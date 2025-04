I cinesi si stanno svendendo i carichi di GNL americani per non pagare i propri dazi

La guerra commerciale sta spingendo gli acquirenti cinesi di GNL a rivendere i carichi che hanno acquistato dagli Stati Uniti, poiché i dazi cinesi sulle merci americane stanno aumentando i costi delle importazioni di GNL dagli Stati Uniti, hanno dichiarato analisti e commercianti a Reuters .

La domanda di importazione di GNL in Cina è stata più debole quest’anno, a causa delle scorte invernali che si sono riempite. Le importazioni cinesi di GNL dovrebbero diminuire quest’anno, secondo le ultime stime di BloombergNEF . La Cina dovrebbe registrare il primo calo annuale delle importazioni di GNL dal 2022.

La guerra commerciale e le nuove tariffe sul GNL statunitense stanno spingendo i principali acquirenti cinesi di GNL a interrompere le importazioni dagli Stati Uniti e a rivendere i carichi già acquistati o contrattati, secondo quanto riferito da più fonti che hanno parlato con Reuters.

La Cina ha imposto una tariffa del 15% sulle importazioni di GNL dagli Stati Uniti all’inizio di febbraio, in seguito alla prima serie di tariffe annunciate dal presidente americano Donald Trump. A partire dal 10 aprile, i dazi sulle merci americane aumenteranno di un ulteriore 34%, in linea con le ultime tariffe statunitensi annunciate la scorsa settimana.

Gli acquirenti cinesi stavano già bloccando le importazioni di GNL dagli Stati Uniti con la tariffa del 15% e, secondo i commercianti, i dazi più elevati bloccheranno completamente queste importazioni.

Un mese fa, Bloomberg ha riferito che la Cina non ha ricevuto un solo carico di gas naturale liquefatto statunitense in 40 giorni e che attualmente non ci sono navi metaniere in viaggio verso il Paese.

A seguito delle tariffe, gli acquirenti cinesi di GNL con contratti di fornitura a lungo termine con i produttori statunitensi hanno iniziato a rivendere i carichi all’Europa, ha riferito Bloomberg, citando fonti commerciali. Inoltre, i commercianti cinesi si sono mostrati freddi nei confronti di nuovi impegni a lungo termine per le future forniture dagli Stati Uniti, cercando invece accordi a lungo termine con i produttori di gas del Medio Oriente e dell’Asia Pacifica.

Questo potrebbe permettere la conclusione di migliori contratti per gli operatori europei o comunque non cinesi sul gas americano che, a questo punto, sarà meno destinato alla Cina. Sarebbe paradossale se i dazi generassero legami più stretti sull’Atlantico.

Secondo le stime di Bloomberg, il periodo di assenza di importazioni statunitensi in Cina si è esteso a 60 giorni , il periodo più lungo dalla guerra commerciale durante il primo mandato del presidente Trump.

Poiché la Cina sta rivendendo i carichi di GNL statunitensi in altri Paesi asiatici e in Europa, la corsa alla rivendita è una buona notizia per gli sforzi dell’Europa di riempire i propri depositi di gas naturale in vista del prossimo inverno.