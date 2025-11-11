L’Oracolo di Omaha va in pensione: Warren Buffett prepara l’uscita per fine 2025

L’era di Warren Buffett alla guida di Berkshire Hathaway sta per concludersi. L’Oracolo di Omaha, oggi 95enne, ha annunciato nella sua lettera annuale agli azionisti (datata lunedì 10 novembre) che “farà silenzio” (testualmente, “going quiet”) dopo aver lasciato il ruolo di Amministratore Delegato alla fine del 2025, ovvero tra poche settimane.

Questo “silenzio” significa la fine di due tradizioni iconiche del mondo finanziario: Buffett non scriverà più la sua celebre lettera annuale né parlerà all’affollatissimo meeting della società. Il tempo passa per tutti, anche se qualcuno fa finta di non rendersene conto.

La successione è blindata: Greg Abel

Come si conviene a un impero da oltre 1.000 miliardi di dollari di capitalizzazione, la successione non è certo una sorpresa, ma ora è scolpita nella pietra. Buffett ha ribadito la sua totale fiducia in Greg Abel, già nominato successore nel 2021 e attuale vicepresidente delle operazioni non assicurative.

“Greg Abel ha più che soddisfatto le alte aspettative che avevo per lui”, ha scritto Buffett. “È un grande manager, un lavoratore instancabile e un comunicatore onesto. Gli auguro un lungo mandato”. Un’investitura piena che serve a rassicurare i mercati e gli azionisti sulla continuità della gestione.

Acceleratore sulla filantropia

Insieme alla preparazione del passaggio di consegne manageriale, Buffett sta accelerando anche quello patrimoniale. L’investitore ha annunciato che aumenterà il ritmo con cui trasferisce le sue azioni Berkshire Hathaway alle fondazioni di famiglia, specificando che la mossa “non riflette in alcun modo un cambiamento nelle mie opinioni sulle prospettive di Berkshire”.

Il tutto è stato subito tradotto in pratica:

Conversione: Buffett ha convertito 1.800 delle sue azioni di Classe A (quelle con i diritti di voto “pesanti”) in 2,7 milioni di azioni di Classe B.

Buffett ha convertito 1.800 delle sue azioni di Classe A (quelle con i diritti di voto “pesanti”) in 2,7 milioni di azioni di Classe B. Valore: L’operazione vale circa 1,35 miliardi di dollari .

L’operazione vale circa . Destinatari: Le azioni sono state girate a quattro fondazioni: 1,5 milioni alla Susan Thompson Buffett Foundation e 400.000 ciascuna alla Sherwood Foundation, alla Howard G. Buffett Foundation e alla NoVo Foundation.

L’Oracolo, l’America e i Deepfake

Nonostante l’età, Buffett ha rassicurato sul suo stato di salute: “Generalmente mi sento bene. Sebbene mi muova lentamente e legga con crescente difficoltà, sono in ufficio cinque giorni alla settimana”.

Come da copione, non è mancato il suo tradizionale elogio al sistema economico americano, invitando gli azionisti a “ricordare di ringraziare l’America per aver massimizzato le vostre opportunità”. Un messaggio che stona un po’ con l’altra, e molto più moderna, nota a margine della lettera.

Solo la settimana scorsa, infatti, Berkshire Hathaway è stata costretta a emettere un avviso riguardo a video deepfake che circolano su YouTube. Questi video utilizzano immagini di Buffett generate dall’Intelligenza Artificiale per fargli pronunciare commenti (spesso consigli finanziari) che lui non ha mai fatto. “Il signor Buffett è preoccupato che questi tipi di video fraudolenti stiano diventando un virus diffuso”, ha comunicato l’azienda.

Anche gli oracoli, a quanto pare, devono fare i conti con l’IA.

La lettera si chiude con un consiglio quasi filosofico: “Scegliete i vostri eroi con molta attenzione e poi emulateli. Non sarete mai perfetti, ma potrete sempre essere migliori”.

