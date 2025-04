L’impianto russo Arctic 2 riprende, gradualmente, la produzione

L’Arctic LNG 2, l’impianto di lavorazione ed esportazione che era stato presentato come il progetto di punta della Russia per il GNL, ha ripreso gradualmente la lavorazione del gas dopo mesi di pausa, ha riferito martedì la Reuters, citando fonti industriali e immagini satellitari.

L’Arctic LNG 2 è stato sottoposto a sanzioni da parte degli Stati Uniti e dell’Unione Europea a partire dallo scorso anno e il progetto non è stato in grado di vendere alcun carico a causa delle sanzioni.

Il primo treno di produzione dell’impianto è stato chiuso all’inizio di ottobre per l’incapacità degli sviluppatori del progetto di assicurarsi acquirenti a causa delle sanzioni occidentali su Arctic LNG 2, secondo una delle fonti di Reuters.

L’impianto ha ripreso lentamente la lavorazione del gas e la mantiene a bassi ritmi, poiché la Russia si aspetta che l’amministrazione Trump si occupi delle sanzioni.

Lo sviluppatore ed esportatore russo di GNL Novatek, proprietario di maggioranza di Arctic LNG 2, sta cercando di ricostruire le relazioni con gli Stati Uniti con l’aiuto di lobbisti, hanno dichiarato a Reuters fonti a conoscenza della questione a dicembre.

Colpito pesantemente dalle sanzioni, l’Arctic LNG 2 è stato messo in ghiaccio l’anno scorso e Novatek ha faticato a vendere un carico a un acquirente.

Situato nella penisola di Gydan, Arctic LNG 2 era considerato fondamentale per gli sforzi della Russia di aumentare la sua quota di mercato globale del GNL dall’8% al 20% entro il 2030-2035.

Ma il progetto è stato sottoposto a un’ intensificazione delle sanzioni da parte degli Stati Uniti, che hanno scoraggiato gli acquirenti che in precedenza stavano prendendo in considerazione l’acquisto di carichi dall’Arctic LNG 2. Il progetto ha subito mesi di ritardi e di ritardi.

Il progetto ha subito mesi di ritardi dopo che le prime sanzioni statunitensi, nel novembre 2023, hanno sconvolto i piani dell’azienda per l’avvio della produzione e le tempistiche di esportazione.

Nell’agosto 2024, il Dipartimento di Stato americano ha intensificato gli sforzi per far deragliare le esportazioni di Arctic LNG 2, prendendo di mira le società coinvolte nello sviluppo del progetto e le navi che hanno caricato GNL dall’impianto.

Gli Stati Uniti hanno designato diverse società collegate ad Arctic LNG 2 per ostacolare ulteriormente la capacità del progetto di produrre ed esportare GNL, nonché la capacità del progetto di procurarsi vettori di GNL critici.

La ripartenza della produzione è un segno di ottimismo da parte di Novatek sulla possibilità di una fine del conflitto fra Russia e Ucraina e quindi la ripresa dell’export normale di GNL dalla Russia, finalità per cui l’impianto Arctic 2 è stato costruiro.