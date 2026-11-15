L’illusione della proprietà: compri l’auto senza volante, ma se non paghi il canone mensile ti bloccano il veicolo

La compravendita dell’automobile come bene libero e di piena proprietà è finita venerdì notte. Tesla ha aperto a sorpresa gli ordini del suo Cybercab, il proprio taxi a guida autonoma, per clienti selezionati, ma le condizioni contrattuali svelano un modello che somiglia più a un affitto vincolato che a un reale acquisto.

Il veicolo a due posti, privo di volante e pedali, viene offerto a 29.990 dollari con un anticipo non rimborsabile di 1.000 dollari, apparentemente un prezzaccio per un’auto EV a guida autonoma. Chi pensa di fare un affare, però, deve stare molto attento alle clausole contrattuali imposte, che rischiano di limitare fortemente i diritti dell’acquirente

Il costo occulto: un canone perenne per muoversi

Per circolare non basta aver pagato l’auto. L’acquirente è obbligato a sottoscrivere l’abbonamento mensile “Autonomy Subscription” al costo fisso di 299 dollari. Senza questo canone ricorrente, il veicolo diventa un costosissimo soprammobile nel garage di casa.

A livello contabile, su un orizzonte di cinque anni il canone aggiunge quasi 18.000 dollari al costo iniziale. L’auto economica da 30.000 dollari finisce così per costare quasi 50.000 dollari, senza contare assicurazione, ricarica, immatricolazione e pulizia ordinaria, tutte spese che restano integralmente a carico del compratore.

Per la verità molti avevano dei dubbi che questo passaggio di mercato fosse possibile

The memes are everywhere, so let’s go back over the bet: Cybercab publicly available for under $30k by the end of 2026 My hair is safe for several reasons

1: No deliveries yet. But they’re estimating starting in December so that’s neat

2: Invite only, not actually publicly… https://t.co/NCD2aFbe2c — Marques Brownlee (@MKBHD) November 14, 2026

Il recinto invisibile e le regole draconiane

L’aspetto più inquietante riguarda la libertà di movimento, che viene rigidamente circoscritta sia nello spazio, sia nelle modalità operative.

Recinto geografico stretto: il veicolo funziona solo all’interno delle aree abilitate al servizio Robotaxi in Texas e Florida. Usciti da quel perimetro, la vettura non può muoversi.

il veicolo funziona solo all’interno delle aree abilitate al servizio Robotaxi in Texas e Florida. Usciti da quel perimetro, la vettura non può muoversi. Divieto assoluto di modifiche: è vietato applicare pellicole oscuranti, cambiare i cerchi o verniciare la carrozzeria, salvo autorizzazione scritta di Tesla. Un limite assoluto alle personalizzazioni che sembra eccessivo.

è vietato applicare pellicole oscuranti, cambiare i cerchi o verniciare la carrozzeria, salvo autorizzazione scritta di Tesla. Un limite assoluto alle personalizzazioni che sembra eccessivo. Sospensione punitiva del veicolo: tre infrazioni alle regole di sicurezza comportano una settimana di blocco totale dell’auto da remoto.

tre infrazioni alle regole di sicurezza comportano una settimana di blocco totale dell’auto da remoto. Nessun controllo manuale stradale: sullo schermo touch esiste un comando manuale di emergenza, ma la velocità massima è limitata ad appena 3 km/h (2 miglia orarie), utile solo per fare manovra in cortile.

sullo schermo touch esiste un comando manuale di emergenza, ma la velocità massima è limitata ad appena 3 km/h (2 miglia orarie), utile solo per fare manovra in cortile. Divieto di uso professionale: al momento l’auto può essere usata solo per scopi personali. Chi sperava di ammortizzare la spesa facendola lavorare come taxi autonomo resta a bocca asciutta. Probabilmente questo passaggio avverrà in futuro.

Select customers are now being invited to purchase Cybercab for personal use pic.twitter.com/LDIkKuseAZ — Robotaxi (@robotaxi) November 13, 2026

Elemento di analisi Auto tradizionale di proprietà Tesla Cybercab per uso personale Controllo del mezzo Volante, pedali, totale autonomia di guida Nessun comando fisico, guida autonoma vincolata Costi software Inclusi nel prezzo d’acquisto Canone obbligatorio di 299 $/mese Raggio d’azione Qualsiasi strada pubblica Esclusivamente aree abilitate (Texas e Florida) Modifiche estetiche Libere a norma di legge Vietate senza via libera di Tesla Rischio sospensione Sanzioni previste dal codice della strada Blocco remoto per una settimana deciso dal costruttore

Il paradosso industriale con il Model Y

L’operazione sembra nata per vincere la scommessa pubblica con il noto recensore tecnologico Marques Brownlee, che aveva promesso di rasarsi a zero se Tesla avesse consegnato entro il 2026 un robotaxi a privati sotto i 30.000 dollari.

Resta però un evidente nodo industriale sollevato dagli analisti del settore: il Cybercab monta lo stesso computer Hardware 4 presente sulle comuni Model Y. Se il sistema è maturo per viaggiare senza conducente in quelle città, perché i proprietari di Model Y che hanno già pagato migliaia di dollari per il pacchetto “Full Self-Driving” non possono ancora attivare la guida senza mani negli stessi quartieri? Quale motivo impedisce l’uso equivalente di tutte le auto con Hardware4 ?

Comunque l’auto è interessante per una fascia, ancora non enorme, di persone che guida per pura necessità e che ne farebbe a meno, se trovasse un’alternativa iefficiente. I pendolari di selezionate città USA potranno ora recarsi al lavoro facendo colazione o usando il tablet, senza interessarsi della guida.

E c’è un dettaglio curioso, che spingerà alla precisione nei pagamenti: il contratto prevede che il veicolo possa recarsi da solo, senza nessuno a bordo, presso il centro assistenza per fare manutenzione. Significa che, alla prima rata non pagata o al primo canone saltato, l’auto avrà la capacità tecnica di pignorarsi da sola e tornare dritta al concessionario. Benvenuti nel futuro della mobilità programmata.