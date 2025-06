US Naval Sea Systems Command ha assegnato a Leonardo DRS un contratto da 41 milioni di dollari per la fornitura di hardware per sistemi di gestione del combattimento navale. L’azienda equipaggerà le navi da guerra di superficie della Marina statunitense, della Guardia Costiera USA e delle marine alleate di Australia, Corea del Sud e Giappone. Laha assegnato aun contratto da 41 milioni di dollari p. L’azienda equipaggerà le navi da guerra di superficie della Marina statunitense, della Guardia Costiera USA e delle marine alleate di Australia, Corea del Sud e Giappone.

Il contratto comprende la fornitura di console multi-schermo, display e periferiche per supportare il sistema di combattimento Aegis e il sistema di autodifesa delle navi. Il sistema Aegis, sviluppato da Lockheed Martin, è una piattaforma di combattimento multi-missione utilizzata dalla US Navy e da sei nazioni alleate, che integra sensori e armamenti per la difesa aerea e missilistica simultanea.

L’hardware di Leonardo DRS sarà l’interfaccia principale per gli operatori, consentendo ai marinai di raccogliere, elaborare e visualizzare informazioni sul campo di battaglia per decisioni tattiche rapide.

Cari Ossenfort, vice presidente senior e direttore generale della divisione Naval Electronics di Leonardo DRS, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di continuare la nostra solida collaborazione con la US Navy, la Guardia Costiera e i nostri alleati più stretti in questo programma cruciale. Leonardo DRS è leader nella fornitura di hardware per il combattimento e reti critiche per navi di superficie e sottomarini, garantendo alle nostre forze marittime sistemi avanzati e affidabili.”

L’azienda ha sottolineato che il design a architettura aperta del sistema garantisce interoperabilità e scalabilità per piattaforme attuali e future, migliorando la consapevolezza situazionale, l’interoperabilità e l’efficacia di comando nelle operazioni multi-dominio a livello globale.

A marzo 2025, Leonardo DRS ha consegnato i primi sistemi di comunicazione vocale integrata di nuova generazione (IVCS) per i cacciatorpediniere della classe Arleigh Burke DDG 51 della US Navy. L'IVCS è un sistema telefonico controllato da computer che si integra con l'impianto di annunci di bordo, le linee telefoniche terrestri, le comunicazioni radio e i circuiti telefonici di emergenza.

Leonardo DRS è specializzata in tecnologie di rilevamento avanzato, calcolo di rete, protezione delle forze e propulsione elettrica. All’inizio del 2025, l’azienda ha ricevuto un investimento di 45 milioni di dollari dalla US Navy Submarine Industrial Base per espandere il suo stabilimento di produzione di propulsione navale a Goose Creek, in South Carolina.

Questo investimento, tramite contratti con HII’s Newport News Shipbuilding, finanzierà un’espansione di quasi 4000 metri quadrati dello stabilimento, che si estende su 13.000 metri quadrati, per produrre componenti per sottomarini nucleari e portaerei della Marina statunitense.