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L’inversione storica che fa tremare Parigi: i titoli francesi rendono più dei BTP e il debito va fuori controllo

I rendimenti dei titoli francesi tornano al 4,86% e superano i BTP italiani di 30 pb: tra parlamento bloccato e deficit fuori controllo, Parigi rischia di innescare una nuova crisi europea del debito.

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1 ora fa

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Il cuore finanziario dell’Europa sta battendo a vuoto. I titoli di Stato francesi a 10 anni (OAT) viaggiano attorno al 4,86%, inchiodati vicino ai massimi degli ultimi vent’anni, mentre i titoli tedeschi e persino i BTP italiani vedono scendere i propri rendimenti. Si è consumato un sorpasso impensabile fino a poco tempo fa: prestare soldi alla Francia oggi costa di più che prestarli all’Italia.

Per approfondire:

Non si tratta di una banale oscillazione giornaliera, ma di una frattura profonda. I mercati stanno inviando un segnale chiaro: la Repubblica francese non convince più.

La divergenza dei rendimenti sovrani a 10 anni

Paese ed emissioneRendimento decennale indicativoAndamento recente
Germania (Bund)~3,50%In netto calo
Italia (BTP)~4,60%In sensibile discesa
Francia (OAT)~4,86%Bloccato sui massimi

Da Tradingeconomics possiamo vedere come l’andamento dei vari tassi sia visivamente divergente:

Rendimenti dei titoili decennali Francesi (in blu) italiani (in verde) e tedeschi (in arancio)

La calma che si registra su Bund e BTP fa pensare a un sostegno indiretto della Banca Centrale Europea. Tuttavia, gli acquisti di Francoforte non bastano a fermare l’emorragia di fiducia su Parigi.

Perché Parigi è con le spalle al muro

La crisi francese si regge su due pilastri che si alimentano a vicenda:

  • Un deficit fuori scala: il disavanzo pubblico supera il 5% del PIL e la manovra per il 2027 punta a tagli consistenti di spesa che nessun gruppo parlamentare intende votare.
  • Un parlamento paralizzato: con un’Assemblea Nazionale divisa in tre blocchi contrapposti e le elezioni presidenziali all’orizzonte, varare una manovra rigorosa è politicamente impossibile. I problemi di ordine pubblico e le proteste degi sudenti peggiorano il quadro generale.
  • Le pressioni di Bruxelles: durante l’ultimo Eurogruppo, i partner europei hanno intimato a Parigi di presentare conti credibili, ma l’austerità in Francia scatena la piazza e rischia di far cadere l’esecutivo. Sinora non ci sono alternative all’aumento delle tasse o al taglio della spesa pubblica, che viene appunto peggiorata dall’aumento dei tassi.

Per anni la politica francese ha rimproverato ai paesi del Sud Europa i compiti a casa. Oggi è la Francia a trovarsi con un debito che galoppa verso il 120% del PIL, senza avere la forza politica di invertire la rotta. Macron intanto è incredibilmente impopolare, con un’approvazione solo al 15% e questo non aiuta sicuramente la stabilizzazione.

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