Per i nostri lettori, ecco il testo completo della lettera:

Ai miei cari azionisti: non scriverò più la relazione annuale della Berkshire né parlerò all’infinito durante l’assemblea annuale. Come direbbero gli inglesi, “mi metterò in disparte”. Più o meno. Greg Abel diventerà il capo alla fine dell’anno. È un ottimo manager, un lavoratore instancabile e un comunicatore onesto. Augurategli un mandato lungo. Continuerò a parlare con voi e con i miei figli della Berkshire attraverso il mio messaggio annuale del Giorno del Ringraziamento. Gli azionisti individuali della Berkshire sono un gruppo

molto speciale, insolitamente generoso nel condividere i propri guadagni con altri meno fortunati. Mi piace avere la possibilità di rimanere in contatto con voi. Concedetemi quest’anno di fare prima qualche breve riflessione. Dopodiché, discuterò i piani per la distribuzione delle mie azioni Berkshire. Infine, offrirò alcune osservazioni di carattere aziendale e personale.

* * * * * * * * * * *

Con l’avvicinarsi del Ringraziamento, sono grato e sorpreso dalla mia fortuna di essere ancora vivo a 95 anni. Quando ero giovane, questo risultato non sembrava affatto scontato. All’inizio ho rischiato di morire. Era il 1938 e gli ospedali di Omaha erano allora considerati dai cittadini come cattolici o protestanti, una classificazione che all’epoca sembrava naturale. Il nostro medico di famiglia, Harley Hotz, era un simpatico cattolico che faceva visite a domicilio portando con sé una borsa nera. Il dottor Hotz mi chiamava Skipper e non mi faceva mai pagare molto per le sue visite. Quando nel 1938 ebbi un forte mal di pancia, il dottor Hotz venne a trovarmi e, dopo avermi visitato, mi disse che al mattino sarei stato bene.

Poi tornò a casa, cenò e giocò un po’ a bridge. Il dottor Hotz, tuttavia, non riusciva a togliersi dalla testa i miei sintomi piuttosto strani e più tardi quella notte mi mandò al St. Catherine’s Hospital per un’appendicectomia d’urgenza. Durante le tre settimane successive, mi sentivo come se fossi in un convento e cominciai ad apprezzare il mio nuovo “podio”. Mi piaceva parlare – sì, anche allora – e le suore mi accolsero a braccia aperte. Per coronare il tutto, la signorina Madsen, la mia insegnante di terza elementare, disse ai miei 30 compagni di classe di scrivermi una lettera ciascuno. Probabilmente gettai via le lettere dei ragazzi, ma lessi e rilessi quelle delle ragazze; il ricovero in ospedale aveva i suoi vantaggi. Il momento clou della mia convalescenza, che in realtà fu piuttosto rischiosa per gran parte della prima settimana, fu un regalo della mia meravigliosa zia Edie. Mi portò un kit per le impronte digitali dall’aspetto molto professionale e io presi subito le impronte digitali a tutte le suore che mi assistevano. (Probabilmente ero la prima bambina protestante che avessero mai visto al St. Catherine’s e non sapevano cosa aspettarsi). La mia teoria – ovviamente del tutto folle – era che un giorno una suora avrebbe commesso un crimine e l’FBI avrebbe scoperto che avevano trascurato di prendere le impronte digitali alle suore. L’FBI e il suo direttore, J. Edgar Hoover, erano diventati venerati dagli americani negli anni ’30, e immaginavo che lo stesso Hoover sarebbe venuto a Omaha per ispezionare la mia preziosa collezione. Fantasticavo anche che J. Edgar e io avremmo rapidamente identificato e arrestato la suora ribelle. La fama nazionale sembrava certa. Ovviamente, la mia fantasia non si è mai realizzata. Ma, ironia della sorte, alcuni anni dopo divenne chiaro che avrei dovuto rilevare le impronte digitali dello stesso J. Edgar, poiché cadde in disgrazia per aver abusato della sua posizione. Beh, quella era Omaha negli anni ’30, quando io e i miei amici desideravamo ardentemente una slitta, una bicicletta, un guantone da baseball e un trenino elettrico. Diamo un’occhiata ad alcuni altri bambini di quell’epoca, che sono cresciuti nelle vicinanze e hanno influenzato notevolmente la mia vita

