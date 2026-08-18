Libia al buio e senz’acqua: il collasso della rete elettrica fa tremare il patto sul petrolio

La Libia, paradossalmente, è un grande produttore di petrolio che rischia di vedersi bloccato da una crisi energetica. Lunedì la rete elettrica libica ha subito un altro grave collasso, che ha messo fuori servizio le centrali elettriche nelle regioni occidentali, centrali e meridionali del Paese, causando l’interruzione del sistema idrico del “Grande Fiume Artificiale” e alimentando la rabbia diffusa tra la popolazione in un Paese già diviso tra centri di potere rivali.

Le centrali elettriche di Zawiya, Khoms e Ubari sono state messe fuori servizio, lasciando senza elettricità ampie zone della Libia occidentale e centrale. Il Libya Herald ha riferito che si è trattato del terzo grave blackout a colpire la Libia occidentale in due giorni. La causa delle interruzioni simultanee di lunedì non è stata ancora accertata.

Il guasto si è esteso anche al sistema idrico. L’Autorità del «Grande Fiume Artificiale» ha dichiarato che le interruzioni di corrente hanno costretto tutte le stazioni di pompaggio sotto il suo controllo a cessare l’attività, compresi i campi di pozzi e la stazione di pompaggio di Tarhouna. La rete rifornisce gran parte della popolazione libica con acqua proveniente da falde acquifere sotterranee situate nelle profondità del Sahara.

Settimane di interruzioni di corrente hanno scatenato manifestazioni, blocchi stradali e chiusure di istituzioni governative, comprese proteste rivolte contro il Governo di Unità Nazionale del primo ministro Abdul Hamid Dbeibah a Tripoli.

Tale rabbia pubblica sta diventando sempre più pericolosa per l’assetto politico che ha diviso la Libia tra il governo di Dbeibah a ovest e la roccaforte della famiglia Haftar a est. I campi rival i hanno mantenuto un equilibrio precario che garantisce a entrambe le parti l’accesso alle istituzioni statali e ai proventi petroliferi del Paese. Washington ha cercato di trasformare tale accordo in una soluzione politica più formale, incoraggiando al contempo le compagnie petrolifere statunitensi ad espandersi nel Paese.

Il deterioramento del sistema energetico libico sta ora esercitando un’ulteriore pressione da parte dell’opinione pubblica su quella fragile alleanza.

A fine luglio i manifestanti hanno preso d’assalto il complesso petrolifero e del gas di Mellitah, interrompendo temporaneamente la produzione nei giacimenti di El Feel e Wafa e compromettendo le forniture di gas utilizzate per la produzione di energia elettrica. Questo mese la Libia ha poi subito una serie di attacchi con droni nei pressi del polo energetico di Zawiya, tra cui attacchi alle infrastrutture petrolifere e un grave attacco che ha reso inutilizzabili oltre 700 MW della centrale di Zawiya, che ha una capacità di 1.300 MW.

La National Oil Corporation ha avvertito la scorsa settimana che il protrarsi degli attacchi potrebbe costringerla a dichiarare f orza maggiore sulle esportazioni da Zawiya.

La Libia produce circa 1,4 milioni di barili al giorno e intende aumentare la produzione a 2 milioni di barili al giorno all’inizio degli anni ’30. Tuttavia, gli stessi proventi petroliferi che hanno contribuito ad arricchire gli schieramenti politici rivali in Libia non si sono ancora tradotti in un servizio elettrico di base affidabile.