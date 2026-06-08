L’OPEC+ aumenta la produzione di carta: il petrolio è ostaggio dei missili nel Golfo

L’OPEC+ ha annunciato un nuovo aumento delle quote di produzione di petrolio, il quarto in quattro mesi. Sulla carta, i paesi membri dovrebbero immettere sul mercato 188.000 barili al giorno in più a partire da luglio. Tuttavia, leggendo oltre la facciata dei comunicati ufficiali, la realtà si rivela ben diversa: nel contesto attuale, questi annunci sono poco più che un esercizio di stile.

Il vero dominatore dei mercati energetici di oggi non siede a Vienna, ma sui campi di battaglia. Con lo Stretto di Hormuz di fatto bloccato dal conflitto tra Stati Uniti e Iran, l’aumento delle quote è una mossa puramente teorica. Se le petroliere non possono solcare i mari in sicurezza, autorizzare una maggiore estrazione è del tutto inutile.

La disconnessione tra le dichiarazioni formali e i fatti nudi e crudi emerge dai numeri. A febbraio, la produzione del gruppo si attestava a quasi 42,8 milioni di barili al giorno. Ad aprile, a causa dei rubinetti chiusi nel Golfo per l’emergenza navale e dopo la clamorosa uscita degli Emirati Arabi Uniti dall’organizzazione, l’offerta è sprofondata a 33,2 milioni.

L’aumento previsto per l’estate si scontra con blocchi logistici e crisi strutturali su scala globale:

Golfo Persico sigillato: L’Arabia Saudita e i vicini non possono materialmente consegnare il greggio ai propri clienti a causa del blocco nello stretto.

L’Arabia Saudita e i vicini non possono materialmente consegnare il greggio ai propri clienti a causa del blocco nello stretto. Russia in trappola: Mosca è stretta in una morsa micidiale tra le pesanti sanzioni occidentali e i continui e precisi attacchi ucraini alle proprie raffinerie.

Mosca è stretta in una morsa micidiale tra le pesanti sanzioni occidentali e i continui e precisi attacchi ucraini alle proprie raffinerie. Kazakistan bloccato: Il paese vorrebbe sfruttare l’occasione per vendere di più, ma sbatte contro insormontabili problemi di esportazione proprio attraverso la rete infrastrutturale russa.

Il paese vorrebbe sfruttare l’occasione per vendere di più, ma sbatte contro insormontabili problemi di esportazione proprio attraverso la rete infrastrutturale russa. Nigeria e Venezuela: Da anni tentano disperatamente di ritornare ai fasti produttivi del passato, ma senza investimenti e con impianti ormai fatiscenti, i tentativi falliscono puntualmente e comunque le riforme del sistema produttivo richiedono tempo.

Produttore Aumento OPEC+ Ostacolo Reale sul Campo Arabia Saudita Approvato Blocco navale nello Stretto di Hormuz Russia Approvato Sanzioni e attacchi alle infrastrutture Kazakistan Approvato Colli di bottiglia logistici via Mosca Venezuela/Nigeria Approvato Impianti fatiscenti e assenza di capitali

Di conseguenza, i mercati ignorano le carte e guardano ai radar. I prezzi non si muovono per 188.000 barili teorici in più. Il barile è sceso a 93 dollari solo perché i trader hanno intravisto la lontana speranza di un allentamento delle tensioni militari. Prima del conflitto, il prezzo viaggiava tranquillo intorno ai 72 dollari. L’OPEC+ sta smantellando i tagli decisi nel 2023, ma lo sta facendo in un mondo che non c’è più. Oggi l’economia cede il passo alla balistica: finché i missili iraniani avranno l’ultima parola, le decisioni sui barili resteranno semplici documenti accademici. Dovremo aspettare notizie di vere trattative per vedere cosa succederà ai prezzi.