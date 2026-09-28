Le AI stanno cancellando la varietà del pensiero umano? Ecco il rischio del “Knowledge Collapse”

Mentre milioni di persone affidano ormai ogni decisione quotidiana a una schermata di chat, nei laboratori di ricerca si accende la spia rossa dell’emergenza. L’illusione di avere l’intera conoscenza umana a portata di prompt sta nascondendo una realtà ben più opaca: i modelli d’intelligenza artificiale offrono una visione del mondo sempre più ristretta, ripetitiva e paurosamente omogenea.

Il rischio non è solo teorico. Si chiama knowledge collapse, il collasso della conoscenza, ed è il progressivo impoverimento del patrimonio culturale e critico dell’umanità mediato da una manciata di algoritmi.

A certificarlo con numeri impressionanti è una ricerca guidata dal Dipartimento di Informatica dell’Università di Copenaghen. Gli studiosi hanno messo sotto esame 27 modelli linguistici di primo piano su 155 argomenti complessi, analizzando ben 70 milioni di affermazioni distinte. Il verdetto è inappellabile: persino il modello più avanzato in circolazione, GPT-5, garantisce almeno il 18,7% in meno di varietà informativa rispetto a una banale ricerca su Google.

Invece di allargare i nostri orizzonti, i chatbot comprimono la realtà in una serie di risposte standardizzate che si ripetono all’infinito.

La dittatura della risposta media

Il funzionamento di base di questi strumenti spiega il fenomeno. Le reti neurali vengono addestrate comprimendo miliardi di testi per premiare le risposte statisticamente più frequenti e probabili. Il risultato pratico è che le sfumature, le visioni minoritarie e i dettagli periferici vengono brutalmente tagliati via.

La ricerca fa emergere anche un paradosso tecnico non trascurabile: i modelli giganteschi memorizzano di più e, di conseguenza, generano risposte ancora meno varie rispetto a modelli più piccoli. Più il sistema diventa “esperto”, più si incanala in percorsi prefissati.

A questo si aggiunge un pericoloso cortocircuito alimentare. Con il web ormai inondato di testi generati artificialmente, i futuri modelli si troveranno a studiare su contenuti scritti dai loro stessi predecessori. È la ricetta perfetta per un’autofagia digitale che restringerà il campo visivo a ogni nuova generazione.

L’attuale qualità dell’intelligenza artificiale e degli LLM presenta inoltre due ulteriori problemi:

lo studio danese dimostra che i modelli privilegiano in modo netto la visione anglosassone rispetto a quella dei singoli Paesi. Se si lascia alla AI la scelta cancellerà la grande varietà che invece caratterizza le tradizioni artigianali e culturali locali, magari anche con radici millenarie come le nostre.

rispetto a quella dei singoli Paesi. Se si lascia alla AI la scelta cancellerà la grande varietà che invece caratterizza le tradizioni artigianali e culturali locali, magari anche con radici millenarie come le nostre. Omologazione delle decisioni: se tutti utilizzano gli stessi struemnti e si basano sugli stessi parametri, tutti tenderanno a prendere le stesse decisioni. Questo è pericoloso perché l’omologazione dei comportamenti rende più devastanti le risposte univoche a piccoli cambiamenti mal interpretati e, soprattutto, sempre meno persone avranno “Piani B” disponibili.

La concorrenza sui mercati vive di differenziazione, asimmetrie e scelte umane imprevedibili. Se l’accesso alle informazioni viene filtrato da tre o quattro multinazionali della Silicon Valley, il libero arbitrio del consumatore e la capacità imprenditoriale si riducono a una recita su un copione scritto da altri.