ma

di cui per molto tempo non sono stato a conoscenza. Inizierò con Charlie Munger, il mio migliore amico da 64 anni. Negli anni ’30, Charlie viveva a un isolato di distanza dalla casa che possiedo e occupo dal 1958. All’inizio, ho perso l’occasione di diventare amico di Charlie per un soffio. Charlie, più grande di me di 6 anni e mezzo, nell’estate del 1940 lavorava nel negozio di alimentari di mio nonno, guadagnando 2 dollari per una giornata di 10 ore. (La parsimonia è una caratteristica radicata nella famiglia Buffett.) L’anno successivo ho svolto un lavoro simile nel negozio, ma non ho mai incontrato Charlie fino al 1959, quando lui aveva 35 anni e io 28. Dopo aver prestato servizio nella seconda guerra mondiale, Charlie si laureò in giurisprudenza ad Harvard e poi si trasferì definitivamente in California. Charlie, tuttavia, parlava sempre dei suoi primi anni a Omaha come formativi. Per più di 60 anni, Charlie ha avuto un enorme impatto su di me e non avrebbe potuto essere un insegnante e un “fratello maggiore” protettivo migliore. Avevamo delle divergenze, ma

mai

abbiamo litigato. “Te l’avevo detto” non faceva parte del suo vocabolario. Nel 1958 ho comprato la mia prima e unica casa. Ovviamente era a Omaha, a circa due miglia da dove sono cresciuto (in senso lato), a meno di due isolati dai miei suoceri, a circa sei isolati dal negozio di alimentari Buffett e a 6-7 minuti di macchina dall’edificio dove ho lavorato per 64 anni.

Passiamo a un altro abitante di Omaha, Stan Lipsey. Stan vendette l’Omaha Sun Newspapers (settimanale) alla Berkshire nel 1968 e un decennio dopo si trasferì a Buffalo su mia richiesta. Il Buffalo Evening News, di proprietà di una consociata della Berkshire, era allora impegnato in una battaglia all’ultimo sangue con il suo concorrente mattutino che pubblicava l’unico

