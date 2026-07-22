L’incubo energetico del Pakistan: senza il petrolio del Golfo è corsa controtempo per evitare il blackout

La situazione in Medio Oriente probabilmente è più grave di quanto attualmente pensiamo in Europa, perché chi ha informazioni dirette sta correndo a comprare petrolio altrove. Le raffinerie pakistane stanno sondando gli operatori del settore in merito a potenziali forniture di greggio provenienti dagli Stati Uniti, dalla Nigeria, da Singapore e dall’Asia centrale, alla luce dell’aggravarsi della crisi in Medio Oriente che minaccia l’approvvigionamento sia dallo Stretto di Hormuz che dal Mar Rosso.

A seguito di un incontro con il ministro federale del petrolio e delle risorse naturali, che ha informato i rappresentanti del settore sulle crescenti minacce all’approvvigionamento di greggio, le raffinerie hanno intensificato gli sforzi per assicurarsi carichi da produttori non mediorientali, come ha riportato mercoledì il quotidiano locale The News.

La nuova chiusura dello Stretto di Ormuz e le minacce degli Houthi, alleati dell’Iran, di bloccare lo Stretto di Bab el-Mandeb – il che interromperebbe le esportazioni petrolifere dell’Arabia Saudita attraverso il Mar Rosso – hanno spinto il Pakistan a cercare alternative.

La Pakistan Refinery Limited (PRL), la Pakistan Arab Refinery Company (Parco) e la National Refinery Limited (NRL) continuano a importare greggio dagli Emirati Arabi Uniti attraverso il porto di Fujairah, al di fuori dello Stretto di Ormuz.

Tuttavia, le importazioni di greggio saudita dal porto di Yanbu sul Mar Rosso sono ora incerte a causa della minaccia degli Houthi di bloccare il traffico marittimo nello Stretto di Bab el-Mandeb.

Durante la riunione di questa settimana, il ministro del Petrolio pakistano ha ordinato ai dirigenti delle raffinerie di individuare immediatamente fonti alternative di greggio per garantire forniture ininterrotte al Pakistan, come hanno riferito a *The News* alti funzionari presenti all’incontro.

Come alternative vengono valutati gli Stati Uniti, l’Asia centrale e la Nigeria, principale produttore africano. Secondo *The News*, le raffinerie hanno anche contattato operatori commerciali a Singapore per informarsi su carichi di greggio già imbarcati e in mare lontano dal Medio Oriente.

La crisi mediorientale ha inoltre sconvolto l’approvvigionamento di GNL del Pakistan.

Il Pakistan sta pagando cifre esorbitanti per le forniture di GNL, poiché la nuova chiusura dello Stretto di Ormuz e il blocco dei carichi provenienti dal suo fornitore a lungo termine, il Qatar, hanno costretto il Paese dell’Asia meridionale a cercare gas naturale liquefatto sul mercato spot. In questo momento praticamente tutti gli operatori hanno rinunciato a far transitare GNL per lo stretto di Hormuz.

La situazione si sta facendo molto grave e se i pachistani, che conoscono bene la situazione, corrono a cercare petrolio e gas altrove, è perché sanno che non ci sarà una semplice situazione.