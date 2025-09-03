Le forze armate USA affondano un’imbarcazione venezuelana. Trump: “Era piena di droga”

Un annuncio shock che rischia di incendiare le già tese relazioni tra Stati Uniti e Venezuela. Direttamente dallo Studio Ovale, il Presidente Donald Trump ha dichiarato martedì che le forze armate statunitensi hanno “affondato” (“shot out”, nel suo gergo) un’imbarcazione carica di droga proveniente dal Venezuela, intercettata nelle acque dei Caraibi meridionali.

“Pochi minuti fa abbiamo letteralmente fatto a pezzi una barca, una barca che trasportava droga,” ha affermato Trump durante la conferenza. “C’erano un sacco di droghe su quella barca. Lo vedrete e ne leggerete. È successo pochi istanti fa.”

A confermare la gravità dell’incidente è intervenuto con un post su X il Senatore Marco Rubio, che ha definito l’operazione un “attacco letale” (lethal strike). “Come ha appena annunciato @potus, oggi le forze armate statunitensi hanno condotto un attacco letale nei Caraibi meridionali contro un’imbarcazione della droga partita dal Venezuela,” ha scritto Rubio, aggiungendo che la nave era “operata da un’organizzazione narco-terroristica designata”.

As @potus just announced moments ago, today the U.S. military conducted a lethal strike in the southern Carribean against a drug vessel which had departed from Venezuela and was being operated by a designated narco-terrorist organization. — Marco Rubio (@marcorubio) September 2, 2025

Fonti qualificate della Difesa, citate da Fox News, hanno precisato che si è trattato di un “attacco di precisione” (precision strike), suggerendo un’operazione mirata e chirurgica. Trump ha poi rincarato la dose, affermando che molte imbarcazioni di questo tipo partono dal paese sudamericano e che “l’abbiamo eliminata” (we took it out).

Da Caracas, al momento, tutto tace. Il Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, non ha ancora rilasciato commenti ufficiali sull’attacco, un silenzio che pesa mentre la comunità internazionale attende di capire la portata dell’escalation.

Questa azione dimostra quanto Trump sia deciso ad agire contro il traffico proveniente dal Venezuela, il cui governo ha ridislocato alcune navi leggere lanciamissili di produzione iraniana.