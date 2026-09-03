L’industria USA sfida la tempesta globale: gli ordini industriali ripartono a sorpresa tra dazi e venti di guerra

Mentre i mercati internazionali trattengono il respiro per l’allargamento della crisi in Medio Oriente e per lo scontro commerciale aperto con il Canada, le fabbriche americane piazzano un colpo a sorpresa. Contro ogni previsione di stallo economico, la domanda interna si è riaccesa di colpo, smentendo chi dava l’apparato produttivo a stelle e strisce già piegato dalle tensioni geopolitiche.

A luglio 2026 i nuovi ordini all’industria manifatturiera statunitense hanno registrato una crescita netta dello 0,9% su base mensile. Il dato ufficiale ribalta il calo rivisto dello 0,2% segnato a giugno e batte nettamente le previsioni degli analisti, che attendevano un modesto incremento dello 0,6%.

Ecco il grafico di Tradingeconomics che mostra questa situazione:

A trascinare il rimbalzo è stato il comparto dei mezzi di trasporto, salito del 2,3%. La spinta maggiore arriva dall’aviazione civile e dai pezzi di ricambio, protagonisti di un’impennata del 12,7%. Si muovono bene anche la difesa aerospaziale (+4,9%), la cantieristica navale (+5,3%) e il settore auto (+0,4%).

Settore manifatturiero Variazione mensile (Luglio 2026) Aerei civili e ricambi +12,7% Cantieristica e imbarcazioni +5,3% Difesa aerospaziale +4,9% Metalli primari +2,0% Macchinari industriali +0,8% Computer ed elettronica -1,1% Apparecchiature elettriche -0,3%

Questi numeri rivelano una dinamica precisa: la linea economica voluta dall’amministrazione Trump, imperniata sulla difesa dell’industria nazionale e su forti commesse, riesce finora a fare da cuscinetto contro il rallentamento del commercio globale.

Escludendo il settore dei trasporti, gli ordini salgono comunque di un solido 0,6%. Se si toglie la spesa per la difesa, il dato cresce addirittura dell’1,0%, a dimostrazione che il movimento non dipende soltanto dalla spesa militare.

I dettagli del rapporto mostrano però due velocità:

Tengono i metalli primari (+2,0%) e i macchinari (+0,8%), a conferma che gli investimenti per rinnovare gli impianti restano attivi.

Rallentano invece i computer e i prodotti elettronici (-1,1%) insieme ai componenti elettrici (-0,3%), settori più esposti ai costi dei microchip e alle strozzature nelle forniture estere. Questo è un segnale da analizzare con attenzione: tutti parlano di AI e data-center, ma, alla fine, non si materializzano gli ordini di questi essenziali prodotti.

Dal punto di vista pratico, il messaggio per l’economia reale è immediato. La manifattura americana continua ad assumere e a far girare turni completi, distribuendo buste paga che sostengono i consumi interni. Le ritorsioni doganali con Ottawa e i rincari delle rotte commerciali non hanno ancora interrotto gli acquisti di beni pesanti.

Resta da capire per quanto tempo questo isolamento felice potrà reggere se i prezzi dei componenti elettronici continueranno a salire. Per il momento, tuttavia, i registri delle commesse smentiscono i modelli pessimisti: il cuore produttivo d’oltreoceano continua a battere forte.