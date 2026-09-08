Lead generation B2B: il costo che le PMI italiane non vedono in bilancio

Le imprese discutono di quanto spendere in marketing, ma la voce più pesante nella ricerca di nuovi clienti è nascosta nel costo del personale. Perché la generazione di contatti è un problema economico prima che tecnologico, e cosa cambia con la ricerca in tempo reale.

Quando un’impresa italiana decide di crescere sul mercato B2B, la discussione interna riguarda quasi sempre il budget pubblicitario. Ma il costo più consistente nella generazione di nuovi clienti non è una voce di marketing: è una voce di personale, e non viene quasi mai misurata. Sono le ore che una forza vendita già retribuita dedica a cercare aziende, verificare recapiti e correggere elenchi.

Vendere è la parte minore del lavoro di chi vende

Secondo la ricerca State of Sales di Salesforce, i venditori dedicano poco più di un quarto della settimana alla vendita vera e propria. Il resto è preparazione, compresa la ricerca di potenziali clienti. Per una PMI con quattro persone in area commerciale significa che quasi tre di loro sono pagate per fare qualcosa che non è vendere. Questo costo resta invisibile perché diluito nelle buste paga e considerato parte inevitabile del mestiere. Non è un caso che le imprese italiane adottino l’intelligenza artificiale più spesso dove il costo del lavoro è più alto. La ricerca commerciale è esattamente uno di quei punti, ma raramente viene riconosciuta come tale.

Un elenco di contatti è un bene deperibile

I dati di contatto B2B perdono validità a un ritmo superiore al venti per cento l’anno, secondo le stime di HubSpot. Un file acquistato a gennaio vale sensibilmente meno a dicembre, eppure viene trattato come un archivio permanente e non come materiale con una data di scadenza. C’è però un aspetto più rilevante: un elenco estratto da una banca dati commerciale è lo stesso elenco venduto ai concorrenti che usano gli stessi filtri. Il valore di un contatto diminuisce con il numero di soggetti che lo possiedono: è la tragedia dei beni comuni applicata al dato commerciale. Il decisore che riceve la quinta proposta identica in un mese non è più un contatto. È un contatto bruciato, per tutti.

Il compratore punisce chi lo contatta male

I decisori B2B svolgono gran parte della ricerca in autonomia e arrivano al primo colloquio con una rosa di fornitori già definita. Secondo Gartner, quasi tre buyer su quattro evitano attivamente i fornitori che inviano proposte non pertinenti. Un contatto sbagliato non è quindi un costo neutro: è un ingresso in una lista nera informale. Aumentare il volume delle attività produce rendimenti decrescenti; aumentare la precisione produce rendimenti crescenti.

Dal filtro al contesto

Le piattaforme tradizionali funzionano per filtri: codice ATECO, fascia di fatturato, provincia. Ma quasi nessun profilo di cliente ideale è descrivibile così. Chi vende software per la manutenzione industriale non cerca “imprese manifatturiere in Emilia-Romagna”: cerca stabilimenti con più linee produttive, un parco macchine non recente e un responsabile di manutenzione interno. Da qui l’interesse per un approccio in cui il profilo viene descritto in prosa e la ricerca avviene in tempo reale sulle fonti pubbliche. Strumenti come Leadscraper operano in questa direzione: l’utente descrive il cliente ideale con parole proprie, agenti di intelligenza artificiale analizzano siti aziendali, registri e portali di settore, e il sistema impara dalle valutazioni dell’utente cosa è rilevante per quella specifica impresa.

È uno dei casi in cui l’intelligenza artificiale è diventata accessibile anche alle PMI senza competenze tecniche interne. Il vantaggio è economico prima che tecnologico: un elenco generato su richiesta nasce aggiornato ed è esclusivo per costruzione, perché nessun concorrente ha formulato la stessa descrizione.

Il dato pubblico non è un via libera

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ribadito più volte che un indirizzo reperibile online non è, per ciò stesso, utilizzabile per inviare email promozionali a una persona fisica: serve una base giuridica adeguata anche se il dato proviene da un registro pubblico o da un profilo professionale. In pratica vanno distinti due momenti: l’identificazione, dove la tecnologia può fare molto e la trasparenza sull’origine di ogni dato è il criterio per valutare un fornitore, e il contatto, dove la scelta del canale resta una decisione dell’impresa da prendere con il proprio consulente. Meno contatti, scelti meglio, con provenienza documentata, significano anche meno rischio.

Conclusione

La scarsità, nel B2B, non riguarda più i dati, che sono abbondanti e pubblici, ma il tempo di chi vende e l’attenzione di chi compra. Le imprese che sposteranno l’investimento dalla quantità alla pertinenza dei contatti otterranno lo stesso fatturato con meno sforzo: l’unica forma di efficienza che si vede davvero a bilancio.