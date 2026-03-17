L’economia tedesca frena bruscamente: l’indice ZEW crolla sotto il peso della crisi in Medio Oriente

Dopo i timidi segnali di ripresa intravisti all’inizio dell’anno, le aspettative sull’economia della Germania subiscono un’autentica doccia fredda in questo mese di marzo 2026. L’escalation del conflitto in Medio Oriente ha immediatamente riportato alla ribalta i fantasmi dell’inflazione e del caro energia, spingendo gli investitori a rivedere drasticamente al ribasso le proprie prospettive. Il risultato di questo clima di incertezza? Un vero e proprio crollo del celebre indicatore tedesco ZEW, un indice previsionale che misura la fiducia degli investitori tedeschi, che è letteralmente crollato.

Ecco il grafico, come presentato da Tradingeconomics:

I numeri diffusi dall’istituto parlano chiaro, delineando un panorama a tinte decisamente fosche per quello che un tempo era il motore incontrastato d’Europa. Ecco la sintesi dei dati principali:

Indicatore (Marzo 2026) Valore Attuale Variazione sul mese precedente Aspettative Economiche (Germania) -0,5 punti -58,8 punti Situazione Attuale (Germania) -62,9 punti +3,0 punti Aspettative (Eurozona) -8,5 punti -47,9 punti Situazione Attuale (Eurozona) -29,9 punti -16,3 punti

Impressionanti le aspettative economiche per la Germania, che sono letteralmente scese in territorio negativo, mentre anche la situazione tttuale tedesca è vista come pessima. Lo stesso è atteso dai tedeschi per tutta l’Eurozona.

Come sottolinea puntualmente il professor Achim Wambach, presidente dello ZEW, l’impennata dei costi energetici sta riaccendendo le pressioni sui prezzi. C’è il rischio concreto che la flebile ripresa tedesca venga soffocata sul nascere, ma la politica di Berlino sembra brancolare nel buio. L’entità dei danni dipenderà dalla durata della guerra, ma gli analisti non nutrono alcun ottimismo su una rapida risoluzione pacifica.

L’impatto si fa sentire con particolare ferocia sull’industria ad alta intensità energetica. L’andamento negativo ha colpito duramente diversi comparti chiave del tessuto produttivo:

Chimica e farmaceutica: in discesa di 43,6 quote rispetto a febbraio.

in discesa di 43,6 quote rispetto a febbraio. Meccanica: pesante flessione di 35,5.

pesante flessione di 35,5. Automotive: netta contrazione di 34,3.

Anche l’edilizia e la siderurgia registrano scivoloni preoccupanti, complice lo spauracchio di ulteriori aumenti dei tassi d’interesse. Non a caso, circa l’ottanta per cento degli intervistati si aspetta ora un rincaro generalizzato, sia a livello nazionale che continentale.

Per i non iniziati, è utile ricordare che il Centro per la Ricerca Economica Europea elabora questo termometro sondando mensilmente l’opinione di trecentocinquanta esperti finanziari, tra analisti bancari e gestori di fondi. Il dato viene calcolato come semplice differenza tra la percentuale di giudizi positivi e quelli negativi. Per la sua natura prospettica risulta fisiologicamente più volatile dell’indice Ifo, ma rappresenta un sismografo eccellente degli umori speculativi e di mercato.

E l’umore odierno è intriso di un pessimismo nero. Di fronte a questa dinamica, che unisce una congiuntura asfittica a shock esogeni pesantissimi, il governo teutonico spicca per la sua totale immobilità. L’esecutivo non interviene per sostenere la domanda interna, non diversifica con la necessaria urgenza gli approvvigionamenti, e non esercita un reale peso diplomatico per spegnere la crisi alla radice. Rimane lì, passivo, in attesa che le aziende o chiudano o che superino la crisi d’inerzia.