giornale

domenicale di Buffalo. E stavamo perdendo. Stan alla fine ha creato il nostro nuovo prodotto domenicale e per alcuni anni il nostro giornale, che prima perdeva denaro, ha guadagnato oltre il 100% all’anno (al lordo delle imposte) sul nostro investimento di 33 milioni di dollari. Si trattava di una somma importante per la Berkshire all’inizio degli anni ’80. Stan è cresciuto a circa cinque isolati da casa mia. Uno dei vicini di Stan era Walter Scott, Jr. Walter, come ricorderete, portò MidAmerican Energy alla Berkshire nel 1999. Fu anche un apprezzato amministratore della Berkshire fino alla sua morte nel 2021 e un caro amico. Walter è stato per decenni il leader filantropico del Nebraska e sia Omaha che lo Stato portano la sua impronta. Walter ha frequentato la Benson High School, che anch’io avrei dovuto frequentare, fino a quando mio padre, nel 1942, sorprese tutti battendo un candidato in carica da quattro mandati nella corsa al Congresso. La vita è piena di sorprese. Ma c’è di più. Nel 1959, Don Keough e la sua giovane famiglia vivevano in una casa situata proprio di fronte alla mia e a circa 100 metri da dove aveva vissuto la famiglia Munger. Don era allora un venditore di caffè, ma era destinato a diventare presidente della Coca-Cola e un devoto amministratore della Berkshire. Quando ho conosciuto Don, guadagnava 12.000 dollari all’anno mentre lui e sua moglie Mickie crescevano cinque figli, tutti destinati a frequentare scuole cattoliche (con obbligo di retta scolastica). Le nostre famiglie divennero subito amiche. Don proveniva da una fattoria nel nord-ovest dell’Iowa e si era laureato alla Creighton University di Omaha. All’inizio si sposò con Mickie, una ragazza di Omaha. Dopo essere entrato in Coca-Cola, Don divenne una leggenda in tutto il mondo. Nel 1985, quando Don era presidente della Coca-Cola, l’azienda lanciò la sua sfortunata New Coke. Don tenne un famoso discorso in cui si scusò con il pubblico e reintrodusse la “vecchia” Coca-Cola. Questo cambiamento di opinione avvenne dopo che Don spiegò che la posta in arrivo indirizzata a “Supreme Idiot” veniva prontamente consegnata alla sua scrivania. Il suo discorso di “ritiro” è un classico e può essere visto su YouTube. Egli ha allegramente riconosciuto che, in verità, il prodotto Coca-Cola apparteneva al pubblico e non all’azienda. Le vendite sono successivamente aumentate vertiginosamente. Potete vedere Don su CharlieRose.com in una meravigliosa intervista. (Anche Tom Murphy e Kay Graham hanno un paio di perle). Come Charlie Munger, Don è rimasto per sempre un ragazzo del Midwest, entusiasta, amichevole e americano fino al midollo. Infine, Ajit Jain, nato e cresciuto in India, così come Greg Abel, il nostro futuro amministratore delegato canadese, hanno vissuto entrambi a Omaha per diversi anni alla fine del XX

secolo

.

Infatti, negli anni ’90, Greg viveva a pochi isolati da me in Farnam Street, anche se all’epoca non ci siamo mai incontrati. È possibile che ci sia qualche ingrediente magico nell’acqua di Omaha?

* * * * * * * * * * * *

Ho vissuto alcuni anni della mia adolescenza a Washington, DC (quando mio padre era al Congresso) e nel 1954 ho accettato quello che pensavo sarebbe stato un lavoro permanente a Manhattan. Lì sono stato trattato meravigliosamente da Ben Graham e Jerry Newman e ho stretto molte amicizie che durano ancora oggi. New York aveva risorse uniche, e le ha ancora. Tuttavia, nel 1956, dopo solo un anno e mezzo, tornai a Omaha, per non andarmene mai più. Successivamente, i miei tre figli e diversi nipoti sono cresciuti a Omaha. I miei figli hanno sempre frequentato scuole pubbliche (diplomandosi nella stessa scuola superiore che ha formato mio padre (classe 1921), la mia prima moglie, Susie (classe 1950), così come Charlie, Stan Lipsey, Irv e Ron Blumkin, che sono stati fondamentali per la crescita del Nebraska Furniture Mart, e Jack Ringwalt (classe 1923), che ha fondato la National Indemnity e l’ha venduta alla Berkshire nel 1967, dove è diventata la base su cui è stata costruita la nostra enorme attività P/C.

