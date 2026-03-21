L’Irlanda e il “miracolo” delle tasse: quando la fortuna è un’ottima ingegneria fiscale

Di questi tempi si sente spesso parlare del “modello irlandese” come di un esempio luminoso di crescita e dinamismo. Tuttavia, guardando i dati freddi della contabilità nazionale di Dublino, emerge il sospetto che non si tratti solo di quadrifogli e folletti fortunati, ma di una sofisticatissima capacità di navigare tra le pieghe del diritto tributario internazionale, a spese dei partner (e non solo).

Dal 2014, l’anno in cui Apple ha indossato la maglia verde diventando ufficialmente residente fiscale in Irlanda, il Paese ha inanellato una serie di successi finanziari che definire “sorprendenti” sarebbe un eufemismo. Mentre l’OCSE cercava di chiudere i rubinetti del “Double Irish” – quella struttura che permetteva alle sussidiarie irlandesi di risultare residenti fiscali in paradisi come le Bermuda – l’Irlanda, con un colpo di teatro degno dei migliori strateghi, ne è uscita non solo indenne, ma rafforzata, come nota il Council for Foreign Relationsm in un suo articolo.

La riforma che non ti aspetti: più tasse per Dublino

La logica vorrebbe che, aumentando la tassazione minima globale al 15% e limitando i trasferimenti verso i paradisi offshore, l’Irlanda dovesse perdere attrattività. Al contrario, i dati della bilancia dei pagamenti mostrano che le multinazionali straniere (quasi tutte americane) dichiarano oggi in Irlanda profitti superiori ai 300 miliardi di dollari.

Nel 2025, questa massa di profitti ha generato circa 35 miliardi di euro di entrate fiscali per lo Stato irlandese. La cosa interessante è che quasi la metà di questa cifra mastodontica proviene da soli tre giganti: Apple, Microsoft ed Eli Lilly.

Ma come è possibile? La spiegazione risiede in una sorta di “Irish-shoring”: costrette a rinunciare ai Caraibi, le multinazionali hanno riportato la proprietà intellettuale sull’Isola di Smeraldo. Qui, grazie a generose agevolazioni sui capitali e ammortamenti creativi, il tasso effettivo pagato resta ben al di sotto del 15% nominale, ma la massa di profitti è così enorme che il gettito per Dublino è esploso. Ecco un grafico significativo che mostra i ricavi delle multinazionali realizzati, si fa per dire, in Iralnda:

I numeri del “bottino” fiscale

Per dare un’idea delle proporzioni, vediamo quanto hanno versato i “Big Three” nelle casse irlandesi tra il 2024 e il 2025:

Azienda Tasse pagate in Irlanda (miliardi €) Note Eli Lilly ~ 6,0 (2025) Pagamenti anticipati per timore dazi Apple ~ 5,8 (2024) Basato su profitti globali di 77 mld $ Microsoft ~ 4,8 (2024) 80% dei profitti offshore sono in Irlanda TOTALE ~ 16,6 Solo da tre aziende

Si tratta di cifre che farebbero girare la testa a qualsiasi ministro del Tesoro europeo. Eli Lilly, per fare un esempio calzante, ha versato all’Irlanda il doppio di quanto pagato al fisco federale degli Stati Uniti. Un paradosso che mette a nudo l’inefficacia delle riforme fiscali americane (dal Tax Cuts and Jobs Act del 2017 alla più recente riforma del 2025), che avrebbero dovuto incentivare il rientro dei capitali e invece hanno finito per sussidiare il surplus di Dublino.

Difesa e Free Riding: il paradosso geopolitico

Mentre l’Irlanda accumula surplus fiscali che fatica persino a spendere, il resto del mondo – e in particolare gli Stati Uniti – osserva l’erosione della propria base imponibile. In un mondo che torna a farsi pericoloso, è interessante fare un paragone tra il gettito “scippato” e le spese militari.

Il gettito fiscale perso dagli USA a favore dell’Irlanda per le sole tre società citate (circa 17-18 miliardi di dollari l’anno) basterebbe a finanziare:

L’acquisto di quattro sottomarini nucleari d’attacco all’anno;

La costruzione di una portaerei classe Ford completa di scorta ogni dodici mesi;

La copertura totale di una settimana di operazioni militari ad alta intensità.

Eppure, l’Irlanda non è membro della NATO, mantiene un budget per la difesa quasi simbolico e gode della protezione indiretta di quegli stessi partner a cui sottrae risorse fiscali. È il trionfo del free riding elevato a sistema di Stato.

Un’astuzia mascherata da fortuna

Non chiamiamola fortuna. È stata un’operazione di ingegneria politica e fiscale magistrale. L’Irlanda ha saputo offrire alle multinazionali farmaceutiche (Pfizer, Merck, AbbVie) e tecnologiche un porto sicuro dove “parcheggiare” i profitti generati dalle vendite globali.

Il meccanismo è oliato: si spostano i diritti di proprietà intellettuale in sussidiarie irlandesi (o collegate), si creano deduzioni miliardarie attraverso acquisti nozionali di asset immateriali e si riduce il carico fiscale reale mentre si incassa un gettito che per una nazione di 5 milioni di abitanti è semplicemente spropositato.

In conclusione, l’Irlanda sta costruendo la sua ricchezza non su una superiore produttività interna, ma agendo come un magnete che drena risorse pubbliche altrui. Un modello che solleva dubbi profondi sulla reale solidarietà europea e sulla capacità delle grandi potenze di proteggere la propria sovranità fiscale. Brindiamo pure al successo di Dublino, ma facciamolo consapevoli che il conto, alla fine, lo stiamo pagando noi.