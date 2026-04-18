L’Occhio di Sam Altman su Tinder e Ticketmaster: l’ennesima illusione di sicurezza o la Gabbia del Controllo globale?

Viviamo in un’epoca in cui il paradosso tecnologico ha raggiunto la sua vetta: gli stessi architetti che stanno inondando il web di Intelligenze Artificiali sempre più sofisticate, ora ci vendono lo strumento per difenderci da esse. Sam Altman, il volto di OpenAI, sta spingendo sull‘acceleratore di World (precedentemente noto come Worldcoin), il progetto sviluppato dalla sua Tools for Humanity.

L’obiettivo dichiarato? Creare un passaporto digitale per dimostrare che, dall’altra parte dello schermo, c’è un essere umano in carne ed ossa e non un bot. E la sua espansione sta per toccare gli aspetti più pratici della nostra vita.

L’invasione silenziosa: dai concerti agli appuntamenti

L’ecosistema di World si sta insinuando ovunque, stringendo partnership per integrare la sua tecnologia di verifica in molteplici settori, dove si cerca di distinguere e scovare la AI che cerca di infiltrarsi e fingersi essere umano, rendendo la piattaforma inutile:

Tinder: Dopo un test in Giappone, il badge World ID arriverà sui profili a livello globale per certificare l’autenticità degli utenti.

Dopo un test in Giappone, il badge World ID arriverà sui profili a livello globale per certificare l’autenticità degli utenti. Ticketmaster ed Eventbrite: La funzione “Concert Kit” permetterà agli artisti (come Bruno Mars) di riservare i biglietti solo a esseri umani verificati, per bloccare i bot dei bagarini.

La funzione “Concert Kit” permetterà agli artisti (come Bruno Mars) di riservare i biglietti solo a esseri umani verificati, per bloccare i bot dei bagarini. Mondo Corporate: Integrazioni con Zoom e Docusign per evitare deepfake durante le riunioni d’affari e garantire l’autenticità delle firme.

Come funziona: dal Selfie alla Sfera

Il sistema si basa su un concetto noto come “Proof of Human”. Utilizzando una complessa architettura crittografica (zero-knowledge proof), World permette a un utente di dimostrare di essere umano senza rivelare la propria identità anagrafica. L’azienda ha diversificato la sua offerta in tre livelli di verifica:

La Sfera (Orb): Il livello massimo. Un dispositivo metallico scansiona l’iride dell’utente, convertendo questo dato biometrico irripetibile in un codice crittografico anonimo. Chip NFC: La scansione dei documenti d’identità governativi. Selfie Check: Un controllo facciale a bassa frizione per operazioni quotidiane.

L’ossessione per il controllo: non è ora di dire basta?

Se togliamo la patina del marketing californiano, emerge una realtà inquietante. Oggi governi, multinazionali e giganti del tech sono uniti da un’unica, insaziabile fame: controllare accessi, dati e comportamenti. Il progetto di Altman non è il salvatore del web libero, ma semplicemente l’ennesimo strumento che si unisce al coro nella ricerca di un controllo sempre più profondo e capillare sulle nostre vite.

Sotto la nobile scusa di “proteggerci dall’IA”, ci viene chiesto di cedere il nostro dato più intimo: la biometria. Non sarebbe forse giunto il momento di opporsi a questo morboso desiderio di sorveglianza totale? L’idea che per vivere una vita digitale normale—dall’incontrare una persona al comprare un biglietto—si debba passare per lo scanner di un’azienda privata, somiglia più a una distopia che a un progresso.

Il grande azzardo: un gigante dai piedi d’argilla

C’è poi un problema tecnico ed architetturale gigantesco. World propone di arginare i danni dell’Intelligenza Artificiale centralizzando la verifica dell’umanità intera in un unico sistema di controllo.

In informatica, questo si chiama Single Point of Failure (singolo punto di vulnerabilità). Cosa succederebbe se un gruppo di hacker di Stato, o un’organizzazione criminale dotata di IA quantistiche, decidesse di attaccare questo nodo di controllo centralizzato? Se il sistema che gestisce le identità di mezzo mondo venisse compromesso, le conseguenze sarebbero devastanti. Nella fretta di risolvere il problema dei bot, stiamo costruendo l’ennesima struttura di controllo fragile e vulnerabile, consegnando le chiavi della nostra esistenza digitale a un caveau che, prima o poi, qualcuno proverà a scassinare.