* * * * * * * * * * * *

Il nostro Paese ha molte grandi aziende, ottime scuole, eccellenti strutture sanitarie e ognuna di esse ha sicuramente i propri vantaggi speciali, oltre a persone di talento. Ma mi sento molto fortunato ad aver avuto la fortuna di stringere molte amicizie durature, di aver incontrato entrambe le mie mogli, di aver ricevuto un’ottima istruzione nelle scuole pubbliche, di aver conosciuto molti adulti di Omaha interessanti e cordiali quando ero molto giovane e di aver stretto una grande varietà di amicizie nella Guardia Nazionale del Nebraska. In breve, il Nebraska è stata la mia casa. Guardando indietro, credo che sia io che la Berkshire abbiamo ottenuto risultati migliori grazie alla nostra sede a Omaha rispetto a quanto avremmo potuto ottenere se avessi vissuto altrove. Il centro degli Stati Uniti è stato un ottimo posto dove nascere, crescere una famiglia e costruire un’impresa. Per pura fortuna, alla nascita ho avuto un’incredibile fortuna. * * * * * * * * * * * * Passiamo ora alla mia età avanzata. I miei geni non mi hanno aiutato particolarmente: il record di longevità della mia famiglia (ammetto che i dati familiari diventano confusi man mano che si va indietro nel tempo) era di 92 anni fino al mio arrivo. Ma ho avuto medici saggi, cordiali e dedicati a Omaha, a partire da Harley Hotz, e così è stato fino ad oggi. Almeno tre volte mi hanno salvato la vita, ogni volta medici che lavoravano a pochi chilometri da casa mia. (Ho rinunciato a prendere le impronte digitali alle infermiere, però. A 95 anni si possono fare molte eccentricità… ma ci sono dei limiti).

* * * * * * * * * * *

Chi raggiunge la vecchiaia ha bisogno di una buona dose di fortuna, sfuggendo ogni giorno a bucce di banana, disastri naturali, guidatori ubriachi o distratti, fulmini e chi più ne ha più ne metta. Ma la fortuna è volubile e – non c’è altro termine più adatto – selvaggiamente ingiusta.

In molti casi, i nostri leader e i ricchi hanno ricevuto molto più della loro parte di fortuna, cosa che troppo spesso i beneficiari preferiscono non riconoscere. Gli eredi dinastici hanno raggiunto l’indipendenza finanziaria a vita nel momento stesso in cui sono venuti al mondo, mentre altri sono arrivati affrontando un inferno durante la loro infanzia o, peggio ancora, invalidanti infermità fisiche o mentali che li privano di ciò che io ho dato per scontato. In molte parti densamente popolate del mondo, probabilmente avrei avuto una vita miserabile e le mie sorelle ne avrebbero avuta una ancora peggiore. Sono nato nel 1930 sano, ragionevolmente intelligente, bianco, maschio e in America. Wow! Grazie, Signora Fortuna. Le mie sorelle avevano la mia stessa intelligenza e una personalità migliore della mia, ma hanno dovuto affrontare prospettive molto diverse. La Signora Fortuna ha continuato a farmi visita per gran parte della mia vita, ma ha cose migliori da fare che occuparsi di persone di 90 anni. La fortuna ha i suoi limiti.

Il tempo, al contrario, ora mi trova più interessante man mano che invecchio. Ed è imbattibile; per lui, tutti finiscono sulla sua scheda dei punteggi come “vittorie”. Quando l’equilibrio, la vista, l’udito e la memoria sono in costante declino, sai

che il tempo è vicino. Sono diventato vecchio tardi – l’inizio varia notevolmente – ma una volta che si manifesta, non si può negarlo. Con mia grande sorpresa, mi sento generalmente bene. Anche se mi muovo lentamente e faccio sempre più fatica a leggere, sono in ufficio cinque giorni alla settimana dove lavoro con persone meravigliose. Di tanto in tanto mi viene un’idea utile o mi viene fatta un’offerta che altrimenti non avremmo ricevuto. A causa delle dimensioni della Berkshire e dei livelli di mercato, le idee sono poche, ma non zero

.* * * * * * * * * * * *

La mia longevità inaspettata, tuttavia, ha conseguenze inevitabili di grande importanza per la mia famiglia e per il raggiungimento dei miei obiettivi di beneficenza. Esaminiamole.

