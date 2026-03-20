L’aviazione d’affari a idrogeno fa un passo avanti: Beyond Aero completa la revisione del progetto preliminare

Il settore dell’aviazione globale sta attraversando una transizione, a tratti forzata, verso tecnologie definite “pulite”, con la progressiva introduzione di soluzioni più verdi. In questo scenario di grandi aspettative, la società parigina Beyond Aero ha compiuto un passo avanti concreto. L’azienda ha infatti recentemente completato la Preliminary Design Review (PDR) per il suo aereo d’affari a propulsione idrogeno-elettrica. Non parliamo di semplici rendering, ma di una fase critica in cui il progetto si sposta dai concetti iniziali verso un’ingegneria e uno sviluppo dettagliati.

Questo traguardo indica che il design complessivo del velivolo è sufficientemente maturo da poter procedere con fiducia verso la produzione e la certificazione. Il cuore dell’innovazione risiede nell’uso della propulsione idrogeno-elettrica, un sistema che genera energia attraverso celle a combustibile a idrogeno invece della tradizionale, e ben nota, combustione di carburante per aerei. Tale approccio produce esclusivamente acqua come sottoprodotto, rendendolo una soluzione tecnicamente promettente per ridurre le emissioni. Concentrandosi sull’aviazione d’affari, un segmento spesso criticato per l’elevata impronta di carbonio per passeggero, l’azienda punta a dimostrare la viabilità del volo a idrogeno in un settore dove i margini di investimento lo consentono.

“La Preliminary Design Review conferma che la configurazione del velivolo e i suoi sistemi principali — propulsione, stoccaggio dell’idrogeno, aerodinamica e avionica — hanno raggiunto il livello di maturità richiesto per supportare un’architettura certificabile”, ha affermato Luiz Oliveira, ingegnere capo di Beyond Aero. “Con il completamento di questa fase, il programma avanza nei tempi previsti verso la progettazione di dettaglio e la verifica dei sistemi integrati”.

Punti Chiave del Progetto:

Azienda: Beyond Aero (Parigi).

Avanzamento: Completamento della Preliminary Design Review (PDR).

Tecnologia: Propulsione idrogeno-elettrica tramite fuel cell.

Target: Aviazione d’affari (Business Aviation).

Impatto ambientale: Sottoprodotto costituito unicamente da acqua.

Un aspetto notevole del programma è la forte enfasi sulla sicurezza e sulla conformità normativa. L’azienda sta progettando il velivolo in linea con gli standard di certificazione applicati agli aerei commerciali, garantendo che il prodotto finale soddisfi i rigorosi requisiti dell’aviazione. Una collaborazione anticipata con regolatori come l’Agenzia dell’Unione Europea per la Sicurezza Aerea (EASA) è fondamentale per snellire il percorso, ma anche per evitare costosi ritardi in fase di sviluppo.

“Il completamento della Preliminary Design Review dimostra che un aereo d’affari a idrogeno certificabile è realizzabile”, ha dichiarato Eloa Guillotin, Amministratore Delegato. L’obiettivo è sviluppare un mezzo adattato ai vincoli fisici della propulsione idrogeno-elettrica, pur mantenendo gli standard operativi attesi dai clienti.

I progressi sono supportati da estesi sforzi di test e convalida, inclusi collaudi su prototipi in scala ridotta e lo sviluppo di avanzati sistemi di prova a terra. L’azienda sa che la domanda e l’offerta tecnologica non bastano senza un ecosistema infrastrutturale adeguato. Per questo, Beyond Aero sta stringendo partnership con operatori aeroportuali e fornitori di energia. Creare le infrastrutture per l’idrogeno richiede investimenti reali e sistemici, ma è l’unico modo per trasformare un’innovazione ingegneristica in una realtà industriale funzionante. Bisogna vedere se la domanda di aerei a idrogeno elettrici giustificherà l’investimento in costose infrastrutture d’investimento, o se questo sarà possibile solo con pesanti contributi pubblici.