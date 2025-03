Lockheed realizzerà un sistema d’orientamento Quantistico

Lockheed Martin ha ottenuto un contratto con la Defense Innovation Unit (DIU) per la realizzazione di un prototipo di sistema di navigazione inerziale quantistico.

Il sistema, denominato QuINS, utilizza sensori quantistici sensibili al movimento per calcolare la posizione, la velocità e l’orientamento di una piattaforma.

Le misurazioni interne forniscono una navigazione accurata e capacità di localizzazione, anche quando il GPS non è disponibile.

Nell’ambito del contratto, Lockheed Martin collaborerà con altre due aziende, Q-CTRL e AOSense.

La prima fase dell’iniziativa valuterà le prestazioni di QuINS, con le aziende che collaboreranno con il DIU per testare le capacità di rilevamento quantistico e valutare le applicazioni pratiche in scenari realistici.

“La nostra collaborazione con i leader dell’industria quantistica Q-CTRL e AOSense riunisce le competenze necessarie per fornire una soluzione all’avanguardia che soddisfi le esigenze dei combattenti e che, a nostro avviso, ha il potenziale di salvare vite umane sul campo di battaglia”, ha dichiarato Valerie Browning, vicepresidente del settore Ricerca e Tecnologia di Lockheed Martin.

Sensori quantistici

Il governo degli Stati Uniti cerca di far progredire lo sviluppo di applicazioni di sensori quantistici per uso militare, concentrandosi su ambienti contestati in cui è essenziale una navigazione affidabile.

Nell’ambito del programma Robust Quantum Sensors, la Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA) degli Stati Uniti mira a sviluppare sensori quantistici per piattaforme militari in movimento.

Le potenziali applicazioni dell’iniziativa includono sistemi di calcolo, crittografia, comunicazione e navigazione come alternativa ai tradizionali sensori basati su luce e suono.

Nell’agosto del 2023, l’Aeronautica militare statunitense ha commissionato lo sviluppo di un sistema di navigazione quantistica a SandboxAQ, un’azienda nata da Alphabet, per migliorare la navigazione in ambienti disturbati dal GPS.