Cosa succederà dopo

I miei figli hanno tutti superato l’età pensionabile normale, avendo raggiunto i 72, 70 e 67 anni. Sarebbe un errore scommettere che tutti e tre, ora al culmine della loro carriera sotto molti aspetti, godranno della mia eccezionale fortuna nell’invecchiamento ritardato. Per aumentare la probabilità che possano disporre di quello che sarà essenzialmente il mio intero patrimonio prima che altri amministratori fiduciari prendano il loro posto, devo accelerare il ritmo delle donazioni in vita alle loro tre fondazioni. I miei figli sono ora nel pieno della loro esperienza e saggezza, ma devono ancora entrare nella terza età. Quel periodo di “luna di miele” non durerà per sempre. Fortunatamente, è facile correggere la rotta. C’è, tuttavia, un ulteriore fattore da considerare: vorrei mantenere una quantità significativa di azioni “A” fino a quando gli azionisti della Berkshire non avranno sviluppato con Greg la stessa fiducia che Charlie e io abbiamo goduto a lungo. Questo livello di fiducia non dovrebbe richiedere molto tempo. I miei figli sostengono già Greg al 100%, così come i direttori della Berkshire. Tutti e tre i miei figli hanno ora la maturità, l’intelligenza, l’energia e l’istinto necessari per gestire una grande fortuna. Avranno anche il vantaggio di essere ancora in vita quando io non ci sarò più e, se necessario, potranno adottare politiche sia preventive che reattive alle politiche fiscali federali o ad altri sviluppi che influenzano la filantropia. Potrebbero dover adattarsi a un mondo che cambia in modo significativo intorno a loro. Governare dalla tomba non ha una grande tradizione, e non ho mai avuto il desiderio di farlo. Fortunatamente, tutti e tre i miei figli hanno ricevuto una dose dominante dei geni della loro madre. Con il passare dei decenni, sono anche diventato un modello migliore per il loro modo di pensare e di comportarsi. Tuttavia, non raggiungerò mai la parità con la loro madre. I miei figli hanno tre amministratori fiduciari supplenti in caso di morte prematura o invalidità. I supplenti non sono classificati né legati a un figlio specifico. Tutti e tre sono esseri umani eccezionali e saggi nelle cose del mondo. Non hanno motivi contrastanti.

Ho assicurato ai miei figli che non devono compiere miracoli né temere fallimenti o delusioni. Questi sono inevitabili e io ne ho avuti la mia parte. Devono semplicemente migliorare in qualche modo ciò che viene generalmente realizzato dalle attività governative e/o dalla filantropia privata, riconoscendo che anche questi altri metodi di ridistribuzione della ricchezza hanno dei difetti. All’inizio ho contemplato vari grandi progetti filantropici. Sebbene fossi testardo, questi non si sono rivelati fattibili. Nel corso dei miei molti anni, ho anche assistito a trasferimenti di ricchezza mal concepiti da parte di politici incompetenti, scelte dinastiche e, sì, filantropi inetti o eccentrici. Se i miei figli faranno semplicemente un lavoro dignitoso, possono essere certi che loro madre ed io ne saremo felici. Il loro istinto è buono e ognuno di loro ha avuto anni di pratica con somme inizialmente molto piccole che sono state aumentate in modo irregolare fino a superare i 500 milioni di dollari all’anno. A tutti e tre piace lavorare molte ore per aiutare gli altri, ognuno a modo suo.

* * * * * * * * * * *

L’accelerazione delle donazioni in vita mia alle fondazioni dei miei figli non riflette in alcun modo un cambiamento nelle mie opinioni sulle prospettive della Berkshire. Greg Abel ha più che soddisfatto le elevate aspettative che avevo riposto in lui quando ho pensato per la prima volta che avrebbe dovuto essere il prossimo amministratore delegato della Berkshire. Comprende molte delle nostre attività e del nostro personale molto meglio di me ora, ed è molto veloce nell’apprendere questioni che molti amministratori delegati non prendono nemmeno in considerazione. Non riesco a pensare a un amministratore delegato, un consulente di gestione, un accademico, un membro del governo – chiunque sia – che sceglierei al posto di Greg per gestire i vostri e i miei risparmi. Greg, ad esempio, comprende molto meglio sia il potenziale di crescita che i rischi della nostra attività assicurativa P/C rispetto a molti dirigenti P/C di lunga data. La mia speranza è che la sua salute rimanga buona per diversi decenni. Con un po’ di fortuna, Berkshire dovrebbe aver bisogno solo di cinque o sei amministratori delegati nel prossimo secolo. Dovrebbe in particolare evitare quelli il cui obiettivo è andare in pensione a 65 anni, diventare ricchi o avviare una dinastia. Una realtà spiacevole: a volte, un amministratore delegato meraviglioso e leale della società madre o di una controllata soccombe alla demenza, all’Alzheimer o ad un’altra malattia debilitante e a lungo termine. Charlie ed io abbiamo incontrato questo problema diverse volte e non siamo riusciti ad agire.

