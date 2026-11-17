La Germania automobilistica sta vivendo la sua ora più buia, tra fabbriche storiche sull’orlo della chiusura e licenziamenti di massa. Eppure, proprio nel cuore del Brandeburgo, va in scena un paradosso clamoroso.

Questa situazione di crisi non vale però per tutti: Tesla ha deciso di mettere sul piatto altri tre miliardi di euro per raddoppiare la Gigafactory di Grünheide. L’obiettivo dichiarato è produrre fino a un milione di Cybercab, le vetture a guida autonoma prive di volante e pedali.

La disfatta di Wolfsburg e Stoccarda contro l’avanzata americana

Il contesto in cui matura questo investimento rende la mossa di Elon Musk quasi uno schiaffo alla politica industriale tedesca. I costruttori nazionali stanno infatti smantellando la propria presenza storica:

Volkswagen ha messo in discussione quattro stabilimenti a partire dagli anni Trenta, programmando tagli senza precedenti.

ha messo in discussione quattro stabilimenti a partire dagli anni Trenta, programmando tagli senza precedenti. Mercedes-Benz minaccia di trasferire fino a due impianti all’estero se il sindacato non cederà sulle richieste economiche.

minaccia di trasferire fino a due impianti all’estero se il sindacato non cederà sulle richieste economiche. BMW prepara una riduzione di oltre 8.000 posti di lavoro nella sola sede centrale.

In questo scenario di ritirata generale, Tesla fa l’esatto opposto. Negli ultimi mesi l’impianto di Grünheide ha assunto 2.000 nuovi lavoratori, toccando un ritmo produttivo record per il Model Y superiore a 375.000 veicoli annui. I dati di immatricolazione della casa statunitense in Germania hanno registrato una crescita vicina al 300%, sfiorando le 3.000 consegne al mese.

Il fattore flessibilità e l’immunità dai dogmi di settore

Dietro a questo divario non ci sono miracoli, ma scelte strutturali ben precise. I colossi tradizionali pagano il ritardo nell’elettrificazione e una struttura di costi ormai insostenibile con l’energia alle stelle.

Tesla, al contrario, produce esclusivamente veicoli elettrici e gode dell’ammortamento su larga scala del Model Y, potendo abbassare i listini senza azzerare i margini industriali.

Parametro industriale Costruttori tedeschi (VW, Mercedes, BMW) Tesla (Gigafactory Grünheide) Piani di investimento sul territorio Tagli, esuberi e minacce di delocalizzazione 3 miliardi di euro per espansione produttiva Vincolo sindacale Contratti collettivi rigidi (IG Metall, 35 ore) Nessun contratto di categoria, orari flessibili Capacità produttiva futura Riduzione volumi termici ed elettrici lenti Fino a 1 milione di Cybercab a regime (2029) Pressione finanziaria Dividendi trimestrali immediati Valutazione borsistica enorme e capitali pazienti

Un peso determinante lo gioca l’organizzazione del lavoro. Tesla non aderisce al contratto collettivo territoriale della potente sigla IG Metall, né applica la settimana lavorativa di 35 ore tipica del settore automobilistico tedesco. Questa libertà negoziale garantisce una flessibilità operativa che i concorrenti locali, imbrigliati da decenni di consociativismo sindacale, possono solo sognare.

Resistere al boicottaggio: l’eccezione Grünheide

L’espansione di Grünheide assume un valore ancora più singolare se si ripensa a quanto accaduto attorno a quella fabbrica. Pochi siti produttivi in Europa occidentale hanno subito un livello di ostilità fisica e politica paragonabile.

Lo stabilimento è stato bersaglio di un grave attacco incendiario contro un traliccio dell’alta tensione, rivendicato dal gruppo eversivo di estrema sinistra Vulkangruppe. L’attentato provocò il blackout totale dell’area e diversi giorni di fermo delle linee, con centinaia di milioni di danni.

A questo si sono sommati i lunghi presidi nei boschi da parte degli eco-attivisti radicali, le continue contestazioni sull’uso della falda acquifera e i tentativi di blocco stradale. Nonostante le intimidazioni e un clima ambientale pesantemente ostile, Musk non ha indietreggiato di un millimetro, ma ha rilanciato con nuovi capannoni e impianti autonomi per il trattamento delle acque industriali.

La scommessa sul Cybercab: un azzardo tecnologico e normativo

Il piano depositato per Grünheide fissa l’avvio dei cantieri nella prima metà del 2027 e l’inizio della produzione commerciale nel 2029. La sfida è enorme: il Cybercab non ha comandi manuali ed è concepito per flotte di robotaxi senza autista.

Una capacità potenziale di un milione di veicoli all’anno significa superare da sola il doppio della produzione dell’intero quartier generale Volkswagen di Wolfsburg.

Resta però l’ostacolo regolatorio. La Germania possiede formalmente una legislazione per la guida autonoma, ma le procedure di omologazione dell’Unione Europea rimangono lente e complesse rispetto a quelle statunitensi. Inoltre, la concorrenza non sta a guardare: rivali come Waymo e Lyft stanno già pianificando i primi servizi robotizzati a Monaco, Berlino e Amburgo. Inoltre bisognerà vedere cosa succederà quando questi servizi verranno avviati: non credo che i tassisti resteranno a guardare.

Musk sceglie ancora una volta la tattica del fatto compiuto: costruisce le fabbriche e mobilita i capitali, costringendo la burocrazia politica a inseguire la realtà produttiva.