L’India sfida la Cina nell’Oceano Indiano con tre nuove navi da guerra

L’India ha deciso di alzare la testa. A Calcutta, con le imponenti banchine del porto di Syama Prasad Mookerjee a fare da sfondo, il Primo Ministro Narendra Modi ha mostrato al mondo le nuove carte navali di Nuova Delhi. Tre nuove navi da guerra, interamente pensate e costruite in patria, sono entrate in servizio fra gli applausi . Un segnale forte, lanciato verso est, in direzione di una Cina sempre più invadente in quello che l’India considera, a buon diritto geografico e storico, il proprio cortile di casa: l’Oceano Indiano.

La rivalità tra Nuova Delhi e Pechino non è una novità improvvisa. Affonda le sue radici in decenni di diffidenze e confini montuosi mai del tutto pacificati. Oggi, questa tensione si sposta dai ghiacci dell’Himalaya alle calde acque oceaniche. L’India, uno civiltà antica che sta rapidamente riscoprendo il peso della propria potenza demografica, tecnologica e militare, non ha alcuna intenzione di farsi circondare.

Il dragone cinese, con la sua ben nota strategia del “Filo di Perle”, sta costruendo da tempo una fitta rete di porti e infrastrutture che si snoda dal Pakistan fino al Corno d’Africa, passando per Myanmar e Sri Lanka. Si tratta di strutture ufficialmente civili e commerciali, ma che all’occorrenza possono ospitare, riparare e rifornire la flotta militare di Pechino. La Cina vuole giustamente proteggere le sue lunghissime rotte di rifornimento, ma nel farlo stringe una sorta di morsa strategica attorno alla penisola indiana.

L’India, pur sapendo di non poter competere sul piano dei semplici numeri navali con l’immenso e rapidissimo cantiere navale cinese, gioca la carta dell’intelligenza tattica e dell’innegabile vantaggio geografico. Struttando il proprio posizionamento l’India punta a controllare i passaggi strategici che possono condizionare l’economia di Pechino.

Le protagoniste assolute di questo rilancio militare sono tre unità molto diverse tra loro. Insieme, formano uno scudo moderno pensato per contrastare la presenza cinese a ogni livello: in aria, sulla superficie dell’acqua e negli abissi.

INS Dunagiri (La Fortezza Invisibile): È la nave più potente del gruppo, una fregata da circa 6.500 tonnellate. Non è un semplice e leggero pattugliatore, ma una nave da guerra pesante armata con missili supersonici BrahMos, frutto di uno sviluppo congiunto con la Russia. e missili anti aerei Barak, oltre che un cannone OTO Melara da 76 mm. Il suo compito principale è difendere lo spazio aereo, proteggere le rotte e colpire eventuali bersagli di superficie. Grazie al suo profilo furtivo (stealth), è molto difficile da rilevare per i radar nemici. Serve a ribadire chiaramente chi comanda sopra la superficie dell’acqua e a fare da scudo ai grandi gruppi navali indiani.

È la nave più potente del gruppo, una fregata da circa 6.500 tonnellate. Non è un semplice e leggero pattugliatore, ma una nave da guerra pesante armata con missili supersonici BrahMos, frutto di uno sviluppo congiunto con la Russia. e missili anti aerei Barak, oltre che un cannone OTO Melara da 76 mm. Il suo compito principale è difendere lo spazio aereo, proteggere le rotte e colpire eventuali bersagli di superficie. Grazie al suo profilo furtivo (stealth), è molto difficile da rilevare per i radar nemici. Serve a ribadire chiaramente chi comanda sopra la superficie dell’acqua e a fare da scudo ai grandi gruppi navali indiani. INS Agray (Il Cacciatore Silenzioso): Mentre la Dunagiri guarda in alto verso il cielo, la INS Agray sorveglia attentamente le profondità marine. Per molti analisti ed esperti, la vera minaccia cinese non sono le grandi portaerei, ma i sottomarini che si muovono invisibili nell’Oceano Indiano. La Agray è una nave agile, da 900 tonnellate, dedicata esclusivamente alla caccia ai sottomarini. Armata con siluri antisommergibili e lanciarazzi, il suo scopo vitale è scovare i mezzi cinesi nelle acque poco profonde e vicino alle coste, negando loro ogni possibile effetto sorpresa,e per questo ha un apparato di avvistamento sviluppato in India.

Mentre la Dunagiri guarda in alto verso il cielo, la INS Agray sorveglia attentamente le profondità marine. Per molti analisti ed esperti, la vera minaccia cinese non sono le grandi portaerei, ma i sottomarini che si muovono invisibili nell’Oceano Indiano. La Agray è una nave agile, da 900 tonnellate, dedicata esclusivamente alla caccia ai sottomarini. Armata con siluri antisommergibili e lanciarazzi, il suo scopo vitale è scovare i mezzi cinesi nelle acque poco profonde e vicino alle coste, negando loro ogni possibile effetto sorpresa,e per questo ha un apparato di avvistamento sviluppato in India. INS Sanshodhak (L’Occhio degli Abissi): Potrebbe sembrare meno temibile per l’assenza di grandi cannoni, ma la sua importanza strategica è assoluta. È una grande nave da ricognizione che studia, misura e mappa l’ambiente marino. Le acque tropicali, con i loro netti sbalzi di calore e sale, sono il nascondiglio perfetto per i sottomarini. La Sanshodhak usa piccoli robot subacquei e tecnologie avanzate per mappare ogni metro del fondale marino. Conoscere a memoria il campo di battaglia sottomarino è il primo vero passo per vincere. La guerra navale moderna, infatti, si gioca su un principio semplice: vince chi riesce a trovare l’altro per primo sott’acqua.

L’entrata in servizio contamporanea di queste tre navi segna anche un profondo e storico cambio di passo per l’industria del Paese. Per troppi anni, Nuova Delhi ha speso miliardi per comprare armi da nazioni straniere. Oggi la rotta è stata nettamente invertita. “Queste navi sono state fatte in India”, ha ricordato il governo. Il messaggio è netto: la nazione vuole diventare un produttore indipendente. Nelle dure regole della politica internazionale, chi produce i propri mezzi diventa anche padrone assoluto delle proprie decisioni, senza dover dipendere da nessuno.

La lunga partita a scacchi che si sta giocando nell’Oceano Indiano è appena entrata nel vivo. L’India non è sola: sta stringendo forti alleanze strategiche con paesi che condividono le stesse ansie per la spinta cinese, come Stati Uniti, Giappone, Australia e diverse nazioni europee. La rivalità tra l’elefante indiano e il dragone non si gioca tanto su chi schiera più flotte, ma sull’accesso ai porti sicuri, sulle reti logistiche, sullo spionaggio di alto livello e sul controllo dei colli di bottiglia commerciali.

La Cina continua a muoversi in modo inarrestabile, spinta dalla sua inesauribile fame di energia e mercati sicuri. L’India, forte di secoli di storia alle spalle e di un orgoglio ritrovato, ha smesso di restare ferma a guardare. Le tre nuove navi dimostrano che il gigante indiano si è pienamente destato. Il nuovo, grande gioco navale in Asia scriverà la storia del mondo per i prossimi decenni, e Nuova Delhi ha deciso di tenere saldamente il timone tra le mani.