L’intelligenza non serve (se hai lo sciame): come i “robot-formica” rivoluzioneranno l’economia delle costruzioni

Mentre l’Europa si arrovella su regolamenti sull’Intelligenza Artificiale sempre più complessi, la natura ci suggerisce che, forse, per costruire grandi cose non serve un “Grande Fratello” centrale, ma solo un buon set di regole locali. I ricercatori della Harvard John A. Paulson School of Engineering and Applied Sciences (SEAS) hanno presentato i loro RAnts (Robot-Ants), piccoli automi ispirati alle formiche che potrebbero mandare in pensione il concetto tradizionale di cantiere e, potenzialmente, ridefinire i costi infrastrutturali del prossimo decennio.

Il segreto è nella “Stigmergia” (e non serve un ufficio complicazioni)

Le formiche non hanno un geometra, non usano planimetrie e non hanno un CEO che invia mail motivazionali. Eppure costruiscono strutture termoregolate e complessi tunnel. Il segreto risiede nella stigmergia: un individuo modifica l’ambiente (lasciando un feromone) e gli altri rispondono a quella modifica.

Il team guidato dal Professor L. Mahadevan ha tradotto questo concetto biologico in algoritmi. Invece dei feromoni chimici, i robot usano i “fotormoni” (campi luminosi digitali). Le regole sono elementari:

Segui il segnale luminoso;

Raccogli il materiale dove il segnale è debole;

Depositalo dove il segnale supera una certa soglia.

Il risultato? Invece del caos, emerge l’ordine. I robot creano spontaneamente siti di costruzione, ammassando materiali in modo coordinato senza che nessuno glielo abbia ordinato “dall’alto”.

Dall’escavazione alla costruzione: la flessibilità del parametro

La vera innovazione economica risiede nella versatilità. Regolando appena due parametri — la forza della cooperazione (quanto seguono il segnale) e il tasso di deposito — lo sciame passa dal costruire una struttura al dismantellarla. Possono, senza bisogno di complicati sistemi di guida, portare elementi di costruzione e assemblarli in un luogo, fino ad ottenere una struttura, oppure, al contrario, spostarla in un altro posto, passando anche per spazi minuscoli.

Immaginate le ricadute industriali:

Bonifiche in ambienti ostili: Sciami inviati in aree contaminate per smantellare strutture pericolose senza rischi umani. Il primo posto che viene in mente è Fukujima, dove i rottami del reattore non sono avvicinabili da essere vivente. Logistica automatizzata: Magazzini che si riconfigurano da soli durante la notte in base al volume delle merci. Esplorazione spaziale: Inviare mille robot economici è meno rischioso e più efficiente che inviare un unico, costosissimo rover multifunzione. Se dieci “robot-formica” si rompono, lo sciame continua a lavorare. È la vittoria della resilienza sulla fragilità del centralismo.

L’intelligenza “escorporata” (Exbodied Intelligence)

Mahadevan introduce un concetto affascinante: l’intelligenza escorporata. La cognizione non risiede nel singolo processore del robot, ma nell’interazione costante tra l’agente e l’ambiente che evolve.

In un’ottica economica, questo significa abbattere i costi di produzione dell’hardware: non servono robot con computer di bordo potentissimi e costosi, ma “operai” semplici, economici e intercambiabili. Un approccio che ricorda molto più la catena di montaggio fordista ottimizzata dal software moderno che non i complessi e fragili androidi a cui ci ha abituato la fantascienza.

Meno burocrazia, più algoritmi naturali?

Se la robotica a sciame dovesse prendere piede, il settore delle costruzioni e della manutenzione infrastrutturale subirebbe uno shock di produttività. Ovviamente questa soluzione presenta anche dei richi: pensate al pericolo ocstituito da uno sciame di formiche robot hackerato e che, praticamente, non sarebbe arrestabile, se non con grande difficoltà.

Resta da capire come il mercato del lavoro assorbirà queste “formiche meccaniche”, ma una cosa è certa: la decentralizzazione, che tanto piaceva ai teorici del mercato, ha trovato nella biologia e nei laboratori di Harvard la sua applicazione più concreta e inquietante.