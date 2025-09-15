L’Australia non bada a spese: 8 miliardi di dollari per i sottomarini nucleari anti-Cina

L’Australia spenderà inizialmente 12 miliardi di dollari australiani (8 miliardi di dollari USA) per potenziare gli impianti dei cantieri navali in vista di una futura flotta di sottomarini a propulsione nucleare, ha dichiarato domenica il governo.

L’investimento sarà speso nell’arco di un decennio per trasformare un’area dedicata alla costruzione e alla manutenzione navale a Perth, nell’Australia occidentale, ha affermato il ministro della Difesa Richard Marles.

Il governo sta investendo ingenti somme di denaro nel distretto della difesa di Henderson a Perth dopo aver firmato il patto AUKUS 2021 con la Gran Bretagna e gli Stati Uniti per dotare la propria marina militare di sottomarini a propulsione nucleare.

Lo sviluppo del cantiere navale fa parte di un’importante ristrutturazione militare volta a migliorare le capacità di attacco a lungo raggio dell’Australia di fronte all’espansione della forza militare cinese nel Pacifico.

L’Australia, che non dispone di infrastrutture per la manutenzione dei sottomarini a propulsione nucleare, mira ad acquisire almeno tre sottomarini statunitensi della classe Virginia entro 15 anni e, infine, a produrre i propri sottomarini.

“Henderson è un progetto AUKUS in tutto e per tutto. È qui che effettueremo la manutenzione e la riparazione dei nostri futuri sottomarini”, ha dichiarato Marles in una conferenza stampa.

“Non ho alcun dubbio che questa decisione sarà accolta con favore negli Stati Uniti, così come lo sarà nel Regno Unito, perché rappresenta un altro passo avanti nel percorso dell’AUKUS”, ha affermato il ministro.

Tuttavia, la decisione si basa sulla valutazione dell’Australia del “panorama strategico” che deve affrontare e delle forze di difesa di cui ha bisogno “per affrontare quel momento”, ha affermato.

L’investimento contribuirà a dotare Henderson di bacini di carenaggio ad alta sicurezza per la manutenzione dei sottomarini a propulsione nucleare, nonché di strutture per la costruzione di mezzi da sbarco e, infine, di fregate giapponesi della classe Mogami, ha affermato Marles.

Si prevede che anche gli Stati Uniti utilizzeranno il cantiere navale per la manutenzione dei propri sottomarini a propulsione nucleare. Un grosso vantaggio per la flotta di sottomarini nucleari a stelle e strisce.

Il costo totale per lo sviluppo dell’Henderson Defense Precinct potrebbe alla fine raggiungere i 25 miliardi di dollari australiani, ha affermato il ministro.

“Positività” sul patto di difesa

L’ampliamento del cantiere navale è l’ultimo di una serie di importanti aggiornamenti della difesa australiana.

L’Australia ha annunciato ad agosto che avrebbe dotato la sua marina militare di 11 fregate della classe Mogami costruite dalla giapponese Mitsubishi Heavy Industries.

L’Australia pagherà 10 miliardi di dollari australiani nei prossimi 10 anni per acquisire le fregate stealth, con l’obiettivo di espandere la propria flotta di navi da guerra principali da 11 a 26 nel prossimo decennio.

Le prime tre fregate della classe Mogami saranno costruite all’estero, ma l’Australia spera di produrre le restanti nell’Australia occidentale.

La scorsa settimana, il governo australiano ha dichiarato che schiererà una flotta da 1,7 miliardi di dollari australiani di droni d’attacco subacquei “Ghost Shark”, il primo dei quali dovrebbe entrare in servizio a gennaio.

Sono state sollevate domande sul programma sottomarino AUKUS, che è al centro della strategia di difesa dell’Australia e che, secondo le previsioni del governo, potrebbe costare fino a 235 miliardi di dollari in 30 anni.

L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha sottoposto l’AUKUS a revisione per garantire che sia in linea con la sua “agenda America First”, con alcuni critici che sostengono che gli Stati Uniti non producono abbastanza sottomarini a propulsione nucleare per rifornire l’Australia e la propria marina militare.

Ma Canberra è fiduciosa nel futuro del patto.

Il Washington Post ha affermato che il segretario di Stato americano Marco Rubio ha rassicurato privatamente Marles due settimane fa che l’AUKUS sarebbe andato avanti.

Marles ha rifiutato di commentare la notizia.

Tuttavia, ha dichiarato all’emittente pubblica australiana ABC che in tutte le sue discussioni con l’amministrazione Trump “c’è stato un enorme senso di positività riguardo al ruolo che l’AUKUS può svolgere per gli Stati Uniti”.

Il governo ha affermato di aver assunto ulteriori impegni di spesa per la difesa dal maggio 2022 per un importo pari a 70 miliardi di dollari australiani nel prossimo decennio, dopo aver incluso l’ultimo investimento nel cantiere navale.

Domande e risposte

1) Qual è il tema centrale di questa notizia?

Il tema centrale è il massiccio investimento iniziale di 8 miliardi di dollari USA da parte dell’Australia per potenziare il cantiere navale di Henderson, a Perth. Questo fa parte del patto di sicurezza AUKUS con Stati Uniti e Regno Unito. L’obiettivo strategico è dotare l’Australia della capacità di manutenere e, in futuro, costruire sottomarini a propulsione nucleare, in risposta diretta all’ crescente influenza militare della Cina nella regione dell’Indo-Pacifico. Si tratta di una decisione con profonde implicazioni industriali, economiche e geopolitiche per il paese.

2) Perché questa notizia è importante a livello internazionale?

Questa notizia è fondamentale perché rappresenta uno dei più significativi cambiamenti nella postura di difesa di una potenza media occidentale da decenni. Solidifica l’alleanza militare anglosassone nel Pacifico, posizionando l’Australia come un perno strategico chiave per gli Stati Uniti nel contenimento della Cina. La decisione di adottare una tecnologia complessa come la propulsione nucleare segnala un impegno a lungo termine e un innalzamento della tensione strategica nella regione, con possibili reazioni da parte di Pechino e di altre nazioni del Sud-est asiatico.

3) Quali sono le possibili ricadute economiche e strategiche per l’Australia?

Strategicamente, l’Australia aumenta notevolmente la sua capacità di deterrenza e di proiezione di potenza, ma al contempo si lega in modo ancora più stretto alle decisioni di politica estera di Washington, diventando un potenziale bersaglio primario in caso di conflitto. Economicamente, l’investimento rappresenta un onere enorme per le finanze pubbliche, con costi totali del programma AUKUS stimati in centinaia di miliardi. Tuttavia, potrebbe anche generare un indotto tecnologico e occupazionale significativo, creando un polo industriale ad alta specializzazione nella cantieristica navale avanzata.