Questo fallimento può essere un errore enorme. Il Consiglio deve essere vigile su questa possibilità a livello di amministratore delegato e l’amministratore delegato deve essere vigile su questa possibilità nelle controllate. È più facile a dirsi che a farsi; potrei citare alcuni esempi del passato in grandi aziende. Tutto quello che posso consigliare è che gli amministratori siano vigili e facciano sentire la loro voce. Nel corso della mia vita, i riformatori hanno cercato di mettere in imbarazzo

gli amministratori delegati richiedendo la divulgazione della retribuzione del capo rispetto a quella pagata al dipendente medio. Le dichiarazioni dei rappresentanti sono rapidamente aumentate a oltre 100 pagine rispetto alle 20 o meno di prima. Ma le buone intenzioni non hanno funzionato, anzi hanno sortito l’effetto contrario. Sulla base della maggior parte delle mie osservazioni, l’amministratore delegato dell’azienda “A” guardava il suo concorrente dell’azienda “B” e comunicava sottilmente al suo consiglio di amministrazione che avrebbe dovuto valere di più. Naturalmente, ha anche aumentato la retribuzione degli amministratori ed è stato attento a chi inserire nel comitato per le retribuzioni. Le nuove regole hanno prodotto invidia, non moderazione.

Il meccanismo si è autoalimentato. Ciò che spesso infastidisce gli amministratori delegati molto ricchi – dopotutto sono esseri umani – è che altri amministratori delegati stanno diventando ancora più ricchi. L’invidia e l’avidità vanno di pari passo. E quale consulente ha mai raccomandato un taglio significativo alla retribuzione degli amministratori delegati o ai compensi dei membri del consiglio di amministrazione?

* * * * * * * * * * *

Nel complesso, le attività di Berkshire hanno prospettive leggermente superiori alla media, guidate da alcune gemme non correlate e di notevoli dimensioni. Tuttavia, tra un decennio o due, ci saranno molte aziende che avranno ottenuto risultati migliori di Berkshire; le nostre dimensioni hanno un prezzo. Berkshire ha meno possibilità di subire un disastro devastante rispetto a qualsiasi altra azienda che conosco. Inoltre, Berkshire ha una gestione e un consiglio di amministrazione più attenti agli azionisti rispetto a quasi tutte le aziende che conosco (e ne ho viste molte). Infine, Berkshire sarà sempre gestita in modo tale da rendere la sua esistenza una risorsa per gli Stati Uniti ed evitare attività che la porterebbero a diventare un’azienda dipendente. Nel corso del tempo, i nostri manager dovrebbero diventare piuttosto ricchi – hanno responsabilità importanti – ma non hanno il desiderio di una ricchezza dinastica o appariscente. Il prezzo delle nostre azioni oscillerà in modo capriccioso, cadendo occasionalmente del 50% circa, come è successo tre volte in 60 anni sotto l’attuale gestione. Non disperate: l’America tornerà a crescere e così anche le azioni Berkshire.

