Logistica in Italia: quali sono le sfide, le opportunità e le prospettive future?

Secondo le stime di Mordor Intelligence, il trasporto merci e della logistica in Italia arriverà a un valore di 140 milioni di dollari entro il 2030, con un tasso di crescita annuo del 3,71% tra il 2024 e il 2030.

Questo sviluppo riflette una fase di forte espansione per il settore, alimentata principalmente dalla crescita dell’e-commerce e delle vendite al dettaglio, ma anche dagli investimenti destinati al potenziamento del trasporto merci su rotaia.

La crescita dei servizi logistici conto terzi

I servizi di logistica conto terzi, come quelli offerti da inovys logistic, hanno mostrato un progresso significativo negli ultimi anni. Nel 2023, secondo le ricerche dell’Osservatorio Contract Logistics, questo settore ha raggiunto un valore di 112 miliardi di euro, con un incremento del 57% rispetto agli anni precedenti.

Un aspetto centrale di questa evoluzione è l’ampliamento dei servizi proposti dai fornitori logistici, che oggi comprendono non solo la gestione delle merci, ma anche attività più complesse (come il management delle scorte o il servizio clienti). Queste prestazioni, un tempo esterne alla logistica, sono ora parte integrante dell’offerta, permettendo alle aziende di ottimizzare l’intera supply chain, migliorando l’efficienza e riducendo i costi operativi.

Un altro elemento fondamentale di tale crescita è l’utilizzo dell’AI, che sta cambiando la gestione logistica e continuerà a farlo in futuro. Grazie all’intelligenza artificiale, infatti, le aziende possono ottenere previsioni più dettagliate sulla domanda, ottimizzare la gestione dell’inventario e migliorare l’efficienza dei magazzini.

Gli algoritmi avanzati consentono di ottimizzare i flussi di lavoro, riducendo gli errori umani e aumentando la produttività. L’AI, inoltre, aiuta a personalizzare il servizio per i clienti, garantendo una gestione più dinamica e reattiva delle richieste, migliorando la velocità di consegna e la qualità del servizio.

Le sfide future

Una delle priorità per affrontare le sfide future nel settore della logistica è la digitalizzazione dei processi.

L’adozione di tecnologie avanzate e di processi automatizzati, infatti, è fondamentale e sarà ancora più importante per le aziende nel futuro, al fine di rimanere competitive nel lungo periodo migliorando l’efficienza operativa.

Un’altra sfida importante è quella di rendere i processi più sostenibili, adottando soluzioni per ridurre l’impatto ambientale. Ciò include l’utilizzo di packaging biodegradabile e/o riciclato, nonché l’ottimizzazione dei percorsi per la consegna della merce, per ridurre le emissioni di CO2 nell’atmosfera.

Le aziende dovrebbero anche adottare soluzioni energetiche più efficienti e investire in mezzi di trasporto ecologici, come veicoli elettrici o a basse emissioni, per rispondere alla crescente attenzione verso la sostenibilità ambientale.

La semplificazione e uniformità delle normative è un’altra problematica cruciale, che dovrà essere affrontata nei prossimi anni. Ad oggi, le aziende devono affrontare un panorama normativo complesso e frammentato, spesso con regolamenti diversi a livello locale, nazionale ed europeo.

Un sistema normativo più chiaro e omogeneo permetterebbe alle imprese di operare con maggiore agilità, riducendo il rischio di errori e costi aggiuntivi. Infine, la flessibilità operativa e una forte collaborazione tra clienti e fornitori saranno ancor più decisivi in futuro per affrontare un mercato in continua evoluzione.

Adattarsi rapidamente alle nuove esigenze e richieste dei consumatori, con una comunicazione efficace, consentirà di ottimizzare le risorse, migliorando così la velocità e l’efficienza del servizio logistico.