Terremoto Mercedes: bloccati tutti gli investimenti in Germania. A rischio chiusura due fabbriche storiche, trema anche l’indotto italiano

La crisi dell’industria automobilistica tedesca ha superato il livello di guardia, trasformandosi in uno scontro aperto sulla sopravvivenza stessa degli impianti. Il consiglio di amministrazione di Mercedes-Benz ha deciso di bloccare a tempo indeterminato tutti i nuovi investimenti nelle sue sedi in Germania, mettendo ufficialmente sul tavolo l’ipotesi di chiudere intere fabbriche.

Migliaia di lavoratori si trovano ora davanti a un bivio drammatico. Da una parte c’è un’azienda che vede erodersi i propri margini di profitto; dall’altra un sindacato che tenta di difendere diritti acquisiti in un mondo industriale che, nel frattempo, ha cambiato pelle.

La mannaia dei costi e l’ultimatum ai sindacati

Giovedì 12 novembre la dirigenza di Stoccarda ha alzato il tiro contro il consiglio di fabbrica e il potente sindacato IG Metall. Senza un taglio netto ai costi del lavoro, il gruppo ritiene impossibile continuare a immettere capitali nel Paese.

Britta Seeger, direttrice delle risorse umane, ha usato parole insolitamente dure sulla rete interna aziendale. Pur parlando di soluzioni “socialmente responsabili”, ha ammesso che la lentezza delle trattative costringe i vertici a calcolare quali stabilimenti tedeschi l’azienda possa ancora permettersi di tenere aperti.

Quella che fino a pochi anni fa sembrava un’eresia per il marchio della stella a tre punte è oggi un’opzione concreta e imminente.

Il confronto impietoso con l’Europa dell’Est

A guidare la linea dura è anche il direttore della produzione, Miechael Schieb. I numeri presentati dal consiglio di amministrazione spiegano bene la tentazione della fuga: in Germania il costo orario del lavoro nelle linee di montaggio arriva a essere fino a cinque volte più alto rispetto alle fabbriche dell’Europa orientale.

Lo stesso divario si registra negli uffici amministrativi. Di fronte a questa forbice, Schiebe aveva già avvertito che, senza correzioni immediate, due siti tedeschi rischiano la serrata: uno dedicato all’assemblaggio delle carrozzerie e uno specializzato nei motori e nella componentistica.

Le sedi oggi sotto la lente d’ingrandimento della direzione comprendono il cuore pulsante della manifattura tedesca:

Impianti di assemblaggio carrozzeria: Sindelfingen, Rastatt (Baden) e Brema.

Sindelfingen, Rastatt (Baden) e Brema. Siti di produzione motori e componenti: Stoccarda-Untertürkheim, Affalterbach, Berlino, Amburgo, Kamenz (Sassonia), oltre a Kölleda e Arnstadt (Turingia).

Più ore di lavoro a parità di stipendio: la ricetta amara

La radice dello scontro sta nel calo costante delle vendite e degli utili che ha colpito il costruttore negli ultimi anni, complice una transizione elettrica forzata e un mercato globale sempre più ostile. Per recuperare competitività sui costi orari, i vertici hanno chiesto ai dipendenti di lavorare di più senza alcun aumento in busta paga.

Una richiesta che, prevedibilmente, ha scatenato la rivolta delle tute blu. Eppure l’amministratore delegato Ola Källenius, intervenendo a Berlino durante un incontro organizzato dalla Süddeutsche Zeitung, ha chiuso la porta a mezze misure: niente compromessi al ribasso, serve una svolta strutturale. Secondo il numero uno del gruppo, senza un cambio di passo, tra dieci anni della grande industria in Germania resterà ben poco.

Resta aperto solo un piccolo spiraglio negoziale. L’azienda si è detta pronta a valutare la proposta di IG Metall cioè sui sindacati, su contratti collettivi speciali e temporanei, ma solo in cambio di tagli tangibili che giustifichino il mantenimento delle sedi e dei posti di lavoro.

Le ricadute economiche: il paradosso tedesco e il rischio per l’Italia

L’esperto del settore automobilistico Ferdinand Dudenhöffer, intervistato dal quotidiano Bild, ha definito la mossa di Mercedes il preludio a tagli ancora più pesanti, accusando il sindacato di difendere privilegi che faranno sparire l’intera industria nazionale.

Tuttavia, guardando ai fatti economici con pragmatismo, la vicenda mostra il cortocircuito del modello europeo. Dopo aver puntato tutto sulla compressione dei salari e su regole verdi punitive, Berlino scopre che se spremi i lavoratori e alzi i costi energetici, non solo perdi competitività rispetto all’Est, ma distruggi anche chi quelle auto dovrebbe comprarle. Pretendere che un operaio tedesco costi quanto uno dell’Europa orientale significa, nei fatti, rassegnarsi al declino dei consumi interni.

Per l’Italia non c’è nulla da festeggiare. La nostra filiera della componentistica in Lombardia, Piemonte, Veneto ed Emilia-Romagna lavora a stretto contatto con gli stabilimenti di Sindelfingen, Brema e Stoccarda. Se Mercedes spegne i macchinari in Germania per spostarli altrove, gli ordini per le nostre officine meccaniche rischiano di evaporare nel giro di pochi mesi. In questo caso la soluzione potrebbe essere l’opposto : tenere attivo un ciclo produttivo creato per lo svolgimento di diversi compiti, dal militare all’ordine pubblico alle auto di servizio, costruite con contratti continuativi che intervengono come tappi per garantire una produzione minima che salvaguardi comunque il comparto costruttivo italiano