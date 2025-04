L’Iran sequestra una petroliera nel Golfo Persico

Le forze navali della Guardia Rivoluzionaria iraniana hanno sequestrato una petroliera nel Golfo Persico per presunto contrabbando di carburante.

L’agenzia di stampa Fars, ripresa da Iranitl, ha dichiarato che la nave è stata intercettata dalla Marina del Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) e che sei persone sono state arrestate. Non ha specificato la nazionalità della petroliera o delle persone arrestate.

Fars ha aggiunto che durante l’ispezione della petroliera sono stati scoperti 100.000 litri di carburante di contrabbando.

Il sequestro riportato fa seguito a un’operazione del mese scorso in cui l’IRGC ha fermato due petroliere straniere che avrebbero trasportato oltre tre milioni di litri di gasolio di contrabbando.

Le navi, intercettate dal Secondo Distretto Navale dell’IRGC, sarebbero state sistematicamente coinvolte nel traffico di carburante e trasferite nel porto di Bushehr su ordine giudiziario.

L’IRGC annuncia regolarmente azioni di questo tipo, affermando che fanno parte degli sforzi per combattere il contrabbando di carburante nel Golfo Persico, una rotta marittima vitale attraverso la quale passa una quota significativa delle spedizioni mondiali di petrolio.

In passato l’Iran ha sequestrato navi cisterna per presunte violazioni marittime o come misure di ritorsione.

Nell’aprile 2023, la Marina iraniana ha fermato la Advantage Sweet, una petroliera battente bandiera delle Isole Marshall, nel Golfo di Oman, citando una collisione con una nave iraniana.

A gennaio, l’Iran ha sequestrato la St. Nikolas, anch’essa battente bandiera delle Isole Marshall, in risposta a una confisca di petrolio iraniano effettuata dagli Stati Uniti l’anno precedente.

Le tensioni tra l’Iran e gli Stati Uniti si sono accese negli ultimi anni a causa di una serie di incidenti marittimi nella regione, spesso riguardanti le spedizioni di petrolio e l’applicazione delle sanzioni. Il tutto in una situazione internazione in cui gli USA colpiscono duramente gli Houthi filo iraniani e concentrano risorse militari nell’Oceano Indiano.