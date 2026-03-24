L’Editoria italiana parla Greco: Exor cede Gedi ad Antenna Group. Addio a Repubblica, ma il vero affare sono le radio

Il riassetto dell’editoria italiana segna un nuovo, inequivocabile capitolo. La notizia era nell’aria da tempo, ma ora è giunta l’ufficialità: la famiglia Agnelli-Elkann, attraverso la holding Exor, compie un decisivo passo indietro e cede il 100% del Gruppo GEDI ai greci di Antenna Group, realtà controllata da K Group. Si tratta di un’operazione che ridisegna radicalmente la mappa dei media nel nostro Paese, chiudendo un’era per testate storiche e aprendo interrogativi sulle reali strategie industriali dei nuovi proprietari ellenici.

Il perimetro dell’accordo è decisamente vasto. Include il quotidiano la Repubblica, testate di peso come HuffPost Italia, National Geographic Italia e Limes, oltre alla storica concessionaria pubblicitaria Manzoni. Restano invece opportunamente escluse La Stampa, che è già stata promessa al Gruppo SAE insieme al suo centro stampa, e la società Stardust. Dal punto di vista della governance, la transizione punta alla stabilità: Mirja Cartia d’Asero assumerà il ruolo di amministratore delegato, Mario Orfeo resterà alla direzione di Repubblica, e Linus continuerà a dirigere il florido comparto radiofonico.

Tuttavia, è proprio sulle radio che appare necessario soffermarsi. Analizzando le dichiarazioni di rito, che giustamente lodano l’indipendenza editoriale e il futuro del giornalismo italiano, emerge un quadro industriale molto chiaro. I nuovi proprietari greci sembrano puntare il loro vero asso nella manica sull’etere, decisamente più che sulla carta stampata in crisi cronica.

Di seguito le direttrici principali della strategia di Antenna Group:

Il polo del Mediterraneo: L’obiettivo primario è sviluppare ulteriormente le emittenti (Radio Deejay, Radio Capital e m2o), creando un vero hub radiofonico di riferimento per tutto il bacino mediterraneo.

L’obiettivo primario è sviluppare ulteriormente le emittenti (Radio Deejay, Radio Capital e m2o), creando un vero hub radiofonico di riferimento per tutto il bacino mediterraneo. Multimedialità e cinema: I veri capitali verranno indirizzati verso la produzione di documentari, lo streaming, i podcast e, soprattutto, il cinema, un ambito in cui Antenna vanta un solido track record operativo.

I veri capitali verranno indirizzati verso la produzione di documentari, lo streaming, i podcast e, soprattutto, il cinema, un ambito in cui Antenna vanta un solido track record operativo. Sguardo a Ovest: Sono già in corso trattative con partner strategici negli Stati Uniti per arricchire il portafoglio dell’intrattenimento.

In sintesi, i greci acquisiscono indubbiamente il blasone e l’influenza politica di Repubblica, ma l’architettura dell’accordo suggerisce che la cassa e i margini operativi verranno cercati altrove perché, almeno per il momento, la carta stampata non ne produce. L’informazione pura e tradizionale rischia di diventare il prestigioso contorno di un piatto principale, decisamente più ricco, fatto di frequenze audio, contenuti video e intrattenimento digitale. Un approccio pragmatico e razionale, che prende atto delle attuali dinamiche macroeconomiche di un settore editoriale che, senza una forte iniezione di capitali e idee nuove, fatica a trovare un suo equilibrio strutturale.