeri con una lente completamente diversa. Un mercato del lavoro così “caldo” e teso allontana prepotentemente l’ipotesi che la Federal Reserve possa allentare la morsa sui tassi d’interesse a breve termine. Al contrario, il rischio che l’inflazione possa essere alimentata da una domanda interna sostenuta dai salari rende molto probabile che la banca centrale guidata da Jerome Powell mantenga i tassi alti “più a lungo”, se non addirittura valuti ulteriori strette.

Il Nasdaq, indice ad alta concentrazione tecnologica, è storicamente il più sensibile al costo del denaro. Le aziende “growth” e il settore tech fondano gran parte delle loro valutazioni astronomiche sui flussi di cassa futuri. Quando i tassi di interesse salgono (o rimangono elevati), il tasso di sconto applicato a quei flussi futuri aumenta, abbattendone il valore attuale. Ecco spiegato il crollo verticale del 4%: la finanza sconta immediatamente il costo del denaro resterà caro. Ecco un grafico da Investing.com:

Anche lo SP 500 ha perso, ma molto meno, solo 1,4%. Mentre l’economia reale respira, il casinò finanziario va in crisi d’astinenza da liquidità a basso costo. Un classico paradosso moderno dove l’ottimo stato di salute del lavoratore medio americano diventa il pretesto per una fuga dai titoli più esposti alla leva finanziaria.