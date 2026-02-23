L’Europa fa il pieno di GNL: record di importazioni e il paradosso delle scorte vuote

L’Europa è sulla buona strada per battere il suo precedente record di importazioni mensili di GNL a febbraio, con Kpler che prevede un totale di 14,20 milioni di tonnellate a fronte di scorte di gas in rapido esaurimento.

Questo quantitativo rappresenterebbe un aumento rispetto ai 13,67 milioni di tonnellate importate a gennaio, come ha osservato Clyde Russell di Reuters in un rapporto sui mercati del GNL. Il totale di febbraio 2026 rappresenterebbe anche un aumento del 22% rispetto all’anno precedente. Più della metà di questo totale, ovvero il 57%, proviene dagli Stati Uniti, con 8,05 milioni di tonnellate. Tuttavia, anche questo mese l’Europa ha continuato a importare gas liquefatto dalla Russia, con un totale di 1,6 milioni di tonnellate. Si tratterebbe di un calo rispetto agli 1,68 milioni di tonnellate di gennaio.

Gli arrivi record di GNL sono stati favoriti dalla minore domanda cinese che ha esercitato pressione sui prezzi del GNL sul mercato spot, rendendo il combustibile più accessibile. Secondo i dati di Kpler, le importazioni cinesi di GNL questo mese saranno pari a 3,38 milioni di tonnellate. Si tratterebbe del livello più basso dall’aprile 2018 e di un calo tangibile rispetto al febbraio 2025, quando le importazioni di GNL hanno raggiunto i 4,47 milioni di tonnellate.

In prospettiva, Kpler ha previsto che le importazioni europee di gas liquefatto dagli Stati Uniti saliranno a 11,19 milioni di tonnellate il mese prossimo, poiché l’UE si affretta a riempire le sue riserve di gas esaurite, che sono scese al 30%, contro una media quinquennale del 49% per questo periodo dell’anno.

Mentre le esportazioni di GNL dagli Stati Uniti verso l’Europa raggiungono livelli record, il segretario all’Energia Chris Wright ha chiesto all’UE di abbandonare la sua normativa sul metano, che aumenterebbe i costi per gli esportatori di GNL. Nel dicembre dello scorso anno, Wright ha chiesto all’UE di esentare gli esportatori di energia statunitensi dalla normativa sul metano fino al 2035. Il monitoraggio, la rendicontazione e la verifica delle emissioni entreranno in vigore a partire dal 2027, secondo la direttiva. Ci sono anche altre due direttive incentrate sulla sostenibilità che, secondo Wright, potrebbero influire negativamente sulle importazioni energetiche dell’UE dagli Stati Uniti.