Alcune considerazioni finali

Un’osservazione forse egoistica. Sono felice di poter dire che mi sento meglio riguardo alla seconda metà della mia vita rispetto alla prima. Il mio consiglio: non tormentarti per gli errori del passato, impara almeno qualcosa da essi e vai avanti. Non è mai troppo tardi per migliorare. Trova gli eroi giusti e imitali. Puoi iniziare con Tom Murphy, che era il migliore. Ricorda Alfred Nobel, poi diventato famoso per il Premio Nobel, che, secondo quanto riferito, lesse il proprio necrologio pubblicato per errore quando morì suo fratello e un giornale fece confusione. Rimase inorridito da ciò che lesse e capì che doveva cambiare il suo comportamento.

Non contare su un errore della redazione: decidi cosa vorresti che dicesse il tuo necrologio e vivi la vita in modo da meritartelo. La grandezza non deriva dall’accumulo di grandi quantità di denaro, da una grande pubblicità o da un grande potere nel governo. Quando aiuti qualcuno in uno qualsiasi dei mille modi possibili, aiuti il mondo. La gentilezza non costa nulla, ma è anche inestimabile. Che siate religiosi o meno, è difficile battere la Regola d’oro come guida al comportamento. Scrivo questo come persona che è stata sconsiderata innumerevoli volte e ha commesso molti errori, ma che ha anche avuto la grande fortuna di imparare da alcuni amici meravigliosi come comportarsi meglio (anche se sono ancora lontano dalla perfezione). Tenete presente che la donna delle pulizie è un essere umano tanto quanto il presidente.

* * * * * * * * * * *

Auguro a tutti coloro che leggono questo articolo un felice Giorno del Ringraziamento. Sì, anche ai cretini; non è mai troppo tardi per cambiare. Ricordatevi di ringraziare l’America per aver massimizzato le vostre opportunità. Ma è inevitabile che sia capricciosa e talvolta venale nel distribuire i suoi premi.

Domande e risposte

Chi prenderà il posto di Warren Buffett? Il successore designato è Greg Abel. Attualmente è il vicepresidente delle operazioni non assicurative di Berkshire ed è stato nominato ufficialmente da Buffett nel 2021. Nella sua ultima lettera, Buffett lo ha elogiato definendolo un “grande manager” e confermando che Abel ha superato le sue aspettative. Sarà lui a prendere le redini operative dell’impero finanziario a partire dalla fine del 2025.

Il successore designato è Greg Abel. Attualmente è il vicepresidente delle operazioni non assicurative di Berkshire ed è stato nominato ufficialmente da Buffett nel 2021. Nella sua ultima lettera, Buffett lo ha elogiato definendolo un “grande manager” e confermando che Abel ha superato le sue aspettative. Sarà lui a prendere le redini operative dell’impero finanziario a partire dalla fine del 2025. Cosa significa che Buffett “farà silenzio”? Significa che Buffett, dopo aver lasciato la carica di CEO alla fine del 2025, smetterà di comunicare pubblicamente con gli azionisti nei modi in cui lo ha fatto per decenni. Nello specifico, non scriverà più la sua famosa lettera annuale (diventata un testo di culto per gli investitori) e non parlerà più durante il meeting annuale della società, un evento che attirava migliaia di persone a Omaha.

Significa che Buffett, dopo aver lasciato la carica di CEO alla fine del 2025, smetterà di comunicare pubblicamente con gli azionisti nei modi in cui lo ha fatto per decenni. Nello specifico, non scriverà più la sua famosa lettera annuale (diventata un testo di culto per gli investitori) e non parlerà più durante il meeting annuale della società, un evento che attirava migliaia di persone a Omaha. Perché Berkshire ha emesso un avviso sull’Intelligenza Artificiale? L’azienda è stata costretta a intervenire perché su YouTube e altre piattaforme stanno circolando video “deepfake”. Questi video utilizzano l’IA per ricreare l’immagine e (spesso male) la voce di Warren Buffett, facendogli dare consigli di investimento fraudolenti. Berkshire ha definito questi video un “virus diffuso”, sottolineando la preoccupazione che persone poco familiari con Buffett possano credere che siano reali ed essere così truffate.