L’Iran ha completato la propria seconda nave porta-droni aerei

L’analista di intelligence open source Mehdi H., noto su X come “ mhmiranusa ” e famoso per i suoi reportage sugli sviluppi navali iraniani, riferisce che la nuova nave base avanzata della Marina iraniana, nota anche come nave base operativa avanzata, è pronta per iniziare le prove in mare.

“La Marina iraniana inizierà presto le prove in mare di una nuova nave base avanzata denominata Kurdestan. Questa nuova base (442), come la IRIS Makran (441), è una petroliera convertita precedentemente denominata Tabukan (IMO: 8917467)”, ha affermato Mehdi H., aggiungendo: ‘La conversione da parte di ISOICO include un eliporto probabilmente destinato alle operazioni con elicotteri e UAV’.

Iranian Navy will soon start sea trials of a new forward base ship named Kurdestan.

This new base (442) like IRIS Makran (441) is a converted crude oil tanker previously named Tabukan (IMO: 8917467).

Un altro account OSINT su X con il nome U.S. Homeland Security News ha commentato l’IRIS Makran (441), definendola una “nave madre iraniana” che “fornisce informazioni di intelligence e di targeting ai ribelli Houthi nello Yemen contro le forze statunitensi nel Mar Rosso”.

Mehdi H. non ha fornito informazioni su quando IRIS Kurdestan (442) inizierà le prove in mare. Gli iraniani hanno convertito petroliere e navi da carico in navi militari.

Mehdi H. ha osservato che l’Iran Shipbuilding and Offshore Industries Complex (ISOICO) era responsabile della conversione di IRIS Makran, che ha comportato significative modifiche strutturali per supportare il suo nuovo ruolo di nave base avanzata.

I dati commerciali pubblici raccolti dalla società di intelligence sul rischio delle controparti e della catena di approvvigionamento Sayari mostrano che il governo degli Stati Uniti ha sanzionato l’ISOICO. Queste sanzioni fanno parte di un più ampio sforzo degli Stati Uniti per limitare i settori marittimo e della difesa dell’Iran in punti critici del traffico marittimo .

A febbraio, l’Iran ha inaugurato la sua prima nave da guerra porta-droni, convertita da una ex nave da carico e in grado di lanciare 60 droni.

