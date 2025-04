L’estrazione di petrolio dal Golfo Persico sta causando terremoti?

Sette terremoti con magnitudo compresa tra 4 e 5 nel Golfo Persico meridionale e al confine tra Arabia Saudita e Qatar tra il 1° marzo e il 5 aprile 2025 probabilmente rappresentano collegamenti tra estrazione di idrocarburi e sismicità dovuta alla generazione di terremoti dovuti alla produzione di petrolio e gas vicino a una faglia attiva nel sottosuolo nell’area di confine tra Arabia Saudita e Qatar.

L’estrazione di idrocarburi per la produzione di petrolio e gas può alterare i campi di stress del sottosuolo e potenzialmente riattivare le faglie.



La placca arabica ha registrato una significativa attività sismica tra il 2024 e il 2025, influenzata dalle sue interazioni tettoniche con le placche eurasiatica, africana (nubiana) e indiana.

La placca arabica si sta muovendo verso nord-est (~1,5-2 cm/anno) e si scontra con l’Eurasia, formando i monti Zagros, e scivola verso ovest lungo la faglia trasversale del Mar Morto (DST) oltre la placca africana.

La subduzione avviene sotto la catena del Makran (Iran meridionale/Pakistan) e l’apertura avviene nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden.

Le faglie profonde nella roccia basamentale cristallina (nella placca arabica) sono sensibili ai cambiamenti di stress. Questa regione si trova sulla placca arabica e presenta faglie sotterranee legate all’orogenesi Zagros e alla spaccatura del Mar Rosso.

Il giacimento di idrocarburi di Ghawar (Arabia Saudita) e il giacimento di gas di Shemal (Qatar) sono tra i più grandi giacimenti di idrocarburi al mondo. Alcune delle faglie della regione sono sottoposte a forti sollecitazioni, il che significa che anche piccoli cambiamenti di pressione possono innescare uno slittamento.

Sette terremoti nel marzo-aprile 2025 L’aumento della produzione/iniezione con l’aumento dell’estrazione o dello smaltimento delle acque reflue (ad esempio, dalla fratturazione o dal recupero di petrolio) destabilizza una faglia adiacente.

Se le operazioni avvengono in prossimità di una faglia a scorrimento o inversa, il trasferimento di sollecitazioni può innescare terremoti moderati (M4-M6). A volte, a causa di graduali variazioni di sollecitazione, i terremoti indotti si verificano mesi o anni dopo l’inizio delle operazioni.

Non sono stati documentati casi importanti di sismicità indotta da terremoti moderati in Arabia Saudita/Qatar, ma esiste il rischio di sismicità indotta quando le operazioni di esplorazione ed estrazione interrompono le faglie sollecitate.

Terremoti da lievi a moderati (M3-M5): possono danneggiare infrastrutture, condutture o piattaforme offshore. Terremoti più grandi (M6+): possibili se si riattiva una grande faglia del substrato roccioso, con un rischio per città come Dammam o Doha.

Sebbene la regione Arabia Saudita-Qatar non abbia ancora subito terremoti di grande entità, la combinazione di faglie sotterranee attive e intensa attività di idrocarburi aumenta questo rischio. Gli eventi di marzo-aprile 2025 erano plausibili se le operazioni di produzione/iniezione avessero interrotto una faglia di stress critica. Il monitoraggio e la valutazione del rischio sono fondamentali per prevenire tali scenari.

Il quadro sismico tettonico dell’Arabia Saudita orientale, del Qatar e del Bahrain è caratterizzato da complesse interazioni tra più placche tettoniche, principalmente la placca arabica e le placche eurasiatica e africana circostanti. La regione è soggetta ad attività sismica a causa della sua posizione geologica, che coinvolge importanti sistemi di faglie e attività di produzione di petrolio e gas.

La regione orientale dell’Arabia Saudita, che comprende il Qatar e il Bahrain, si trova lungo il confine della placca arabica. La placca arabica si sta muovendo verso nord rispetto alla placca iraniana-eurasiatica a una velocità di circa 20 mm/anno. Questo movimento provoca forze di compressione che generano attività sismica nella regione.

La regione è tagliata da importanti sistemi di faglie, come la faglia trasversale del Mar Morto al confine occidentale a nord e varie faglie di scorrimento associate ai monti Zagros a nord-est. Queste faglie consentono il movimento tra le placche. I terremoti in questa regione possono essere attribuiti sia a processi tettonici naturali che a fattori antropogenici associati alle attività di estrazione del petrolio.

La regione è caratterizzata da diverse importanti caratteristiche geologiche, tra cui faglie basamentali attive che svolgono un ruolo importante nel comportamento tettonico e sismico della regione.

Nella provincia orientale dell’Arabia Saudita sono state identificate diverse faglie più piccole ma importanti. La faglia di Al-Hasa si trova vicino all’oasi di Al-Hasa ed è stata associata a eventi sismici storici.

La faglia di Qatif, situata vicino a Qatif, ha mostrato segni di attività e potrebbe influenzare la sismicità locale. L’arco del Qatar è una struttura che influenza la geologia del sottosuolo del Qatar. La formazione di questo arco strutturale, che fa parte della più ampia struttura del basamento del Qatar-Kazerun, provoca una concentrazione localizzata di stress lungo le faglie esistenti.

I terremoti si verificano spesso in gruppi o sequenze a causa dell’accumulo di stress lungo queste faglie. I dati storici indicano che, mentre i grandi terremoti sono relativamente rari, le scosse più piccole sono comuni a causa dei processi tettonici in corso.

L’estrazione di idrocarburi nell’Arabia Saudita orientale è associata alla sismicità indotta.

I processi di estrazione del petrolio possono portare a cambiamenti nelle condizioni di pressione del sottosuolo, potenzialmente innescando e innescando piccoli terremoti. Eventi sismici sono stati registrati vicino a importanti giacimenti petroliferi come Ghawar, dove l’estrazione di fluidi può influenzare le condizioni di stress locali.

Il Saudi Arabian Geological Survey e l’Iranian Seismic Network monitorano attivamente l’attività sismica nelle aree di produzione petrolifera. I dati provenienti da questi sforzi di monitoraggio mostrano una correlazione tra periodi di intensa estrazione di idrocarburi e aumento degli eventi sismici. I terremoti in questa zona sollevano preoccupazioni circa la sicurezza delle infrastrutture e la sostenibilità a lungo termine delle pratiche di produzione petrolifera in questa regione sismicamente attiva.

Il monitoraggio continuo è essenziale per comprendere le dinamiche che combinano movimenti delle placche ed effetti dell’attività estrattiva. e mitigare i rischi associati ai pericoli sismici in questa regione economicamente vitale.