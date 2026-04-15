L’Esercito USA lancia il convertiplano MV-75 “Cheyenne II”: la scommessa da miliardi di dollari per dominare la logistica militare

L’Esercito degli Stati Uniti ha svelato il nome del suo nuovo e ambizioso programma per il volo tattico: il convertiplano MV-75 si chiamerà ufficialmente “Cheyenne II”. Una scelta che guarda al passato, non senza una punta di ironia, considerando che il primo AH-56 Cheyenne degli anni Sessanta fu un concentrato di tecnologia tanto avanzato quanto, alla fine, fallimentare. Ma oggi le ambizioni di Washington e le ricadute sul complesso militare-industriale americano sono ben diverse, e i dollari in gioco puntano a rivoluzionare non solo le tattiche d’assalto, ma l’intera economia della logistica globale.

Basato sul progetto V-280 Valor della Bell, vincitore dell’imponente programma Future Long-Range Assault Aircraft (FLRAA), il Cheyenne II non è un semplice elicottero d’assalto, ma un convertiplano (tiltrotor). Questo significa che unisce il meglio di due mondi in termini aerodinamici: la capacità di decollo e atterraggio verticale tipica degli elicotteri, unita alla velocità e all’autonomia di un aereo ad ala fissa. Parliamo di volare al doppio della velocità e di coprire il doppio della distanza rispetto all’attuale flotta americana, ancora profondamente radicata in tecnologie degli anni Settanta.

Il richiamo storico al primo Cheyenne è affascinante. Quel mezzo, sviluppato per la Guerra del Vietnam, sfiorava i 380 km/h grazie a un’innovativa elica spingente in coda. Un vero e proprio salto nel buio che, a causa di insormontabili problemi tecnici, incidenti mortali e costi fuori controllo, fu cancellato nel 1969. Oggi l’MV-75 adotta un approccio aerospaziale molto più maturo, puntando su caratteristiche di volo e tecniche progettuali che mirano all’efficienza:

Velocità e Raggio d’Azione: I rotori basculanti permettono una transizione fluida dal volo stazionario a quello orizzontale. Questo assetto riduce drasticamente lo stress meccanico rispetto ai vecchi progetti e massimizza l’efficienza del consumo di carburante, permettendo penetrazioni a lungo raggio in spazi aerei contesi.

Architettura Digitale Aperta: Il sistema è progettato in modo modulare. Questo permette di integrare rapidamente nuove tecnologie nel ciclo di vita dell’aeromobile, evitando i costi esorbitanti e i colli di bottiglia tipici delle riprogettazioni “chiavi in mano” del passato. Quindi è un’arma destinata a durare nel tempo come chassis da modificare profondamente nel tempo.

Auto-rischiaramento Globale: Il Cheyenne II può schierarsi in teatri operativi lontani in completa autonomia, senza dover essere smontato e caricato su aerei cargo strategici. Si comporta come un aereo, non come un elicottero, in questi casi.

Il Dipartimento della Difesa sta forzando i tempi con una determinazione inedita: l’obiettivo è equipaggiare le prime unità della 101esima Divisione Aviotrasportata già nell’anno fiscale 2030. Un’accelerazione notevole rispetto al 2031 inizialmente previsto, che genera un indotto contrattuale massiccio e immediato per l’industria. La Bell avrà un bel flusso di risorse per riuscire a tagliare i tempi e consegnare questi mezzi in tempo.

La vera sfida strategica per l’MV-75, tuttavia, si chiama Indo-Pacifico. In un quadrante geografico caratterizzato da enormi distese oceaniche e basi operative frammentate, la flessibilità logistica è tutto. Avere un vettore in grado di trasportare un’intera squadra di fanteria o di operare evacuazioni mediche ben oltre la tradizionale “Golden Hour”, riducendo la dipendenza da basi intermedie, offre un incalcolabile vantaggio tattico ed economico.

Tuttavia, l’accelerazione dei programmi militari impone sempre prudenza. La storia degli appalti del Pentagono è notoriamente lastricata di budget esplosi e revisioni al rialzo. Speriamo che lo spirito di resilienza della tribù nativa dei Cheyenne, a cui il mezzo è intitolato, si applichi anche alla tenuta dei bilanci pubblici americani. L’efficienza della spesa, dopotutto, resta l’unica vera arma per non perdere la guerra economica prima ancora di quella campale. C’è da sperare che i problemi di manutenzioni che solitamente colpiscono i convertiplani, o tiltrotor, non siano anche endemici in questo modello.

L’autore Fabio Lugano è laureato con il massimo dei voti alla Bocconi , è un esperto di mercati, criptovalute e intelligenza artificiale. In passato è stato consulente al Parlamento Europeo e al Ministero per gli Affari Europei. Oggi aiuta le aziende a creare piani di sviluppo per l’innovazione tecnologica e per l’energia. Linkedin a questo link